Entrevista exclusiva con Ester Ledecka: “En mi interior todavía me siento mitad snowboarder, mitad esquiadora”

¿Esquiadora alpina o snowboarder? La doble campeona olímpica Ester Ledecka todavía se considera una ‘doble amenaza’.

"En mi interior todavía me siento mitad snowboarder, mitad esquiadora”, confesó el pasado mes de octubre en un evento de Atomic.

Hace cuatro años, en PyeongChang, la versátil estrella checa hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar la medalla de oro en dos deportes distintos en los mismos Juegos Olímpicos de Invierno.

Primero superó en el supergigante a todas las especialistas de velocidad partir casi entre las tapadas; y siete días después, ya como clara favorita, conquistó el título de campeona olímpica del eslalon gigante paralelo de snowboard.

En Beijing 2022, Ester quiere volver a competir en las dos disciplinas, aunque esta vez la prueba de snowboard está programada un poco antes (8 de febrero), solo tres días antes de su primera prueba de esquí, que sería el supergigante (11 de febrero), donde debe defender su título.

Ester Ledecka, durante un entrenamiento de esquí en Suiza Foto por 2021 Getty Images

Ledecka asegura que tener la prueba de snowboard antes podría ser una ventaja.

“No quiero complicarme, voy allí a divertirme" - Ester Ledecka

Quiere combinar los dos deportes, al menos por ahora, pero no le preguntes cuáles son sus planes de competición para el resto de la temporada.

"Depende de cómo me sienta en ese momento”, explicó. “Si siento que solo quiero hacer snowboard, haré snowboard y nada me lo va a impedir. ¡Y también al revés!".

A sus 26 años, quiere seguir progresando en el esquí. En las dos últimas campañas, ha subido cinco veces al podio en la Copa del Mundo, incluyendo dos victorias. Pero también quiere impulsar su carrera en el snowboard después de una temporada en la que solo compitió en una carrera.

¿Sigue siendo posible repetir la doble victoria en Beijing? “Todavía podría conseguir un triplete o un cuatriplete”, dice. “Así que aún me queda margen de mejora”.

A continuación te ofrecemos nuestra entrevista exclusiva con Ester Ledecka, editada para mayor claridad y brevedad.

No menciones los Juegos Olímpicos

Olympics.com: ¿Cómo afrontas esta temporada olímpica?

Ester Ledecka: Nunca he sido de esos deportistas que solo piensan en los Juegos Olímpicos. En general no creo que le funcione a nadie [risas]... Pero también creo que hay muchas otras carreras importantes, así que intento prepararlas lo mejor posible. Sí, por supuesto, tenemos los Juegos Olímpicos, y estoy deseando competir porque vi la montaña, el descenso, y tiene una pinta espectacular. Y también pude probar la pista de snowboard, que fue muy, muy divertida.

O: ¿Es verdad que le prohibiste a tu equipo usar la palabra ‘Olímpicos’ antes de PyeongChang 2018?

EL: Sí, siento como que soy la única que no lo tiene cada día en la cabeza, en plan, ‘vamos a los Juegos Olímpicos’...

Yo veo que no solo los deportistas, sino también muchos entrenadores, piensan cada día en [los Juegos Olímpicos]. Y no quiero que esto acabe en ‘pánico olímpico’. Solo quiero que se concentren en cada carrera, y no solo en esa. Y me ayuda a recordarme que, cada vez que me pongo en la línea de salida, sea en unos Juegos, en una carrera de la FIS, o lo que sea, tengo que dar el máximo.

Ester Ledecka celebra su victoria en snowboard en PyeongChang 2018 Foto por 2018 Getty Images

Por eso tengo un poco de alergia cuando alguien de mi equipo dice, ‘ahora tenemos que hacer esto y esto para llegar bien a los Juegos Olímpicos’.

La temporada es muy larga, tenemos muchas, muchas carreras, y por el camino pueden pasar muchas cosas. Tenemos que preparar cada carrera al cien por cien. Así me funciona a mí. Y si quieren estar en mi equipo, ¡así debería ser también para ellos!

O: ¿Y cómo se refería tu equipo a los Juegos sin usar la palabra ‘Olímpicos’?

EL: No sabría cómo traducirlo, pero en checo los llamábamos algo así como ‘La carrera de la amistad de la República de Corea’ [risas]. Tengo muchos amigos de otros países, muchos amigos de otros deportes. Así que era ‘La carrera de la amistad de la República de Corea’. Y esta próxima será ‘La carrera de la amistad de la República Popular China’.

Objetivo: competir en snowboard y esquí alpino

O: ¿Todavía piensas competir en snowboard y esquí alpino? ¿Cómo lo tienes planeado?

EL: Sí, aunque no tengo el calendario exacto en la cabeza. Sé que el snowboard será antes del esquí [en Beijing 2022], y creo que podría ser una ventaja si lo hacemos bien... Espero que haya suficiente margen entre el snowboard y el esquí. ¡Tampoco lo he mirado muy bien!

Mis entrenadores necesitan conocer el calendario para saber cómo lidiar con él. Yo solo quiero hacerlo fácil. Voy allí a divertirme. Snowboard, esquí... ¡Y ya veremos!

O: La temporada pasada solo participaste en una carrera de snowboard, cuando ganaste en la Copa del Mundo en Cortina d’Ampezzo, Italia. ¿Por qué?

EL: No era lo que teníamos planeado, pero tuve unos problemas de espalda y no quería forzar demasiado, así que hice más esquí.

Pero sí que he trabajado mucho durante todo el verano, he fortalecido muscularmente, que es algo que no me estaba ayudando la temporada pasada. Espero que me ayude a proteger mejor la espalda y en general mi físico, y así poder cambiar sin problema de un deporte a otro.

Ester Ledecka, en un descenso de la Copa del Mundo de esquí alpino Foto por 2020 Getty Images

O: En el último par de temporadas has hecho más esquí, ¿te estás centrando más en un solo deporte?

EL: En mi interior todavía me siento mitad snowboarder, mitad esquiadora. Lo que pasa es que queríamos ver hasta dónde podía llegar en la clasificación general de esquí, así que queríamos competir en más pruebas de la Copa del Mundo y ver si podíamos meternos en el Top 10 de algunas disciplinas o en la general. No sabíamos si era posible y me he dado cuenta de que sí.

El problema es que cuando lo hago, es todavía más difícil encajar un calendario de competición de snowboard, porque son al mismo tiempo. Y si quiero competir en los dos, tengo que cancelar algunas carreras de esquí, y eso significa perder un montón de puntos.

Por ejemplo, para luchar por los globos [de la Copa del Mundo] de esquí, necesitaría participar en todas las carreras posibles de velocidad y hacerlo muy bien.

Así que realmente depende de cómo se programen las carreras esta temporada.

Ahora estoy centrada en clasificarme otra vez en las dos disciplinas para los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, disfrutar de los Juegos, y ver cómo va la temporada. Aún tengo muchas dudas sobre cómo voy a planear las carreras, pero muchas veces dependerá de cómo me sienta en ese momento de la temporada. Si siento que solo quiero hacer snowboard, haré snowboard, y nada me lo va a impedir.

El Top 10 en la Copa del Mundo de esquí

O: La pasada campaña te asentaste en el Top 10 en las pruebas de velocidad de la Copa del Mundo, ¿Qué hace falta para aspirar a los globos o las medallas en las grandes competiciones?

EL: Creo que si alguien echa un vistazo a mi carrera verá que, paso a paso, año tras año, voy mejorando. No es que un día esté arriba y otro abajo, como pasó en PyeongChang. Pero cuando ves [todos los resultados], esa temporada también estaba mejorando. Solo que aún no había llegado a ese nivel en el que podría subir al podio más de una vez por temporada.

El siguiente año llegué un paso más allá, y luego un poco más, y un poco más. Así que creo que voy en la dirección correcta.

Aunque ahora soy mucho mejor esquiadora y tengo mucha más experiencia, creo que todavía [no tengo] la que me haría falta para aspirar a ganar cada carrera.

Ese es el nivel que estoy intentando alcanzar, y aún voy cogiendo experiencia con cada entrenamiento y cada carrera.

O: ¿Qué se siente al ver que esa doble medalla olímpica puede ser el momento más alto de tu carrera?

EL: Bueno, hay dos cosas. Primero, creo que aún puedo conseguir una triplete o un cuatriplete. Creo que tengo mucho margen de mejora. Y segundo, es una sensación increíble saber que afrontaré estos Juegos como campeona olímpica y eso es algo que nadie me podrá quitar.

No necesitaría ni terminar la prueba y sería para siempre campeona olímpica, y eso está genial. Daré el máximo para terminarla y daré el máximo para ser la más rápida. Daré el máximo para terminarla y disfrutarla. Pero esto es un extra que ya tengo en el bolsillo.

O: ¿Cuál es tu lema para esta temporada?

EL: No soy mucho de tener lemas. Durante toda mi vida he intentado hacer lo que me gusta y disfrutar de cada carrera. Y si es así esta temporada, si pierdo cada carrera pero me divierto, para mí será suficiente.