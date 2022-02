Alerte médaille : le ROC remporte le relais 4 x 5 km de ski de fond femmes

Le relais de ski de fond femmes du ROC, composé de Yulia Stupak, Natalia Nepryaeva, Tatiana Sorina et Veronika Stepanova, s'est imposé lors du relais 4 x 5 km à Beijing 2022.

Au coude à coude avec l'Allemagne durant toute la course, c'est finalement Stepanova qui a fait la différence lors du dernier relais pour s'adjuger l'or olympique en 53 min 41.

L'équipe d'Allemagne avec Katherine Sauerbrey, Katharina Hennig, Victoria Carl et Sofie Krehl, a réalisé un relais splendide. Les Allemandes se sont emparées de l'argent à 18 s 2 derrière le ROC.

La Suède de Maja Dahlqvist, Ebba Andersson, Frida Karlsson et Jonna Sundling complète ce podium. Alors qu'elles pointaient à la 5e place, à 35 secondes de la tête de course au dernier passage de relais, Sundling a dépassé la Finlande et la Norvège pour offrir à son équipe la médaille de bronze.

Pourtant ultra favorites, les championnes olympiques à PyeongChang 2018 norvégiennes, qui comptaient dans ses rangs Tiril Udnes Weng, la double championne olympique de Beijing 2022 Therese Johaug, Helene Marie Fossesholm et Ragnhild Haga ont pris la 5e place, après notamment une chute de Weng, emportée par la skieuse Lettone Patricija Eiduka.

Le relais suisse, de Laurien van der Graaff, Nadine Faehndrich, Nadja Kaelin et Alina Meier est arrivé 7e, à trois minutes du ROC

Trente neuf secondes derrière les helvètes, le relais du Canada de Katherine Stewart-Jones, Dahria Beatty, Cendrine Browne et Olivia Bouffard-Nesbitt s'est emparé de la 9e place.

Le relais Français est 12e avec Lena Quintin, Delphine Claudel, Flora Dolci et Mélissa Gal.

