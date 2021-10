Pekín: la primera ciudad en el mundo olímpica dual en invierno y verano

En 100 días, Pekín se convertirá en la primera ciudad del mundo en acoger Juegos Olímpicos de Invierno y de Verano, siendo así la primera ciudad olímpica dual. Tras haber sido sede en los Juegos de Verano de 2008, Pekín está preparándose para hacer lo propio con los Juegos de Invierno, que comenzarán el 4 de febrero de 2022.

Entonces Pekín se convertirá en la primera ciudad en la historia en acoger los Juegos en dos temporadas, lo que la diferencia de Atenas (1896 y 2004), París (1900, 1924 y 2024), Londres (1908, 1948, 2012), Los Ángeles (1932, 1984 y 2028) y Tokio (1964 y 2020), que han sido la sede de los Juegos de Verano en más de una ocasión.

Hace trece años Pekín impresionó al mundo con unos Juegos de Verano sobresalientes, que dejaron grandes momentos memorables, no solo para la audiencia, sino también para los atletas y toda la familia olímpica.

Beijing 2008 dejó legados incalculables en el gigante asiático, jugando un gran papel en el desarrollo deportivo del país y dejando una herencia que sigue presente a día de hoy, en la preparación para los Juegos de Invierno de 2022.

Desde elementos tangibles como instalaciones deportivas, la antorcha y la mascota, como intangibles como su lema y emblema, Olympics.com repasa la conexión entre Beijing 2008 y Beijing 2022.

Antorcha de Beijing 2008. Foto por IOC

Antorchas

Antorcha de Beijing 2008: Nube de la suerte (Luck Cloud)

Antorcha de Beijing 2022: Volando (Flying)

La antorcha es quizás uno de los elementos que conecta más los Juegos de 2008 y los de 2022. No solo por sus similaridades estéticas, sino por su propuesta y la idea de la antorcha en sí misma; una idea de continuidad, secuencialidad y legado, y que proyecta la contribución de la República Popular de China y de Pekín por el olimpismo y por el deporte en general.

Para homenajear el estatus de Pekín como primera ciudad en acoger Juegos de Verano y de Invierno, la antorcha de 2022 presenta un diseño similar al del pebetero de los Juegos de 2008, que parecía un pergamino gigante, destacando el legado del espíritu olímpico en la capital china.

Los diseños de nubes que cubren el mango de la antorcha también se inspiran en el elemento visual de la antorcha de 2008, según el equipo encargado de su diseño.

Con el uso de los mismos colores y elementos artísticos similares a la antorcha de 2008, el Comité Organizador de Beijing 2022 busca extender la bienvenida al resto del mundo, como se hizo en los Juegos de Verano, y mostrar la rica cultura olímpica de Pekín.

La llama olímpica de Beijing 2022 fue encendida el 18 de octubre de 2021 en la Olimpia Antigua (Grecia). La antorcha 'voladora' (flying) tomó un papel clave en la ceremonia de entrega del día siguiente. Ahora seguirá llevando el fuego olímpico a diferentes áreas de la República Popular de China hasta la Ceremonia de Apertura del 4 de febrero de 2022.

Mascotas de Beijing 2008. Foto por IOC

Mascotas

Mascotas de Beijing 2008: Fuwa (x5)

Mascota de Beijing 2022: Bing Dwen Dwen

Al igual que las cinco mascotas de 2008, las "Fuwa" (Beibei, Jingjing, Huanhuan, Yingying, Nini – que poniendo todo junto significa "Bienvenidos a Pekín" en chino), la mascota de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, Bing Dwen Dwen, también tiene una conexión con el universo infantil. El panda, que está considerado como "tesoro nacional" de la República Popular de China, se convierte de nuevo en el protagonista, como hizo 13 años atrás cuando estuvo representado por Fuwa Jingjing.

Al igual que sus mascotas amigas de 2008, Bing Dwen Dwen conecta con la naturaleza y busca transmitir energía a los atletas, además de que hace un guiño a las nuevas tecnologías de cara a un futuro compartido.

Emblemas

Emblema de Beijing 2008: Pekín bailando (Dancing Beijing)

Emblema de Beijing 2022: Sueño de invierno (Winter Dream)

Ambos emblemas sugieren acción y progreso, además de hacer una alusión a la ciudad. En ambos se hace referencia al país organizador, a su capital; y a las montañas en las que tendrán lugar los Juegos de Invierno, además de las características de los eventos (hielo y nieve).

Tanto el emblema de 2008 como el de 2022 simbolizan la cultura local, las tradiciones y el respeto por los ancentros. En resumen: conocimiento y respeto por la historia para poder seguir adelante hacia el futuro.

Lemas

Lema de Beijing 2008: Un mundo, un sueño (One World, One Dream)

Lema de Beijing 2022: Juntos por un futuro compartido (Together for a Shared Future)

Se percibe la conexión entre los dos lemas. Ambos cuentan con la idea de comunión, de compartir y del espíritu colectivo.

El eslogan de Beijing 2008 expresa el punto de vista de China sobre el mundo y la determinación y el deseo de trabajar con personas de todas las naciones para crear un mundo bello y armonioso.

El lema de Beijing 2022 va más allá. No solo expresa la visión de China sobre el mundo, sino también actitud y fuerza; y pone en marcha su plan de acción, que es Juntos por un futuro compartido. Este eslogan es más apasionado y más atractivo; con más impacto y más dinámico.

Un mundo, un sueño, un futuro. Todo conectado.

Centro Acuático Nacional. Foto por Feng Li/Getty Images

Sedes

Finalmente, algunas de las sedes que acogieron momentos históricos en Beijing 2008, como las increíbles ocho medallas de Michael Phelps o el primer oro de Usain Bolt (con récord del mundo incluido), se reutilizarán en Beijing 2022.

El Estadio Olímpico, también conocido como "Nido de pájaro", se convertirá en la primera sede donde tienen lugar ceremonias de apertura y de clausura de Juegos Olímpicos de Verano y de Invierno. En Beijing 2008 también sirvió de escenario para las competiciones de atletismo, pero, en esta ocasión, para Beijing 2022, solo se usará para las ceremonias.

El Centro Acuático Nacional, antes llamado "Cubo de agua", sirvió en Beijing 2008 para las competiciones de natación, saltos y natación artística. Para Beijing 2022, se ha transformado en el "Cubo de hielo" y acogerá los partidos de curling. Esta sede también ha sido testigo de algunas ceremonias importantes antes de los Juegos de Invierno, que comenzarán en 2022: allí se hicieron públicos los emblemas oficiales y los diseños de la antorcha para Beijing 2022.

Además de estas sedes, hay otras que se reutilizarán: el Estadio Nacional Cubierto (trampolín y gimnasia en 2008; hockey sobre hielo en 2022), el Estadio Capital Cubierto (voleibol en 2008; y patinaje artístico y pista corta en 2022), Centro Deportivo Wu Ke Song (baloncesto en 2008; hockey sobre hielo en 2022). Con su uso en ambos Juegos, se consigue el objetivo de sostenibilidad del Comité Organizador de Beijing 2022.

El nuevo Óvalo Nacional de Patinaje de velocidad, 'la Cinta de hielo', ha sido construido en un área en la que se acogieron las sedes temporales de tiro con arco y hockey en 2008. Es la primera sede de los Juegos Olímpicos de Invierno del mundo que utiliza tecnología de fabricación de enfriamiento directo de hielo transcrítico de dióxido de carbono y producirá la superficie de hielo más grande de Asia con un área de 12.000 metros cuadrados. Con el diseño de vanguardia y las luces de colores de la noche, la 'Cinta de hielo' está destinada a convertirse en una nueva referencia de Pekín después de los Juegos de Invierno.

El escenario está preparado y los grandes momentos nos esperan en el horizonte. ¡Solo quedan 100 días!

