Todo lo que necesitas saber sobre la temporada de saltos de esquí 2021-22

Los saltadores de esquí de todo el mundo están emocionados de nuevo con volar por el cielo, después de que la temporada 2020-21 fuera interrumpida por la pandemia de la COVID-19. La nueva temporada estará repleta de estrellas, que lucharán por dominar el panorama internacional de saltos de esquí y la competición definitiva: los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, que comenzarán el próximo febrero.

Batalla titánica por el título masculino

Después de una asombrosa temporada 2020/21, el noruego Halvor Egner Granerud estará entre los grandes favoritos en la competición masculina, en un curso en el que buscará su primera medalla olímpica en los Juegos de Invierno Beijing 2022.

Egner Granerud acumuló 1572 puntos con sus once victorias en la Copa del Mundo, gracias a las cuales lideró las clasificaciones de la temporada. El deportista de Noruega también ayudó a su país a ganar la Copa de las Naciones, después de su triunfo en Willingen Six y su cuarta posición en el Torneo Four Hills.

El alemán Markus Eisenbichler, antiguo campeón del mundo de trampolín largo individual y actual campeón por equipos y por equipos mixtos, también realizó una temporada fantástica y espera mantener este buen estado de forma para plantar cara a su oponente noruego en Beijing. En los Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018, finalizó en octava posición en la categoría de trampolín normal y 14º en trampolín largo.

El actual campeón del mundo, Karl Geige, finalizó sexto en la clasificación general de la pasada temporada. Sin embargo, su calidad es incuestionable. Su presencia, además, fortalece al equipo alemán, que estará entre los favoritos en trampolín largo por equipos en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Cerca de Egner Granerud y Eisenbichle estará la superestrella polaca Kamil Stoch, uno de los saltadores de esquí más condecorados de todos los tiempos. El tres veces ganador del oro olímpico tiene la distinción de ser el medallista de oro en una categoría individual más mayor de los Juegos de Invierno.

La leyenda polaca consiguió la presea dorada en los Juegos de 2018, en Pyeongchang, en la competición de trampolín largo; y un bronce en trampolín largo por equipos. Se espera que esté entre los favoritos al oro en febrero.

El japonés Kobayashi Ryōyū ha realizado varias actuaciones de nivel en pruebas de la Copa del Mundo y de los Campeonatos del Mundo en los últimos años, y buscará su primera medalla olímpica el próximo año. Robert Johansson, que se hizo con tres medallas en los Juegos de 2018 (un oro y dos bronces) tiene en su mira otra victoria olímpica consecutiva y cuenta con excelentes opciones de alzarse con el oro en el evento por equipos.

La competición masculina de trampolín largo por equipos promete estar más emocionante que nunca, con Alemania y Noruega entre los equipos favoritos gracias a la presencia de saltadores de esquí de primer nivel en sus respectivas selecciones.

En los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018, el equipo de Noruega (Daniel-André Tande, Andreas Stjernen, Johann André Forfang, Robert Johansson) superó al cuarteto de Alemania, formado por Karl Geiger, Stephan Leyhe, Richard Freitag y Andreas Wellinger, para ganar la medalla de oro.

Durante la temporada 2020/21, el conjunto noruego consiguió el triunfo en la Copa de las Naciones, por delante de Polonia (2º) y Alemania (3º). Egner Granerud, Robert Johansson y Daniel-André Tande buscarán el segundo oro consecutivo en la prueba por equipos en Beijing.

La lucha de Europa y Asia por el dominio de la competición femenina

La competición femenina parece que será un enfrentamiento directo entre las saltadoras de esquí de primer nivel de Europa y de Asia. Después de una destacada Copa del Mundo en la temporada 2020/21, la joven estrella de Eslovenia Nika Križnar buscará su primera medalla en los Juegos de Invierno.

La eslovena firmó dos victorias en la Copa del Mundo la pasada temporada y superó a estrellas consagradas como Marita Kramer, Takanashi Sara y Silje Opseth para acabar el curso liderando las clasificaciones generales. En Beijing 2022 disputará sus segundos Juegos y será una deportista a batir en la lucha por la medalla de oro.

Kramer, de Austria, sorprendió al mundo la pasada temporada al registrar siete victorias en la Copa del Mundo - la que más en categoría femenina. Su objetivo es convertirse en la primera austríaca en ganar una medalla de oro olímpica en saltos de esquí y, tras su dominio la pasada temporada, el lugar más alto del podio parece que está en su mira.

Marita Kramer. Foto por 2021 Getty Images

La japonesa Takanashi tendrá esta temporada la tarea de comprometer el dominio de las saltadoras de esquí europeas. Es una de las deportistas más exitosas en la historia de este deporte, y solo terminó nueve puntos por detrás de Križnar en la clasificación general de la pasada temporada, en la que consiguió tres victorias en la Copa del Mundo.

La ganadora del bronce en PyeongChang 2018 busca el oro en Beijing 2022 y sin dudas se lo pondrá difícil a las europeas en su camino hacia la gloria olímpica.

También habrá que seguir esta temporada a la noruega Opseth y la ganadora de la medalla de plata en 2018, Katharina Althaus.

Por primera vez en la historia de este deporte, ha entrado en el programa olímpico la prueba de equipos mixtos y promete ser en Beijing 2022 una dura competición entre Noruega, Alemania, Austria y Eslovenia.

Calendario de la temporada 2021/22 de saltos de esquí