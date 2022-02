Alerte médaille, ski de fond : l'Allemagne remporte le sprint classique par équipes femmes

Quel finish incroyable de l'Allemande Victoria Carl !

Avec sa coéquipière Katharina Hennig, elles se sont imposées en sprint par équipes femmes de ski de fond à Beijing 2022, en 22 min 09 s 8.

Pourtant le suspens était complet jusqu'à la ligne d'arrivée tant les athlètes Allemandes, Suédoises et du ROC étaient au coude à coude sur la dernière ligne droite de cette finale olympique.

Les Suédoises Maja Dalhqvist et Jonna Sundling, ont finalement remporté la médaille d'argent à seulement 0,17 seconde des Allemandes.

Les athlètes du ROC Yulia Stupak et Natalia Nepryaeva complètent ce podium à 0,71 seconde du duo Carl/Hennig.

Les États-Unis, avec Jessie Diggins, championne olympique à PyeongChang 2018, et Rosie Brennan sont arrivés 5e en

22 min 22 s 78.

Les Suissesses Laurien Van Der Graaff et Nadine Faehndrich ont pris la 7e place de cette finale olympique avec un chrono de 23 min 02 s 09.

Les Françaises Mélissa Gal et Lena Quintin qualifiées au temps après les demi-finales, ont pris la 10e place à24 min 04 s 92. Une bonne expérience pour ces deux jeunes skieuses qui participaient à leurs premiers Jeux Olympiques à Beijing 2022.

« Accéder à la finale était notre objectif du jour. On a enchainé rapidement âpres les qualifications donc c’était compliqué de tenir le rythme, on sentait qu’on avait les jambes dures », déclaraient le duo tricolore au micro de France TV.

« On a pleins de souvenirs en tête et engendré pleins d’expériences, donc rendez-vous dans quatre ans. »

Voir les résultats complets du sprint par équipes femmes de ski de fond à Beijing 2022.

Le film de la finale de sprint par équipes femmes à Beijing 2022

Les 10 équipes sont restées au coude à coude durant les deux premiers relais, ne laissant pas encore entrevoir qui pourrait faire la différence entre toutes ces femmes.

Même si la Finlande, la Norvège et le ROC pointaient en tête au premier relais, toutes les équipes étaient dans un mouchoir de poche de 3 secondes les unes des autres.

Le deuxième échange a été plutôt similaire avec quatre nations qui ont passé le relais à moins d’une seconde d’écart.

Un premier petit écart a commencé à se faire sentir au troisième échange, avec la Suisse et la France qui accusaient alors respectivement huit et 17 secondes de retard sur la tête de course. Toutes les autres nations étaient encore trop proches, à moins de six secondes, pour réellement créer un avantage net.

Mais c’était sans compter sur une belle remontée des Suissesses, passées de la 9e place à la 6e place. L’Autriche, la Norvège, la Pologne et la France semblaient hors course, au quatrième échange, avec plus de 13 secondes de retard sur la Suède, en tête suivie de la Finlande et des États-Unis.

Le dernier échange voyait deux nations partir en tête, l’Allemagne et la Finlande, alors que les Américaines étaient toujours sur leurs talons à 2,2 secondes et le ROC à 2,9 secondes.

Les quatre nations ont skier au coude à coude lors des deniers hectomètres annonçant un sprint finish de folie.

Alors que les Américaines avaient lâchées, la Suède, l’Allemagne et le ROC se livraient une bataille colossale pour franchir la ligne d’arrivée en premières.

l’Allemande Victoria Carl a fait parler sa puissance pour s’imposer en 22 min 09 s 8, devant la suède à 0,2 s et le ROC à 0,7 s.