Alerte médaille, relais 4 x 10 km : le ROC en or devant la Norvège, la France en bronze !

Le podium de la course

Sous les flocons, l'équipe du ROC est devenu champion olympique du relais 4 x 10 km au Centre national de ski de fond de Zhangjiakou, lors des Jeux Olympiques de Beijing 2022.

Vice-champion olympique, le ROC a fait cavalier seul dans ce relais. Dans des conditions météo dantesques, en altitude avec une neige tombante, Alexander Bolshunov, Alexey Chervotkin, Denis Spitsov, Sergey Ustiugov ont été très réguliers durant toute la course pour s'assurer la première place du podium.

La Norvège, championne olympique en 2018, nation historique de la discipline, termine à la deuxième place, malgré un dernier relais assuré par Johannes Hoesflot Klaebo, en or sur le sprint et médaillé de bronze en 15 km classique à Beijing 2022.

Et l'équipe de France, menée par Richard Jouve, Hugo Lapalus, Clément Parisse et Maurice Manificat, a pris une extraordinaire troisième place ! C'est la troisième médaille de bronze consécutives pour les tricolores, après Sotchi 2014 et Pyeongchang 2018.

Les résultats complets de l'épreuve relais 10 km

Coup tactique réussi par Manificat

Avec deux solides relais de Richard Jouve et Hugo Lapalus, Clément Parisse a résisté avec panache. Parfois en difficulté sur les parties de glisse mais épatant dans les montées, il a transmis le dernier relais avec seulement 4 secondes de retard sur le duo Suède - Norvège.

L'expérimenté Maurice Manificat a alors tenté un superbe coup tactique avec une accélération dans une longue bosse pour décrocher le dernier relayeur suédois, qui s’annonçait très dangereux en sprint. S'il n'a pas pu faire plier Klaebo, le tricolore offre une superbe médaille de bronze à l'équipe de France !

Plus d'informations à suivre...

