Coupe du monde de biathlon 2022/23 : Présentation, programme et athlètes à suivre et comment regarder en direct

Femmes

Si la Norvégienne Tiril Eckhoff avait marqué la saison 2020/21 de son emprunte en remportant 13 victoires et le gros globe, c’est sa compatriote Marte Olsbu Roeiseland qui a dominé la saison dernière avec 6 victoires, 13 podiums, le gros globe et les petits globes du sprint et de la poursuite. À l’instar de QFM, Roeiseland a elle aussi remporté cinq médailles aux JO, mais trois d’entre elles étaient en or, dont une en relais, et deux en bronze, et fera partie des favorites à sa succession.

Eckhoff sera quant à elle absente lors du début de saison en raison de problèmes personnels.

Un nom suédois pourrait également être sacré cette année : Ölberg. Hanna, la grande sœur de 27 ans, a terminé quatrième du général lors des trois dernières saisons mais sa cadette Elvira, 23 ans, a fini la saison dernière à la deuxième place après avoir remporté l’argent olympique en sprint et poursuite grâce notamment à une vitesse impressionnante sur les skis. La plus jeune apparaît comme la plus armée pour être titrée, surtout si elle améliore sa régularité au tir, mais son aînée sera également à suivre.

Côté français, Justine Braisaz-Bouchet championne olympique de mass-start, est enceinte et ne sera pas présente en équipe de France . Anaïs Chevalier-Bouchet est la plus régulière en Coupe du monde ces dernières saisons, avec une 9e place en 2021 et une 5e place en 2022.

Troisième du général l’an passé, l’Autrichienne Lisa Theresa Hauser tentera de briser l’hégémonie norvégienne, après avoir notamment remporté le petit globe de l’individuel en 2020/21.

Chez les femmes également, il ne faut pas non plus oublier les Allemandes, à l’instar de Denise Herrmann, qui a terminé sixième du général la saison passée.