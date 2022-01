Comment regarder le saut à ski aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022

Lors des épreuves de saut à ski des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, 105 athlètes (65 hommes et 40 femmes) représenteront leur pays.

Regardez les athlètes défier les lois de la gravité après s’être élancés sur le tremplin pour se réceptionner sur une piste de 164 mètres du Centre national de saut à ski situé à Zhangjiakou. Il s’agit de la première piste de saut à ski permanente au monde.

Cinq épreuves de saut à ski seront disputées à Beijing 2022, notamment la nouvelle épreuve par équipes mixtes qui fera ses débuts olympiques. La compétition de saut à ski commence le 5 février et se conclut le 14 février avec la dernière épreuve à médailles, l’épreuve par équipes des hommes.

Découvrez également le calendrier des épreuves et la meilleure façon de regarder toutes les épreuves.

À LIRE AUSSI : Saut à ski à Beijing 2022 : cinq choses à savoir

Les épreuves de saut à ski à Beijing 2022

Cinq épreuves de saut à ski seront disputées à Beijing 2022 : trois épreuves hommes, une pour les femmes et une mixte.

Les épreuves hommes sont les suivantes : tremplin normal individuel, grand tremplin individuel et par équipes hommes. L’épreuve femmes sera celle du tremplin normal individuel.

Enfin, l’épreuve par équipes mixtes fera ses débuts olympiques à Beijing 2022 : quatre athlètes (deux femmes, deux hommes) disputeront une épreuve sur tremplin normal, pour ce qui sera l’une des grandes attractions du programme olympique d’hiver.

À LIRE AUSSI : Tout savoir sur la nouvelle épreuve par équipes mixtes de saut à ski

Les stars du saut à ski à suivre à Beijing 2022

La compétition des hommes à Beijing 2022 devrait être l’une des plus disputées de ces dernières années puisque des jeunes sauteurs prometteurs vont se mesurer à des légendes du sport.

Surveillez de près Kobayashi Ryoyu, le Japonais de 25 ans qui est entré dans l’histoire en 2018/19 en remportant les six titres de la saison de Coupe du monde, notamment le grand chelem avec les quatre compétitions sur les quatre tremplins. Il est en excellente forme avant de partir pour Pékin.

Kobayashi devra toutefois faire attention au médaillé d’argent de PyeongChang 2018, l’Allemand Karl Geiger, quadruple champion du monde. N’oublions pas non plus l’un des sauteurs les plus fascinants du circuit, le Norvégien Halvor Egner Granerud, vainqueur général de la Coupe du monde de saut à ski 2020/21. Et que dire de la légende du saut à ski, Stefan Kraft ? À l’âge de 28 ans, il a déjà tout gagné, notamment deux titres de vainqueur de la Coupe du monde de saut à ski, trois médailles d’or individuelles aux Mondiaux et deux titres de Coupe du monde de vol à ski, mais jamais les JO.

Chez les femmes, tout le monde ne parle que d’une athlète ces dernières années : Takanashi Sara. La star japonaise est la détentrice du record de victoires en Coupe du monde en individuel, hommes et femmes confondus, avec 61 succès. Elle espère faire mieux que la médaille de bronze qu’elle a acquise à PyeongChang 2018.

Elle devra toutefois écarter la concurrence d’autres sauteuses d’exception, comme l’Autrichienne Marita Kramer, sept victoires de Coupe du monde la saison dernière, la Slovène Ursa Bogataj et sa compatriote Nika Križnar, vainqueur de la Coupe du monde l’an dernier.

Une chose est sûre : ce sera difficile de quitter des yeux cette compétition, ne serait-ce qu’une minute, à partir du 5 février 2022.

À LIRE AUSSI : Kobayashi Ryoyu au sommet de son art depuis PyeongChang 2018

Le calendrier des épreuves de saut à ski à Beijing 2022

Site olympique : Centre national de saut à ski de Zhangjiakou

(Le programme est indiqué en heure locale. Pour obtenir l'heure CET, retranchez sept heures.)

Samedi 5 février

13:15 - 14:00 - Tremplin normal individuel hommes, manche d'essai de qualification

14:20 - 15:26 - Tremplin normal individuel hommes, qualifications

17:45 - 18:15 - Tremplin normal individuel femmes, manche d'essai

18:45 - 19:20 - Tremplin normal individuel femmes, manche 1

19:35 - 20:08 - Tremplin normal individuel femmes, manche finale

Dimanche 6 février

18:00 - 18:35 - Tremplin normal individuel hommes, manche d'essai

19:00 - 19:45 - Tremplin normal individuel hommes, manche 1

20:00 - 20:33 - Tremplin normal individuel hommes, manche finale

Lundi 7 février

18:28 - 19:07 - Par équipes mixtes, manche d'essai

19:45 - 20:36 - Par équipes mixtes, manche 1

20:51 - 21:27 - Par équipes mixtes, manche finale

Vendredi 11 février

17:45 - 18:30 - Grand tremplin individuel hommes, manche d'essai de qualification

19:00 - 20:06 - Grand tremplin individuel hommes, qualifications

Samedi 12 février

18:00 - 18:35 - Grand tremplin individuel hommes, manche d'essai

19:00 - 19:45 - Grand tremplin individuel hommes, manche 1

20:00 - 20:33 - Grand tremplin individuel hommes, manche finale

Lundi 14 février

18:10 - 18:49 - Par équipes hommes, manche d'essai

19:00 - 19:51 - Par équipes hommes, manche 1

20:06 - 20:42 - Par équipes hommes, manche finale

À LIRE AUSSI : Le programme du saut à ski à Beijing 2022

Comment regarder les épreuves de saut à ski à Beijing 2022

Il faut une bonne dose de courage pour s’élancer sur la rampe de 60 m au Centre national de saut à ski de Zhangjiakou, avant de « voler » dans les airs puis se réceptionner le plus loin possible sur une piste longue de 164 mètres.

« On a l’impression de voler », voilà comment le quintuple olympien japonais Harada Masahiko décrit son sport dans un entretien avec Olympics.com. « Évidemment, en saut à ski, vous ne pouvez pas voler pour toujours. Mais on essaie de repousser les limites et c'est comme ça que les meilleurs résultats sont réalisés. »

La résilience mentale est l’un des atouts dont doivent bénéficier les sauteurs à ski, comme le souligne Takanashi dans un récent entretien avec Olympics.com.

« Il faut se préparer mentalement pour la compétition », explique-t-elle. « Que la trajectoire de ton saut soit excellente ou non, si tu n’as pas un bon feeling, tu ne pourras pas produire ton meilleur saut. »

Les sauteurs et sauteuses vont vous donner l’impression de glisser dans les airs, leurs skis en V, le corps quasiment à l’horizontale pour profiter au mieux de l’impulsion donnée par le saut. La technique a d’ailleurs beaucoup évolué au fil des ans, depuis les premiers jours de la compétition où les athlètes se tenaient à la verticale.

C’est le Suédois Jan Boklöv qui aurait conçu le « style en V », désormais omniprésent dans le saut à ski. « Ridiculisée au départ, cette technique s’est avérée tellement bénéfique qu’en 1992, tous les médaillés olympiques s’en servaient », explique milanocortina2026.org.

Aujourd’hui, les sauteurs et sauteuses à ski peuvent atteindre des distances incroyables. Stefan Kraft a établi le record du monde des hommes à 253,5 mètres en 2017. La Norvégienne Maren Lundby a remporté l’épreuve femmes sur tremplin normal à PyeongChang 2018 avec des sauts de 105,5 m et 110 m. Le Polonais Kamil Stoch est ressorti vainqueur de l’épreuve hommes sur grand tremplin avec des sauts à 135 m et 136,5 m.

À LIRE AUSSI : Masterclass olympique : comment exceller en saut à ski avec Harada Masahiko