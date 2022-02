¿Quiénes son los esquiadores latinos que compiten en esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022?

Argentina

Francesca Baruzzi

Con solo 23 años, Baruzzi (1998) ya ha participado en tres Mundiales y ahora llega su debut olímpico. Está temporada sumó tres podios en su gira por Canadá y volvió a disputar la Copa del Mundo por primera vez desde su lesión de rodilla en 2019. En el Mundial de 2021 logró su mejor resultado individual (30ª en eslalon gigante).

7 de febrero. Eslalon gigante. Manga 1. 10:15, hora local (23:15 del 6 de febrero en Buenos Aires)

7 de febrero. Eslalon gigante. Manga 2. 13:45, hora local (2:45 en Buenos Aires)

9 de febrero. Eslalon. Manga 1. 10:15, hora local (23:15 del 8 de febrero en Buenos Aires)

9 de febrero. Eslalon. Manga 2.13:45, hora local (2:45 en Buenos Aires)

11 de febrero. Supergigante. 11:00, hora local (00:00 en Buenos Aires)

Tomás Birkner

Su apellido es sinónimo de esquí alpino en Argentina. Tomás Birkner (1997) se crió en Estados Unidos y se ha formado en la Universidad de Utah, pero el nombre revela su parentesco con una saga familiar que con él ya habrá tenido nueve esquiadores olímpicos. Ha participado en cuatro Mundiales (su mejor resultado individual fue un 35º en eslalon en 2015) y 10 pruebas de la Copa del Mundo.

13 de febrero. Eslalon gigante. Manga 1. 10:15, hora local (23:15 del 12 de febrero en Buenos Aires)

13 de febrero. Eslalon gigante. Manga 2. 13:45, hora local (2:45 en Buenos Aires)

16 de febrero. Eslalon. Manga 1. 10:15, hora local (23:15 del 15 de febrero en Buenos Aires)

16 de febrero. Eslalon. Manga 2. 13:45, hora local (2:45 en Buenos Aires)

Bolivia

Simon Breitfuss

Breitfuss nació en Austria (1992), pero posee la nacionalidad boliviana desde 2015. Su padre era profesional del esquí y ya desde pequeño visitó Bolivia. Años más tarde, en un viaje de vuelta, surgió la oportunidad de representar al país andino. “Quise ir primero al Chacaltaya, donde mi padre había entrenado. Por coincidencia entablé conversación sobre las montañas en Bolivia con algunas personas que participaban de una fiesta en las calles. Resultó que esa gente pertenecía a la Federación Boliviana de Esquí y Andinismo”, relató a El Correo del Sur en 2017. Estos serán sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno.

6 de febrero. Descenso. 11:00, hora local (23:00 del 5 de febrero, hora boliviana)

8 de febrero. Supergigante. 11:00, hora local (23:00 del 7 de febrero, hora boliviana)

Brasil

Michel Macedo

La familia de Michel Macedo se mudó a Estados Unidos cuando él tenía tan solo tres años. Al poco tiempo empezó a practicar esquí por influencia de su padre. Y el flechazo fue inmediato. Desde pequeño mostró buenas maneras y a los 18 años, cuando debía elegir un país para obtener una licencia y competir internacionalmente, no tuvo dudas: "soy brasileño, no quiero competir por otra bandera. Estoy muy orgulloso de eso", aseguró en una entrevista (artículo en portugués) para Olympics.com. Participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud Lillehammer 2016 (15º en supergigante) y en PyeongChang 2018.

13 de febrero. Eslalon gigante. Manga 1. 10:15, hora local (23:15 del 12 de febrero en Brasil)

13 dxe febrero. Eslalon gigante. Manga 2. 13:45, hora local (2:45, en Brasil)

16 de febrero. Eslalon. Manga 1. 10:15, hora local (23:15 del 15 de febrero en Brasil)

16 de febrero. Eslalon. Manga 2. 13:45, hora local (2:45, en Brasil)

Henrik Von Appen (Chile), durante el supergigante de esquí alpino en Pyeongchang 2018 Foto por 2018 Getty Images

Chile

Henrik Von Appen

A finales de 2019, Henrik Von Appen volvió a nacer. “Me caí a 135 km/h. Estuve siete meses sin caminar. Al principio no me podía creer que me estuviera pasando eso a mí. Venía de hacer mi mejor temporada y no pensaba más que '¿por qué yo?'”, recordaba en una entrevista para Olympics.com. Pero después de mucho trabajo, el pasado mes de diciembre volvió a competir en una Copa del Mundo de esquí alpino y ahora vivirá sus terceros Juegos Olímpicos.

6 de febrero. Descenso. 11:00, hora local (0:00, hora chilena)

8 de febrero. Supergigante. 11:00, hora local (0:00, hora chilena)

10 de febrero. Combinada alpina. Descenso. 10:30, hora local (23:30 del 9 de febrero, hora chilena)

10 de febrero. Combinada alpina. Eslalon. 14:15, hora local (3:15, hora chilena)

Emilia Aramburo

La lesión de Matilde Schwenke, que se rompió los ligamentos de la rodilla derecha, le abrió la puerta para competir en sus primeros Juegos de Invierno con solo 19 años. En el Mundial júnior de 2019 compitió en las disciplinas de eslalon y eslalon gigante, las mismas en las que participará en Beijing 2022.

7 de febrero. Eslalon gigante. Manga 1. 10:15, hora local (23:15 del 6 de febrero, hora chilena)

7 de febrero. Eslalon gigante. Manga 2. 13:45, hora local (2:45, hora chilena)

9 de febrero. Eslalon. Manga 1. 10:15, hora local (23:15 del 8 de febrero, hora chilena)

9 de febrero. Eslalon. Manga 2. 13:45, hora local (2:45, hora chilena)

Sarah Escobar Foto por Comité Olímpico Ecuatoriano

Colombia

Michael Poettoz

Nacido en Cali y criado en Francia por su familia de adopción, Michael Poettoz se apasionó por el esquí durante su infancia en los Alpes, en una región situada en la frontera de Francia con Suiza e Italia. Estos son sus segundos Juegos de Invierno después de PyeongChang 2018, donde su mejor resultado fue el puesto 37º en eslalon. En 2021 sufrió una fuerte caída que le obligó a someterse a dos operaciones de riñón, pero llega a tiempo para competir en Beijing 2022.

13 de febrero. Eslalon gigante. Manga 1. 10:15, hora local (21:15 del 12 de febrero en hora colombiana)

13 de febrero. Eslalon gigante. Manga 2. 13:45, hora local (00:45, hora colombiana)

16 de febrero. Eslalon. Manga 1. 10:15, hora local (21:15 del 15 de febrero en hora colombiana)

16 de febrero. Eslalon. Manga 2. 13:45, hora local (00:45, hora colombiana)

Ecuador

Sarah Escobar

La primera mujer ecuatoriana en disputar unos Juegos Olímpicos de Invierno. Nació y vive en Estados Unidos, el país al que migraron sus padres desde Ecuador. Allí empezó a practicar esquí con tres años y medio. Después de destacar en el circuito de Nueva Jersey, logró la clasificación para los Juegos de la Juventud de Lausana 2020, donde compitió en cuatro disciplinas (eslalon, eslalon gigante, supergigante y combinada).

7 de febrero. Estalon gigante. Manga 1. 10:15, hora local (21:15 del 6 de febrero en Quito, Ecuador)

7 de febrero. Estalon gigante. Manga 2. 13:45, hora local (00:45 en Quito, Ecuador).

Rodolfo Dickson, durante el eslalon gigante del Mundial de esquí alpino 2017. Foto por 2017 Getty Images

México

Sarah Schleper

Schleper será la primera mujer de la historia en participar en seis Juegos Olímpicos de Invierno en esquí alpino. Los cuatro primeros (de Nagano 1998 a Vancouver 2010) fueron con Estados Unidos, su país de origen, y los dos últimos (PyeongChang 2018 y Beijing 2022) con México, el país de su esposo. En una entrevista con Olympics.com, habló del “orgullo que supone ser mexicana y competir por este país”.

7 de febrero. Eslalon gigante. Manga 1. 10:15, hora local (20:15 del 6 de febrero, hora central mexicana)

7 de febrero. Eslalon gigante. Manga 2. 13:45, hora local (23:45 del 6 de febrero, hora central mexicana)

11 de febrero. Supergigante. 11:00, hora local (21:00 del 10 de febrero, hora central mexicana)

Rodolfo Dickson

Una pareja canadiense con residencia en Puerto Vallarta adoptó a un niño mexicano de tres años que había quedado huérfano a los nueve meses. Lo rebautizaron Rodolfo en honor a su padrino mexicano y Roberto por su abuelo canadiense, e inició una nueva vida en el país norteamericano. Allí aprendió a esquiar y cuando llegó el momento de competir eligió México, unos orígenes que sus padres adoptivos siempre le hicieron tener presentes. Será la segunda cita olímpica para Dickson, que ya estuvo en PyeongChang 2018.

13 de febrero. Eslalon gigante. Manga 1. 10:15, hora local (20:15 del 12 de febrero, hora central mexicana)

13 de febrero. Eslalon gigante. Manga 2. 13:45, hora local (23:45 del 12 de febrero, hora central mexicana)

Ornella Oettl Reyes Foto por 2014 Getty Images

Perú

Ornella Oettl Reyes

Con Beijing 2022, Ornella Oettl Reyes se convierte en la deportista peruana con más presencias en los Juegos Olímpicos de Invierno. Rompe el 'empate' con su hermano Manfred, también esquiador alpino, y el esquiador de fondo Roberto Carcelén. De padre alemán y madre peruana, actualmente reside en Austria, un lugar de peregrinación para los amantes de este deporte. Como en sus dos participaciones anteriores, competirá en eslalon y eslalon gigante.

7 de febrero. Eslalon gigante. Manga 1. 10:15, hora local (21:15 del 6 de febrero, hora peruana)

7 de febrero. Eslalon gigante. Manga 2. 13:45, hora local (00:45, hora peruana)

9 de febrero. Eslalon. Manga 1. 10:15, hora local (21:15 del 8 de febrero, hora peruana)

9 de febrero. Eslalon. Manga 2. 13:45, hora local (00:45, hora peruana)

Puerto Rico

William Flaherty

William Flaherty lleva toda una vida peleando. Con solo tres años superó un cáncer de médula ósea gracias a una donación de su hermano Charles, y el pasado verano le extirparon un tumor benigno del cuello. Los dos hermanos practican esquí alpino desde pequeños, un deporte que ayudó a William en la rehabilitación después del trasplante. Ahora, después de ver a Charles competir en PyeongChang 2018, será él quien participe en unos Juegos Olímpicos de Invierno.