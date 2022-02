Alerte médaille : Clément Noël est champion olympique de slalom !

Le podium du slalom à Beijing 2022

Il était (très) attendu après sa 4e place à Pyeongchang 2018, il a répondu présent de la plus belle des façons.

Clément Noël a été sacré champion olympique de slalom hommes après une prestation éblouissante à Beijing 2022, ce mardi 16 février.

Idéalement placé après la première manche (6e), il a été intouchable en seconde, signant un superbe chrono de 49,79 s. Il a repoussé Johannes Strolz, meilleur temps de la première manche et médaillé d'argent au final, à 61 centièmes.

Noël succède à Jean-Pierre Vidal, qui s'était couvert d'or en slalom à Salt Lake City 2002, et devient le premier champion olympique français en ski alpin depuis Antoine Deneriaz, sur la première marche du podium en descente en 2006.

Sebastian Foss-Solevag, le champion du monde en titre, décroche le bronze (+ 70 centièmes). Henrik Kristoffersen est au pied du podium pour quelques centièmes (+79).

Les résultats complets du slalom hommes à Beijng 2022

Le film de la course

La première manche a provoqué de la casse avec plusieurs cadors partis à la faute : Manuel Feller, Lucas Braathen, ou encore Kristoffer Jakobsen. Mais elle a surtout promis un suspense colossal dans la seconde avec 12 skieurs se tenant en 9 dixièmes !

Le premier temps de référence a été signé par Daniel Yule. Le Suisse est passé sous les 58 secondes et a conservé la tête jusqu'au passage... de Clément Noël. Parfois à la limite, le Vosgien a été étincelant, notamment dans la partie de transition pour prendre de la vitesse juste avant le mur.

« Je pensais que c’était possible », a souligné le Français au micro de France TV. « C’était serré, on se tenait en très peu de temps. Dans cette situation, premier, septième ou huitième en première manche ne change pas vraiment la donne. J’avais quand même quatre dixièmes à rattraper donc si je voulais monter sur la boîte, il fallait que je sorte une grosse manche. »

Et personne n'a pu s'approcher du chrono supersonique du slalomeur de 24 ans. Henrik Kristoffersen était parti très vite mais a souffert sur le bas. Dernier à s'élancer, Johannes Strolz a fait jeu égal avec Noël sur le haut mais a ensuite perdu du temps à tous les intermédiaires. Il décroche néanmoins la médaille d'argent, lui qui avait déjà remporté l'or sur le combiné alpin.

Sebastian Foss-Solevag, troisième de la première manche à 6 centièmes du leader, a conservé son rang pour le bronze. « C'est bien d'avoir un podium. C'est une course importante et je suis heureux », a confié le Norvégien. « J'ai essayé de me concentrer sur ma course. Aujourd'hui, c'était suffisant pour le bronze. »

Joli tir groupé des Suisses : Loïc Meillard et Daniel Yule sont respectivement 5e et 6e.

Alexis Pinturault, 15e de la première manche, n'a pas réussi à trouver le bon dosage sur la piste lors du 2e run. Il termine finalement 16e.

Premier athlète haïtien qualifié pour les Jeux d'hiver, Richardson Viano a pris la 34e place.

