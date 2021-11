Quelle est la différence entre la danse sur glace et le patinage artistique en couple ?

Pour les spectateurs non-aguerris, le patinage artistique de couple et la danse sur glace peuvent paraitre très similaires. Mais à y regarder de plus près, chaque discipline à ses propres spécificités.

La danse sur glace a fait son entrée au programme olympique durant les Jeux Olympiques d’Innsbruck en 1976, alors que les couples, tout comme les épreuves individuelles homme et femmes, sont aux JO d’hiver depuis 1908. Aux débuts, les couples se contentaient de danser sur la glace, mais au fur et à mesure du temps, l’épreuve est devenue nettement plus acrobatique.

Quelles sont les différences entre le patinage en couples et la danse sur glace ?

Chaque discipline se compose de deux épreuves qui ont des noms différents. En patinage artistique en couple, les épreuves sont le programme court et le programme libre alors qu’en danse sur glace, il s’agit de la danse rythmique et de la danse libre.

Il semble difficile de distinguer les deux disciplines en un seul coup d’œil car les patineurs se ressemblent beaucoup. Pourtant, par le passé, une règle vestimentaire permettait de différencier les deux disciplines : en danse sur glace les femmes portaient des robes ou des jupes à l’inverse du patinage artistique de couple qui autorisaient les femmes à porter des pantalons. Aujourd’hui cette règle n’existe plus et les patineuses sont libres de porter ce qu’elles souhaitent.

Alexandra Stepanova et Ivan Bukin lors des Internationaux de patinage du Canada en 2016. Photo de 2016 Getty Images

Les éléments du programme

C’est la principale différence entre la danse sur glace et le patinage artistique en couples. En danse sur glace, les patineurs ne font que de très légers sauts. C’est d’ailleurs la seule discipline du patinage qui n’autorise pas les sauts, en dehors des sauts simples. Il est également interdit de faire des sauts lancés, les levées en twist ou encore les portés au dessus de la tête, qui relèvent du domaine acrobatique. En plus de cela, les danseurs sur glace ne peuvent pas patiner séparément trop longtemps et ne doivent pas s’éloigner l’un de l’autre a plus de deux distances de bras. En patinage artistique, tous les éléments cités précédemment sont autorisés.

En danse sur glace, l’élément clé est la volte, aussi appelé twizzle. C’est un virage en mouvement sur un pied avec une ou de plusieurs rotations, exécutées rapidement dans un mouvement continu. Il y a également des mouvements imposés, des portés, des pirouettes, des séquences de pas et des éléments chorégraphiques.

Les éléments qui composent les programmes de patinage artistique de couple sont plus difficiles à réaliser. Il y a notamment des levées en twist (l'homme soulève sa partenaire au-dessus de sa tête et la lance en l'air où elle fait jusqu’à trois rotations avant d'être rattrapée et reposée sur la glace), des portés, des sauts lancés (l'homme lance sa partenaire en l’air et celle-ci retombe sans assistance), des sauts, des spirales de la mort et des pirouettes.

Aljona Savchenko et Bruno Massot au milieu d'un saut lancé. Photo de 2018 Getty Images

Les athlètes les plus décorés de chaque discipline

Les danseurs sur glace canadiens Tessa Virtue et Scott Moir ont remporté l’or olympique en 2010 et 2018. Ils sont également vice-champions olympiques 2014.

La patineuse soviétique Irina Rodnina est la seule triple championne olympique en patinage en couples avec Alexei Ulanov en 1972 et Alexander Zaitsev en 1976 et 1980.

La musique

Il y a 12 ans, lors des Jeux Olympiques d’hiver de Vancouver, les danseurs sur glace n’avaient pas deux mais trois programmes à présenter : la danse imposée, la danse de création originale et le programme libre. Durant la saison 2010/11, un nouveau format de compétition a été choisi avec seulement deux programmes : la danse rythmique (équivalent du programme court) et le programme libre. L’Union internationale de patinage (ISU) détermine chaque saison un thème à respecter pour la danse rythmique. Cette année, pour les Jeux Olympiques de Beijing 2022, le thème est blues et street dance.

Les danseurs sur glace ont donc des mouvements obligatoires à intégrer durant leur danse rythmique. Les patineurs doivent alors réaliser le type de danse sélectionné par l’ISU, ainsi qu’une série de pas techniques et des pirouettes. La musique de la danse rythmique est choisie par le binôme mais doit être en accord avec le thème imposé en terme de rythme et de tempo.

En patinage de couple, le duo a une liberté totale sur son choix de musique pour les deux programmes.

Nombre de participants

Il est courant d’entendre que la danse sur glace est plus simple que le patinage en couples. Une opinion qui peut se justifier par le nombre de participants à participer aux Championnats du monde. Par exemple en 2021, 32 paires ont participé aux Mondiaux de danse sur glace, contre 24 en patinage de couple. En 2019, le ratio était de 27 à 19. Aux Jeux Olympiques d’hiver, le nombre de participants est aussi limité. À Beijing 2022, il y aura 19 couples et 23 paires de danse sur glace.