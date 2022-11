Euro de handball féminin 2022 : La Norvège titrée et qualifiée pour Paris 2024, la France quatrième

La France manque le bronze

Les championnes olympiques françaises n’ont quant à elles pas réussi à repartir de l’Euro avec une médaille au cou, contrairement aux trois dernières éditions (bronze en 2016, or en 2018 et argent en 2020). Battues en demi-finale contre la Norvège (20-28), les joueuses d’Olivier Krumbholz ont encaissé une second revers consécutif face au Monténégro (25-27 a.p.) lors du match pour la médaille de bronze.

Si les Bleues avaient remporté leur première opposition face au Monténégro lors du tour principal, elles n’ont jamais réussi à prendre un avantage conséquent dans le match pour la troisième place. Menées à quelques secondes de la fin du temps réglementaire, la France a égalisé à 22-22 après un penalty transformé de Grâce Zaadi mais n’a pas su reprendre les commandes lors des dix minutes qui ont suivies.

« Dans ce match, on n'a jamais dominer puis dominer de nouveau », a réagi le sélectionneur à propos de la dernière rencontre dans des propos relayés par l’Équipe. « On a su s'accrocher pour s'offrir les prolongations mais pas plus. Je pense aussi que des lacunes techniques nous mettent dans le dur mentalement. On rate des choses assez faciles. »

À un an du Mondial, qui aura lieu en Scandinavie (Danemark, Norvège, Suède), il retient cependant du positif et cible le secteur à travailler.

« Il faut continuer à travailler, se dire qu'il faut être meilleur, plus stable. Je retiens que certaines filles ont été bonnes quand même. »

En tant que pays hôte, l’équipe de France de handball dispose d’un quota automatique pour les JO de Paris 2024.

