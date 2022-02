Le relais de la flamme olympique de Beijing 2022 passe par le Palais d’Été, en route vers la cérémonie d’ouverture

Quelques heures avant la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, le 4 février à 20h (heure locale, 13h CET) au Stade national, le relais de la flamme a traversé les édifices historiques du Palais d’Été, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

La championne olympique de tennis de table de Rio 2016 et double championne du monde (2011, 2015) Ding Ning faisait partie des porteurs de la flamme, et s’est montrée très enthousiaste à propos des Jeux Olympiques d’hiver.

« Les Jeux Olympiques sont une fenêtre internationale pour promouvoir la communication et l’amitié. J’espère que les athlètes livreront leurs meilleures performances et profiteront de la compétition, et que davantage de personnes tomberont sous le charme et la splendeur des Jeux Olympiques », a-t-elle déclaré.

Le Palais d’Été, construit pendant le règne de la dynastie des Qing, a été visité par un grand nombre de porteurs de la flamme, notamment Chi Xiaoqiu, actrice principale de la compagnie pékinoise de théâtre Jingju ; Pu Cunxin, président de l’association de théâtre de Chine ; ainsi que de Fan Di’an, un expert de la culture et de l’art des Jeux Olympiques d’hiver, également président de l’association des artistes de Chine et de l’académie centrale des beaux-arts.

Au cours de cette journée, des résidents locaux, notamment des membres de l’association de tai chi du district d’Haidian qui ont participé aux cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Beijing 2008, ont célébré la culture traditionnelle chinoise en livrant des performances de tai chi et de diabolo.

Plus tard dans la journée, la flamme fera son entrée dans le Stade national - également connu sous le nom de Nid d’oiseau, où les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 seront déclarés ouverts pendant une cérémonie où 3 000 personnes, dont 90 % sont adolescents, auront participé.

La cérémonie d’ouverture est dirigée par Zhang Yimou, nominé trois fois par l’Académie des Oscars, qui a également dirigé les cérémonies de clôture des Jeux de Beijing 2008.