Comment se qualifier pour Paris 2024 pour la natation : Le système de qualification olympique expliqué

La natation a une longue et riche histoire lors des Jeux Olympiques de l’ère moderne, avec une présence dans le programme d’Athènes 1896. Les compétitions féminines ont été ajoutées à partir de Stockholm 1912, où les nageuses n’avaient participé qu’à deux épreuves.

À Paris 2024, femmes et hommes seront alignés dans les mêmes programmes, comme ce fut le cas à Tokyo 2020.

Découvrez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur le parcours de qualification.

Combien d’athlètes participeront à la natation à Paris 2024 ?

Un total de 852 athlètes prendront part à la natation à Paris 2024, avec un maximum de 26 places de quota disponibles pour chaque CNO chez les femmes, et autant chez les hommes. Pour les compétitions féminines et masculines, chaque CNO pourra bénéficier d’un quota maximum de deux athlètes par épreuve en individuel et d’une équipe par épreuve de relais.

À l’heure actuelle, le nombre de places pour l’universalité n’a pas encore été déterminé. Cependant, il est entendu que tous les CNO inscrits et participants aux Championnats du monde FINA auront l’opportunité de concourir à Paris 2024.

Les places de quota sont attribuées nominativement aux athlètes pour les épreuves en individuel et aux CNO pour les épreuves de relais.

Quel est le parcours de qualification pour Paris 2024 ?

Un ordre de priorité en quatre points a été mis en place pour les qualifications pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 :

Athlètes ayant réalisé les minima olympiques (Temps de qualification olympique - OQT) Athlètes des relais (athlètes de relais uniquement) Places pour l’universalité Athlètes invités qui ont réalisé un temps de considération olympique (OCT)

Qualification en individuel

Pour toutes les épreuves en individuel, les minima OQT et le temps de considération olympique seront pris en compte, ce dernier étant légèrement plus facile à atteindre.

Les temps de qualification standard ne pourront être réalisés qu’entre le 1er mai 2023 et le 23 juin 2024, sur la base d’un calendrier d’épreuves qui sera défini par la FINA.

Les athlètes qui réalisent les minima OQT dans une épreuve spécifique se qualifieront immédiatement pour cette épreuve à Paris 2024, à condition que le quota maximum par épreuve de leur CNO n’ait pas été dépassé.

Les CNO peuvent inscrire jusqu’à deux athlètes dans une épreuve, mais uniquement si les deux athlètes ont réalisé les minima olympiques.

Au terme de la période de qualification, et au cas où le nombre total de 852 athlètes ne serait pas atteint à l’issue des trois premières catégories de l’ordre de priorité établi ci-dessus, les athlètes ayant égalé ou dépassé l'OCT seront invités à participer aux Jeux, ce jusqu’à ce que le quota total de 852 soit atteint.

Découvrez la section sur les qualifications en individuel sur le site internet du CIO pour connaître le détail complet du processus d’invitation.

Qualification des relais

Un maximum de 16 équipes pourra se qualifier à chaque épreuve de relais de Paris 2024, chaque CNO ne pouvant inscrire qu’une seule équipe dans chaque épreuve de relais.

Trois CNO par épreuve de relais seront qualifiés pour l’épreuve correspondante de Paris 2024 sur la base des résultats des 20e Championnats du monde FINA de Fukuoka, au Japon, en juillet 2023. En cas d’égalité pour la troisième place, tous les CNO concernés par cette égalité seront invités à participer à Paris 2024.

Les 13 équipes restantes par épreuve seront réparties selon les résultats obtenus lors des séries éliminatoires des 21e Championnats du monde FINA 2024 de Doha, au Qatar, à l’exception des équipes d’ores et déjà qualifiées lors des 20e Championnats du monde FINA 2022. En cas d’égalité pour la troisième place lors des 20e Championnats du monde FINA de Fukuoka, seules 12 équipes des 21e Championnats du monde FINA 2024 participant à l’épreuve seront conviées à participer à Paris 2024.

En cas d’égalité pour la troisième place lors des 21e Championnats du monde FINA 2024, toutes les équipes impliquées dans cette égalité participeront à une épreuve pour les départager et déterminer à qui reviendra l’invitation finale.

Tous les athlètes inscrits dans les épreuves en individuel peuvent être alignés en relais, ce même s’ils n’ont pas atteint les TCO pour la nage et la distance correspondantes du relais auquel ils sont inscrits.

Places pour l’universalité

Les CNO n’ayant pas le moindre athlète ou équipe de relais qualifié peuvent inscrire au maximum deux athlètes - une femme et un homme - dans une épreuve chacun. De plus, les CNO n’ayant aucun athlète à avoir atteint les minima OQT ni aucun athlète invité par la FINA par le biais de l'OCT peuvent inscrire un maximum d’une femme et d’un homme, à condition que ces athlètes aient participé à un ou aux deux Championnats du monde 2022 ou 2024.

Les CNO ayant un athlète qualifié dans un genre (via un OQT ou un OCT) peuvent inscrire un nageur pour les places pour l’universalité de l’autre genre. En outre, les athlètes ayant atteint l'OCT mais qui n’ont pas été invités grâce à ce même OCT en raison du quota maximum atteint peuvent être invités via les places pour l’universalité.

Critères des Temps de Qualification Olympique (OQT) et des Temps de Considération Olympique (OCT) pour Paris 2024

TQO (H) TCO (H) Épreuve TQO (F) TCO (F) 21.96 22.07 50m nage libre 24.70 24.82 48.34 48.48 100m nage libre 53.61 53.88 1:46.26 1:46.79 200m nage libre 1:57.26 1:57.85 3:46.78 3:47.91 400m nage libre 4:07.90 4:09.14 7:51.65 7:54.01 800m nage libre 8:26.71 8:29.24 15:00.99 15:05.49 1500m nage libre 16:09.09 16:13.94 53.74 54.01 100m dos 59.99 1:00.29 1:57.50 1:58.09 200m dos 2:10.39 2:11.04 59.49 59.79 100m brasse 1:06.79 1:07.12 2:09.68 2:10.33 200m brasse 2:23.91 2:24.63 51.67 51.93 100m papillon 57.92 58.21 1:55.78 1:56.36 200m papillon 2:08.43 2:09.07 1:57.94 1:58.53 200m 4 nages 2:11.47 2:12.13 4:12.50 4:13.76 400m 4 nages 4:38.53 4:39.92

Quel est le format et le calendrier des compétitions de natation de Paris 2024 ?

Les compétitions de natation de Paris 2024 se tiendront entre le 27 juillet et le 4 août 2024 à la Paris La Défense Arena. Un total de 35 épreuves sera disputé, divisées entre séries, demi-finales et finales.

Les épreuves suivantes seront présentées lors des prochains Jeux Olympiques de Paris :

50 m nage libre (femmes/hommes)

100 m nage libre (femmes/hommes)

200 m nage libre (femmes/hommes)

400 m nage libre (femmes/hommes)

800 m nage libre (femmes/hommes)

1500 m nage libre (femmes/hommes)

100 m dos (femmes/hommes)

200 m dos (femmes/hommes)

100 m brasse (femmes/hommes)

200 m brasse (femmes/hommes)

100 m papillon (femmes/hommes)

200 m papillon (femmes/hommes)

200 m individuel 4 nages (femmes/hommes)

400 m individuel 4 nages (femmes/hommes)

Relais 4 x 100 m nage libre (femmes/hommes)

Relais 4 x 200 m nage libre (femmes/hommes)

Relais 4 x 100 m 4 nages (femmes/hommes/mixte)

Les nageurs à suivre à Paris 2024

Dans la compétition féminine, l’Australie a réalisé des performances majuscules au cours de la dernière édition des Jeux Olympiques, Emma McKeon quittant Tokyo avec pas moins de quatre médailles d’or et trois de bronze, dont les titres sur 50 m et 100 m nage libre.

À ses côtés, Kaylee McKeown a réussi des Jeux inoubliables à Tokyo, avec trois médailles d’or sur 100 m et 200 m dos et avec le relais 4 x 100 m 4 nages, auxquelles elle a ajouté l’or du 200 m dos des Championnats du monde de cette année. Une autre nageuse de haut-niveau dans les rangs australiens n’est autre qu’Ariarne Titmus, qui s’est offert l’or olympique du 200 m et 400 m nage libre.

La Canadienne de 16 ans Summer McIntosh s’est adjugée quatre médailles aux Mondiaux 2022, dont celles en or du 200 m papillon et du 400 m 4 nages. La superstar de la natation américaine Katie Ledecky est également à surveiller de près, elle qui est repartie de Tokyo 2020 avec deux médailles d’or et de Rio 2016 avec quatre. Récemment, elle a ajouté quatre autres titres à sa collection lors des Championnats du monde de Budapest.

Parmi les autres noms à suivre de près, figurent l’Italienne Benedetta Pilato, âgée de 17 ans et championne du monde du 100 m brasse, et la Suédoise Sarah Sjostrom, multiple recordwoman du monde.

Chez les hommes, les stars expérimentées comme Caeleb Dressel, le septuple champion olympique américain, Gregorio Paltrinieri, champion du monde italien du 1500 m nage libre, et Adam Peaty, le Britannique triple médaillé d’or, devraient tous briller à Paris 2024.

Cependant, de nouveaux talents pointent le bout de leur nez, comme le Roumain de 18 ans David Popovici, vainqueur du 100 m et 200 m nage libre des derniers Championnats du monde, le Français de 20 ans Léon Marchand, champion du monde du 200 m et 400 m 4 nages, ou le Hongrois de 22 ans Kristof Milak, champion olympique du 200 m papillon. Ils ont tous montré qu’ils étaient les stars en devenir qui devraient briller lors des prochains Jeux Olympiques.

Calendrier des qualifications de la natation pour Paris 2024

Mai 2022 : La FINA confirme les temps de qualification pour toutes les épreuves. Ces critères seront communiqués à tous les CNO.

La FINA confirme les temps de qualification pour toutes les épreuves. Ces critères seront communiqués à tous les CNO. 15 janvier 2023 : La liste des épreuves qualificatives sera établie, publiée et mise à jour sur www.fina.org

La liste des épreuves qualificatives sera établie, publiée et mise à jour sur www.fina.org 1er mars 2023 - 23 juin 2024 : Période pour atteindre les temps de qualification pour les épreuves en individuel

Période pour atteindre les temps de qualification pour les épreuves en individuel 14-30 juin 2023 : 20e Championnats du monde FINA 2022 depuis Fukuoka (JPN)

20e Championnats du monde FINA 2022 depuis Fukuoka (JPN) 2-18 février 2024 : 21e Championnats du monde FINA 2024 depuis Doha (QAT)

21e Championnats du monde FINA 2024 depuis Doha (QAT) 3 juin 2024 : La FINA informera les CNO des équipes de relais qualifiées

La FINA informera les CNO des équipes de relais qualifiées 7 juin 2024 : Les CNO confirmeront la participation de leurs équipes de relais à la FINA

Les CNO confirmeront la participation de leurs équipes de relais à la FINA 14 juin 2024 : La FINA réattribuera toutes les places de quota des équipes de relais non-utilisés

La FINA réattribuera toutes les places de quota des équipes de relais non-utilisés 23 juin 2024 : Fin de la période pour atteindre les temps de qualification pour les épreuves en individuel

Fin de la période pour atteindre les temps de qualification pour les épreuves en individuel 24 juin 2024 : Les CNO devront confirmer à la FINA les athlètes ne participant qu’aux relais

Les CNO devront confirmer à la FINA les athlètes ne participant qu’aux relais 24 juin 2024 : Date limite pour que les CNO soumettent à la FINA leur demande de places pour l’universalité

Date limite pour que les CNO soumettent à la FINA leur demande de places pour l’universalité 3 juillet 2024 : La FINA informera les CNO des athlètes ayant le TQO et des invitations pour les athlètes ayant le TCO

La FINA informera les CNO des athlètes ayant le TQO et des invitations pour les athlètes ayant le TCO 3 juillet 2024 : La FINA informera de l’attribution des places pour l’universalité aux CNO

La FINA informera de l’attribution des places pour l’universalité aux CNO 4 juillet 2024 : Les CNO confirmeront à la FINA l’utilisation des athlètes ayant le TQO et des invitations pour les athlètes ayant le TCO

Les CNO confirmeront à la FINA l’utilisation des athlètes ayant le TQO et des invitations pour les athlètes ayant le TCO 4 juillet 2024 : Les CNO confirmeront l’acceptation des places pour l’universalité

Les CNO confirmeront l’acceptation des places pour l’universalité 5 juillet 2024 : La FINA réattribuera les invitations non-utilisées pour les athlètes ayant le TCO

La FINA réattribuera les invitations non-utilisées pour les athlètes ayant le TCO Avant le 5 juillet 2024 : La FINA réattribuera toutes les places de quota non-utilisées

La FINA réattribuera toutes les places de quota non-utilisées Avant le 5 juillet 2024 : La FINA informera le département des inscriptions sportives de Paris 2024 de toutes les places de quota attribuées

La FINA informera le département des inscriptions sportives de Paris 2024 de toutes les places de quota attribuées 6 juillet 2024 : Date limite d’inscription des athlètes pour Paris 2024

Date limite d’inscription des athlètes pour Paris 2024 26 juillet - 11 août 2024 : Jeux Olympiques de Paris 2024

