Découvrez quels styles ont fait sensation lors de la cérémonie d’ouverture de Beijing 2022

Beijing 2022 est officiellement ouvert suite à l’allumage de la vasque olympique au Stade National, également appelé le Nid d’oiseau.

La cérémonie d’ouverture a été un spectacle mirifique, durant laquelle les représentants de 91 nations ont défilé dans le stade emblématique construit à l’occasion des Jeux d’été de 2008.

Les tenues des différentes sélections étaient très variées, certaines traditionnelles, d’autres combinant mode et fonctionnalité, le tout sous des températures qui descendaient bien en-dessous de zéro.

Ici, sur Olympics.com, nous avons passé en revue les styles des différentes nations participantes pour analyser ceux qui sortaient du lot.

L'Italie, reine de la mode

La mode est depuis longtemps un élément important de la vie en Italie, où l’accent est mis sur le style, la qualité et l’individualité.

Et l'équipe d'Italie n’a pas déçu.

Ses longs manteaux, semblables à des blouses, affichaient les couleurs du drapeau national, composé de trois bandes verticales de même taille en vert, blanc et rouge.

Les pantalons étaient pour leur part bleus, couleur que l’équipe nationale porte depuis bien des années, symbole du bleu de Savoie ou de l’azur utilisé par l’ancienne Maison de Savoie.

La Colombie fait une entrée remarquée

L'équipe de Colombie était emmenée par la patineuse de vitesse Laura Gomez et le skieur de fond Carlos Andres Quintana.

Ils se sont distingués de par leurs ruanas traditionnels, qui se portent comme une écharpe, le marron étant leur couleur principale.

Leur tenue était complétée par un sombrero Sandoneño, un chapeau traditionnel colombien.

Les porte-drapeaux Laura Gomez et Carlos Andres Quintana conduisent l’équipe de Colombie durant la cérémonie d’ouverture de Beijing 2022 Photo de 2022 Getty Images

Le Nigeria, la mode au goût du jour

Beijing 2022 marque les débuts aux Jeux Olympiques d’hiver des hommes nigérians, puisque seules des femmes avaient jusque-là représenté ce pays d’Afrique de l’Ouest au cours des Jeux précédents de PyeongChang.

L’équipe du Nigeria n’a peut-être pas encore remporté de médaille, mais elle est sans le moindre doute l’une de celles qui s’est le plus démarquée avec un ensemble entièrement blanc, agrémenté de sa fourrure verte et blanche.

Sa tenue était complétée par un couvre-chef vert, couleur principale du drapeau nigérian.

L'équipe du Nigeria lors de la cérémonie d'ouverture de Beijing 2022 Photo de Getty Images

Le style de l’équipe de Chine fait fureur

La Chine est entrée dans le Nid d’oiseau vêtue de longs manteaux ajustés de couleur rouge, comme le veut la tradition.

Cintrés à la taille, ils affichaient une élégance intemporelle, convenaient à toutes les morphologies et contrastaient à la perfection avec leurs bottes blanches.

Les athlètes chinois complétaient le tout avec un bonnet de laine rouge, une sublime combinaison de chaleur, de confort et de fashion.

L'équipe de Chine lors de la cérémonie d'ouverture de Beijing 2022 Photo de 2022 Getty Images

L’Arabie Saoudite, une première captivante

Au rayon des manteaux au style accrocheur figure ceux de l’équipe d'Arabie Saoudite, qui n’a pas fait défaut à la règle pour ses premiers Jeux Olympiques d’hiver.

Ces manteaux n’étaient peut-être pas aussi colorés que ceux de la Chine, mais ils en avaient certainement le style.

Beiges, longues jusqu’au cheville et dotées d’une fermeture éclair au milieu, ces pièces ont fait sensation de par leur style.

En tant que premier et seul Olympien d’hiver du pays, le skieur alpin Fayik Abdi a eu l’honneur d’officier comme porte-drapeau.

Le porte-drapeau Fayik Abdi emmène l'équipe d'Arabie Saoudite lors de la cérémonie d'ouverture de Beijing 2022 Photo de 2022 Getty Images

Une chorale qui détonne

Dernier point, et non des moindres, la chorale d’enfants a charmé tous les spectateurs. Et pas seulement pour leur grâce musicale.

La Chine est entrée dans l’année du tigre ce mardi 1er février, un symbole de courage et de force.

De fait, il trônait en bonne place sur les tenues portées par les enfants, avec l’image d’un tigre sur leurs bottes et leurs hauts blancs.

Un bonnet rouge et une courte écharpe tricotée venaient compléter leurs tenues.