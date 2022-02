Le relais de la flamme olympique de Beijing 2022 passe par la Grande Muraille de Chine

Environ 40 porteurs de la flamme ont transporté la torche lors de ce deuxième jour du relais, en ce 3 février. Elle a notamment traversé un tronçon de 1,47 km de la section la plus visitée de la Grande Muraille de Chine, à Badaling.

Le quintuple champion olympique de tennis de table Ma Long figurait parmi les porteurs de la flamme. Il estime que les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 rendront davantage de personnes amoureuses des sports d’hiver et les inspireront pour affûter leur mental et leur physique à travers le sport et le défi personnel constant.

La vice-président de l’association chinoise de taekwondo et double championne olympique Wu Jingyu a parlé avec enthousiasme des Jeux qui débutent le 4 février.

« En tant que participante aux deux éditions des Jeux Olympiques organisées à Pékin, je suis fière de mon pays. En tant que citoyenne de Pékin, je supporterai les Jeux Olympiques de Beijing 2022 », a-t-elle déclaré.

D’autres personnalités ont participé au relais de la flamme du jour, notamment l’acteur Jackie Chan, la vice-championne olympique en patinage artistique (couple) à Vancouver 2010 Pang Qing, ainsi que la championne olympique de tir à Tokyo 2020 (carabine à 10 m - individuel et par équipes mixtes) Yang Qian.

Le relais de la flamme olympique est également passé par l’International Grape Exhibition, avec environ 50 personnes qui ont porté la flamme le long d’une portion de 2,47 km dans le district de Yanqing. Pendant la journée, des citoyens locaux ont agité des rubans de couleur et participé à un spectacle de danse. D’autres personnes en roller ont porté des lanternes pour accueillir la flamme, qui continue son périple à travers la République populaire de Chine.

Après sa performance, une jeune danseuse a évoqué ce que représentait sa participation à ce relais de la flamme historique.

« La torche est le messager qui relie la flamme et l’esprit olympique », a-t-elle déclaré. « Je suis profondément honorée d’en faire partie et d’être Chinoise ! »

Xu Jianxi, secrétaire du parti et président du comité du village de Xidazhuangke, dans la ville de Zhangshanying, a déclaré : « Être un porteur de la flamme est un très grand honneur. En tant que secrétaire du parti d’un village dans la zone de Yanqing, j’ai donné des années d’efforts avec beaucoup de villageois pour accueillir les Jeux. Aujourd’hui, nous sommes prêts ! »

La dernière portion du relais de la flamme olympique aura lieu demain, alors que le monde se prépare pour la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver, qui débute à 20h (heure locale) au Stade national.