Coupe du monde de biathlon à Annecy-Le-Grand-Bornand : Présentation, programme, athlètes à suivre et comment regarder en direct

L’occasion idéale de célébrer les médaillés olympiques français de Beijing 2022 , notamment Quentin Fillon Maillet qui a décroché cinq médailles dont deux en or, ainsi que les relais mixtes et hommes.

Après 2013, 2017, 2019 et 2021, c’est la cinquième fois que le complexe français accueille une étape de Coupe du monde. En 2019, plus de 61 000 spectateurs avaient assisté à l’événement.

Du 15 au 18 décembre, le Stade international Sylvie Becaert accueille les épreuves de la Coupe du monde de biathlon pour quatre jours de compétitions et six épreuves sur le site d’Annecy-Le-Grand-Bornand.

Biathlètes à suivre à Annecy-Le-Grand-Bornand

Un athlète est particulièrement attendu sur les pistes françaises : Quentin Fillon Maillet. Avec deux médailles d’or (individuel, poursuite) et trois médailles d’argent (relais mixte et hommes, sprint), le biathlète de 30 ans est devenu le premier athlète français à remporter cinq médailles lors d’une même édition des Jeux Olympiques d’hiver.

Il a ensuite décroché le gros globe ainsi que les petits globes du sprint et de la poursuite, et vise un nouveau sacre cette année, comme il l’a confié à Olympics.com. Lors de la première étape à Kontiolahti, en Finlande (29 novembre - 4 décembre), son meilleur classement était une 10e place (poursuite), mais il est connu pour monter en puissance au fil de la saison. L’année dernière à domicile, QFM avait remporté la poursuite et terminé deuxième de la mass-start.

C’est son compatriote Émilien Jacquelin qui avait décroché la mass-start, sa première victoire individuelle en Coupe du monde. Cette saison, il est monté sur le podium de la poursuite de Kontiolahti.

Fabien Claude effectue lui aussi un bon début de saison avec une dixième place lors de l’individuel et une septième place en poursuite en Finlande.

Côté international, Johannes Thingnes Boe, triple vainqueur du général de la Coupe du monde et leader après la première étape, fait figure de favori, tout comme son compatriote Sturla Holm Laegreid (2e) et l’Allemand Roman Rees (3e).

Chez les femmes, en l’absence de la championne olympique Justine Braisaz-Bouchet qui attend un enfant, Julia Simon fera partie des favorites. Elle a remporté la poursuite à Kontiolahti, devant l’Italienne Dorothea Wierer et la Suédoise Elvira Oeberg qui, à 23 ans, sera une grande favorite en France, ainsi que dans la quête du gros globe. Après la première épreuve de la manche d'Hochfilzen en Autriche le 8 décembre, elle menait le classement général grâce à sa troisième place au sprint.

Anaïs Chevalier-Bouchet, vice-championne olympique de l'individuel et cinquième du général la saison passée, fait également partie des leaders de l’équipe de France et sera à surveiller à Annecy-Le-Grand-Bornand.

Avec deux podiums et une quatrième place lors de la première étape, l’Italienne Lisa Vittozzi montre qu’elle est très en forme également, tout comme la Norvégienne Ingrid Landmark Tandrevold, petit globe de la mass-start en 2021 et deuxième du sprint en Scandinavie.

La vainqueur du gros globe 2022 et double championne olympique à Beijing 2022 Marte Olsbu Roeiseland est quant à elle absente jusqu’en janvier. « Ma forme n’est toujours pas comme elle devrait l’être et la santé est ce qu’il y a de plus important », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

