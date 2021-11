Slopestyle, Stubai : Sarah Höfflin et Max Moffatt en argent

La saison 2021/22 des slopestyleurs est lancée !

La Coupe du monde de ski acrobatique, dans la discipline du Slopestyle, a en effet repris ses droits ce samedi 20 novembre avec les finales femmes et hommes. En cette saison olympique, il est important de faire bonne impression en vue des Jeux Olympiques de Beijing 2022. L’épreuve de Slopestyle à Pékin se jouera du 13 au 15 février.

En attendant, dans la finale femmes à 8 participantes, c’est l’Estonienne de 19 ans Kelly Sildaru qui s’est emparée de la première place devant la Suissesse Sarah Höfflin et la Norvégienne Johanne Killi. L’Helvète Mathilde Gremaud, vice-championne olympique en titre, a été victime d’une lourde chute sur son deuxième run et a dû être évacuée par hélicoptère.

Du côté des hommes, où ils étaient 16 à concourir en finale, deux Norvégiens sont montés sur le podium : Birk Ruud et Ferdinand Dahl. Le Canadien Max Moffat a pris la deuxième place. Pour rappel, chaque rider réalise deux runs et le meilleur score des deux runs décide du résultat final.

La superbe piste de Stubai en Autriche Photo de Mateusz Kielpinski/FIS Freeski

Femmes : Kelly Sildaru impressionnante

La grosse surprise du week-end fut la non-qualification pour la finale de la Française Tess Ledeux, double championne du monde 2017 et 2019 (en Slopestyle et Big Air respectivement), après les qualifications de vendredi. Elle avait remporté l’épreuve de Slopestyle à Stubai l’an dernier et a gagné l’épreuve de Big Air à Coire en octobre.

La Chinoise Eileen Gu, quant à elle, n’a pas participé à la compétition. Après une chute à l’entraînement, la triple championne du monde 2021 (Slopestyle, Big Air et Half Pipe) a préféré ne pas prendre le risque. La skieuse de 18 ans devrait cependant être présente à Steamboat (USA) le 4 décembre en Big Air.

Bien présente à Stubai, l’Estonienne Sildaru a réalisé deux superbes runs pour décrocher sa quatrième victoire en huit étapes de Coupe du monde dans sa carrière, à seulement 19 ans.

Après le premier run, Sildaru – 9 médailles aux X Games, dont 5 en or – prenait la tête de la course, avec notamment un switch right 900 le mieux noté. Elle devançait ainsi la Suissesse Höfflin, championne olympique 2018, qui profitait de sa prise de risques pour scorer des points. La Britannique de 17 ans Kirsty Muir, vice-championne aux Jeux Olympiques de la jeunesse 2020 en Big Air, prenait temporairement la troisième place du podium, avant le deuxième run.

L’autre Suissesse Gremaud, qui avait décroché le meilleur score des qualifications, se plaçait cinquième après une légère erreur sur son deuxième saut en switch left 720. Sur le deuxième run, en revanche, elle s’élançait en dernier mais était victime d’une lourde chute qui l’a empêché de terminer la course.

Avant cela, Sildaru skiait encore mieux que sur son premier run et était notée 88,68, son meilleur score du jour. Höfflin, elle, se réceptionnait mal sur un des rails et perdait de précieux points pour aller chercher Sildaru et la première place. Elle conservait toutefois sa deuxième place. Derrière, la Norvégienne Killi réalisait un meilleur deuxième run que l’Écossaise Muir pour décrocher le bronze.

Le classement féminin

Kelly Sildaru (EST), 88,68 Sarah Höfflin (SUI), 80,30 Johanne Killi (NOR), 78,32 Kirsty Muir (GBR), 74,46 Maggie Voisin (USA), 63,03 Mathilde Gremaud (SUI), 50,79 Megan Oldham (CAN), 36,97 Laura Wallner (AUT), 15,12

Les résultats détaillés sont ici.

Hommes : Moffatt vient perturber les Norvégiens

Les trois Norvégiens en lice ont terminé dans le top 5. Birk Ruud, vice-champion du monde 2019 en Slopestyle et vainqueur de la même épreuve aux JOJ 2016, a décroché la victoire grâce à son premier run où il a obtenu 87,60 points, ce qui lui laissait l’opportunité de rater son deuxième run. Septième après le premier run, Max Moffatt a réalisé un bien meilleur deuxième run pour s’emparer de la deuxième place qu’il n’a pas concédé malgré le retour de Ferdinand Dahl, qui monte finalement sur la troisième place avec 0,20 points de retard.

L’Américain Hunter Henderson, qui avait gagné les qualifs avec le même score que le Canadien Teal Harle, finit au pied du podium. Le champion du monde suisse Andri Ragettli, lui, était absent en raison d’une blessure.

Retrouvez le classement masculin complet ici.