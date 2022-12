Biathlon : Julia Simon, cinq choses à savoir sur la leader du général après le Grand-Bornand

Après ses exploits à Annecy - Le Grand Bornand où elle a terminé l'année en beauté avec deux podiums, en poursuite (3e) et mass-start (2e), apprenez-en plus sur Julia Simon.

La Française a parfaitement lancé sa saison 2022/23 et peut avoir des grandes ambititions un an après sa médaille d'argent en relais mixte aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 .

Après trois week-ends de compétition, elle a déjà gagné deux courses et cinq podiums. Elle occupe la tête du classement général de la Coupe du monde de biathlon avec 76 points d'avance sur la Suédoise Elvira Oeberg . Elle mène aussi la course aux petits globes de la poursuite.

Julia Simon est la biathlète la plus en vue depuis le début de la saison.

Julia Simon n'a jamais quitté cet objectif des yeux et c'est ce qui lui a permis de monter sur un podium olympique.

La biathlète a grandi à proximité de la piste olympique des Saisies. Son père y était même pisteur et c'est donc assez logiquement qu'elle a pratiqué le ski. La Savoyarde a commencé dès trois ans.

Une médaille olympique en relais mixte

Julia Simon s'était qualifiée aux Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018 avec le statut de remplaçante. Alors âgée de 22 ans, elle n'avait participé à aucune course pour sa découverte des JO.

Quatre ans plus tard, elle a participé à six courses olympiques et c'est en relais mixte qu'elle est montée sur le podium.

Julia Simon a décroché la médaille d'argent dans cette discipline aux côtés d'Anaïs Chevalier, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet. Les Français ont terminé à la deuxième place, moins d'une seconde derrière la Norvège.

À Beijing 2022, la native d'Albertville a terminé trois autres courses dans le top 10 : la poursuite (8e), la mass start (6e) et le relais femmes (6e).

Ce n'était pas la première fois qu'elle brillait en relais mixte. En 2021, elle avait été sacrée championne du monde de relais mixte simple avec Antonin Guigonnat.