Biathlon : Johannes Dale remporte la mass-start du Grand-Bornand, Fabien Claude quatrième | Compte-rendu et Résultats

« Il faut prendre le positif de toute cette semaine. Pas de podium mais des choses intéressantes », a réagit QFM après cette troisième et dernière course de la Coupe du monde française. « J’ai subi la course sur les skis donc c’est plus dur au tir. Je n’ai pas su prendre les ouvertures car au premier tir debout, si je faisais un sans faute, j’aurais pu rejoindre le groupe de tête. »

Résumé de la mass-start hommes de la Coupe du monde de biathlon à Annecy - Le Grand-Bornand

Émilien Jacquelin, troisième du classement général avant cette mass-start où les 30 meilleurs biathlètes du monde se mesurent en départ arrêté, est en première ligne aux côtés des deux Norvégiens Johannes Thingnes Boe et Sturla Holm Lægreid, respectivement premier et deuxième.

Boe imprime directement un gros rythme pour marquer les esprits, après sa troisième place en poursuite la veille alors qu’il avait remporté le sprint. C’est finalement Jacquelin, à domicile et sur le lieu de sa première victoire en Coupe du monde, l’année dernière lors de cette même mass-start, décide de répondre en prenant les rênes du peloton. Ça part très fort.

Le premier tir des quatre prévus (couché, couché, debout, debout) est bien maitrisé par les Norvégiens, avec un sans faute pour Boe, Lægreid, Dale et Christiansen, tout comme Quentin Fillon Maillet, septième du général avant la mass-start. Jacquelin commet une faute mais revient vite après son tour de pénalité de 150 m.

Les quatre Norvégiens se relaient en tête et creusent un écart de 10 s jusqu’au deuxième tir, lors duquel le scénario est identique : sans faute pour les Scandinaves et du double champion olympique QFM. Fabien Claude fait également le plein et se mêle au groupe de poursuivants. Jacquelin, quant à lui, commet une nouvelle faute et repart 17e à plus de 40 s.

Fabien Claude affiche sa forme sur les skis en partant seul à la poursuite du quatuor de tête.

Le rythme de course intense se paie au tir debout avec une faute pour chaque Norvégien, tout comme Fillon Maillet. Fabien Claude commet lui deux fautes.

Les quatre Norvégiens partent encore en tête, avec un groupe notamment composé de QFM, le Suisse Sebastian Stalder, Tarjei Boe et Antonin Guigonnat à leurs trousses.

Aleksander Fjeld Andersen perd une dizaine de secondes par rapport à ses compatriotes Christiansen, Boe et Lægreid.

C’est finalement le triple détenteur du gros globe Boe qui manque la cible par deux fois, alors que Laegrid ne commet qu’une faute. Stalder est à 20/20 ce qui lui permet de repartir deuxième à 8 secondes. Dale, Boe et Fabien Claude sont derrière. QFM a lui aussi réalisé deux fautes et accuse plus 43 s de retard.

C’est finalement Dale qui rejoint Lægreid dans la lutte pour la victoire, mais le premier semble avoir plus d’énergie, après une semaine riche de trois courses, et s’impose au sprint.

