Cómo seguir el esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022

El esquí alpino es conocido como “la joya de la corona de los Juegos Olímpicos de Invierno”. Entre las seis modalidades (cinco individuales y una mixta), Beijing 2022 acogerá 11 competiciones del 6 al 19 de febrero con más de 300 de los mejores esquiadores del mundo.

Las 11 pruebas se disputarán en el nuevo Centro Nacional de Esquí Alpino de Yanqing, que presentará a los atletas algunas de las bajadas más pronunciadas y difíciles del mundo, con algunas secciones en las que el desnivel alcanza unos temibles 68% de inclinación.

A continuación te explicamos el calendario y cómo puedes seguir la competición.

Los eventos de esquí alpino en Beijing 2022

La competición de esquí alpino en Beijing 2022 se dividirá en seis eventos: descenso, supergigante, eslalon, eslalon gigante, combinada alpina (todas ellas con categoría masculina y femenina) y el eslalon paralelo por equipos mixtos.

Hay dos eventos de velocidad (descenso y supergigante), y tres técnicos (eslalon, eslalon gigante y eslalon paralelo), mientras que la combinada alpina busca al esquiador más completo de ambas.

Descenso: quizá la prueba reina del esquí alpino. La mecánica es muy sencilla: se trata de descender la pendiente en el menor tiempo posible sin salirse de los márgenes del recorrido.

Supergigante: el nombre viene de ‘eslalon supergigante’, y combina la velocidad del descenso con la precisión que exigen los giros en el eslalon gigante.

Eslalon gigante: es la prueba técnica más rápida, donde los atletas deben negociar el recorrido sin salirse de los límites de la pista. En el eslalon gigante se disputan dos mangas el mismo día. Al terminar, se suman los tiempos de ambas y quien haya sido más rápido, gana.

Eslalon: es el evento más técnico del esquí alpino, con las puertas que los participantes deben rodear situadas a muy poca distancia unas de otras. Los esquiadores disponen de dos mangas, y el que consiga el mejor tiempo en el acumulado, gana.

Combinada: en Beijing se disputará con un descenso rapidísimo seguido de un eslalon, y ambas pruebas se disputarán el mismo día. El tiempo acumulado de las dos determinará el ganador.

Eslalon paralelo por equipos mixtos: esta prueba debutó en PyeongChang 2018. Cada equipo cuenta con cuatro esquiadores, que se enfrentarán en duelos de uno contra uno bajando al mismo tiempo por recorridos idénticos. La competición empieza con una ronda de octavos de final, seguida de cuartos, semifinales y final.

Estrellas del esquí alpino en Beijing 2022

Mikaela Shiffrin (Estados Unidos) llega a Beijing 2022 con muchas expectativas a su alrededor. La doble campeona olímpica es la esquiadora en activo con más victorias en la Copa del Mundo y en el Mundial de 2021 ganó cuatro medallas, incluida el oro en la combinada alpina.

Shiffrin aspira a competir en las cinco pruebas individuales y tratará de romper el récord de Janica Kostelic, que en Salt Lake City 2002 logró cuatro medallas, tres de ellas de oro.

Dos de las principales rivales de Shiffrin en las pruebas técnicas serán Petra Vlhova (Eslovaquia), vigente campeona de la Copa del Mundo, y Katharina Liensberger (Austria), dos veces medalla de oro en los Mundiales.

Sofia Goggia (Italia), la reina de la velocidad, intentará defender su corona olímpica en descenso, algo que solo consiguió la alemana Katja Seizinger en Nagano 1998.

Ester Ledecká (República Checa) fue una de las protagonistas en PyeongChang 2018, donde logró un histórico doblete en esquí alpino y snowboard. “Puedo conseguir un triplete o un cuatriplete”, declaró a Olympics.com. "Aún tengo margen de mejora”.

En categoría masculina, Marco Odermatt (Suiza) será seguramente el hombre a batir en el eslalon gigante, una disciplina en la que ha dominado esta temporada en la Copa del Mundo. Pero tampoco hay que perder de pista al francés Alexis Pinturault, tres veces medallista olímpico, o al prometedor Lucas Braathen (Noruega).

La joven estrella suiza también aspira al podio en el supergigante y la combinada, donde tendrá como principal rival a Aleksander Aamodt Kilde (Noruega), que busca su primera medalla en una gran competición.

Sin olvidar a los austriacos Matthias Mayer (doble medallista olímpico) y Vincent Kriechmayr en el descenso y el supergigante; o a los veteranos italianos Dominik Paris y Christof Innerhofer (dos veces medallista en Sochi 2014).

Calendario de esquí alpino en Beijing 2022

Sede: Centro Nacional de Esquí Alpino, Yanqing

(Todos los horarios están en hora local, UTC+8. Los detalles del calendario están sujetos a cambios).

Domingo, 6 de febrero

11:00 – Descenso masculino

Lunes, 7 de febrero

10:15 - 13:45 – Eslalon gigante femenino

Martes, 8 de febrero

11:00 – Supergigante masculino

Miércoles, 9 de febrero

10:15 - 13:45 – Eslalon femenino

Jueves, 10 de febrero

10:30 - 14:15 – Combinada masculina

Viernes, 11 de febrero

11:00 – Supergigante femenino

Domingo, 13 de febrero

10:15 - 13:45 – Eslalon gigante masculino

Martes, 15 de febrero

11:00 – Descenso femenino

Miércoles, 16 de febrero

10:15 - 13:45 – Eslalon masculino

Jueves, 17 de febrero

10:30 - 14:00 – Combinada femenina

Sábado, 19 de febrero

11:00 – Eslalon paralelo por equipos mixtos

Qué esperar del esquí alpino en Beijing 2022

Los esquiadores pueden alcanzar velocidades de hasta 152 km/h mientras avanzan por un recorrido lleno de giros cerrados y saltos pronunciados. Encontrar las líneas más rápidas y saber cómo tomar riesgos es tan importante como el aspecto técnico.

“Esquiaba muy por dentro. Era muy lateral y soy muy alta para ser esquiadora alpina y todo el mundo pensaba que eso era un punto débil. Pero mi entrenador me dijo que no, que de hecho era un punto fuerte, así que no lo cambié. Al final se acabó convirtiendo en una de mis principales cualidades en el descenso, cómo puedo inclinarme en los giros para lograr un ángulo diferente a la mayoría”, explicó la leyenda estadounidense Lindsey Vonn en The Guardian.

En las disciplinas técnicas como el eslalon o el eslalon gigante, estar ‘centrado’ es crucial para esquiar de manera eficiente.

“Necesitas inclinarte hacia delante, mantener las espinillas paralelas, y los bordes de los esquís deben girar muy rápido”, explica el campeón olímpico Ted Ligety. “Y además tienes que mantener el equilibrio, situarte tan al centro de los esquís como te sea posible”.

Ligety desarrolló una técnica revolucionaria en los giros: "Se trata de lograr ángulos grandes, llevar las rodillas hacia delante y las caderas lo más cerca posible del suelo. Ángulos grandes y arcos más largos y limpios. Por eso se me ha conocido".

El esquí alpino es un deporte en el que a veces influyen factores externos, como las condiciones climáticas, que pueden cambiar constantemente la calidad de la nieve en el recorrido.

Conocer bien las pendientes es especialmente importante en las pruebas de velocidad, así que los esquiadores tendrán una dificultad adicional en Beijing porque debido a la pandemia el recorrido no se pudo probar en la Copa del Mundo.

"Descubriremos las pistas en los Juegos”, dijo Tessa Worley, doble campeona del mundo. “Las condiciones de nieve podrían ser únicas, diferentes a las que hay en Europa”.