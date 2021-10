100 días para Beijing 2022: atletas que lograron un 100 por 100 en los Juegos Olímpicos de Invierno

En una lista de atletas que lograron un 100% de triunfos en los Juegos Olímpicos de Invierno, no puede faltar Caroline Ouellette. Jugadora de la selección canadiense de hockey sobre hielo que ganó cuatro oros olímpicos seguidos (Salt Lake City 2002, Turín 2006, Vancouver 2010 y Sochi 2014), Ouellette no perdió un solo partido en toda su carrera olímpica.

Piénsalo por un momento.

En cuatro Juegos Olímpicos, con 12 partidos de fase de grupos, cuatro semifinales y cuatro finales, Ouellette solo conoció la victoria. En Sochi 2014, se convirtió en la primera deportista en participar en al menos cuatro pruebas de los Juegos de Invierno y ganar el oro en todas ellas.

Esta estrella del hockey sobre hielo colgó los patines después de Sochi 2014 como la tercera máxima anotadora de la historia de su selección nacional con 234 tantos. Una de esas leyendas olímpicas que se ven cada mucho tiempo.

“Ha sido un privilegio jugar para Canadá. He disfrutado de cada momento y he amado cada minuto. Mi aventura con la selección de Canadá me ha enseñado la importancia de un gran trabajo en equipo, el deseo de seguir siempre mejorando, y la capacidad de actuar bajo presión”. - Hockey Canada

Si buscas el pleno de todos los plenos, ahí tienes la actuación de Eric Heiden en los Juegos Olímpicos de Invierno Lake Placid 1980. No contento con ganar un oro olímpico, el estadounidense se impuso en cinco pruebas distintas de patinaje de velocidad, desde el esprint de 500 m hasta los 10.000 m.

El patinador nacido en Wisconsin no solo subió a lo más alto del podio una y otra vez, sino que estableció un nuevo récord olímpico en todas las pruebas en las que participó, además de batir por 6.2 segundos el récord mundial de 10.000 m en la final.

Ni siquiera un tropiezo en la final de los 1.500 metros pudo frenar a Heiden, que se rehizo para ganar la carrera por 0.37 segundos.

Heiden fue el primero en ganar cinco medallas de oro en una sola edición de los Juegos Olímpicos de Invierno. Después, comenzaría una carrera en el ciclismo en ruta que lo llevaría a participar en el Tour de Francia de 1986. Heiden, que estudió Medicina en la Universidad de Stanford, ahora trabaja como cirujano ortopédico.

¿Quién dijo que no se puede tener todo?

La pareja británica formada por Jayne Torvill y Christopher Dean pasó a la historia en los Juegos Olímpicos de Invierno Sarajevo 1984 con su inolvidable danza sobre hielo al son del evocador Bolero del compositor de música clásica Maurice Ravel.

Con una rutina llena de giros, saltos y aquellas blusas plisadas, la pareja recibió la mayor puntuación de la historia en un solo programa de patinaje artístico, incluyendo doce 6 y seis 5.9. Todos los jueces concedieron un 6 en impresión artística.

¡No se puede pedir más!

Torvill y Dean se harían después profesionales, aunque volverían en Lillehammer 1994 para ganar el bronce. Pero no hay nada tan memorable como aquel fascinante baile a ritmo del Bolero.

"Hubo un clamor enorme. Después otro aún más grande. Y así siguió y siguió. Me sentí mal por quien tuviera que salir después”. - Jayne Torvill, The Guardian

¿Dos oros en unos mismos Juegos Olímpicos? Impresionante. ¿Pero dos oros en dos deportes distintos? Eso es increíble.

La checa Ester Ledecka llegó a los Juegos de PyeongChang 2018 como favorita al título en el eslalon paralelo de snowboard, pero antes debía competir en el supergigante de esquí alpino, una prueba en la que no estaba en absoluto entre las principales aspirantes.

Y en una competición llena de especialistas de velocidad, Ledecka, que nunca había quedado más arriba del 19º puesto en la Copa del Mundo, hizo lo imposible y derrotó a la vigente campeona, la austriaca Anna Veith, por 0.01 segundos para llevarse la medalla de oro.

Su cara aquel día fue la viva imagen del shock, sin duda una de las imágenes más recordadas de aquellos Juegos.

Una semana después, cuando ganó también el oro en eslalon paralelo de snowboard, pasó a la historia como la primera persona en ganar el oro en dos deportes distintos en unos mismos Juegos Olímpicos de Invierno.

¿Moraleja? Por qué conformarse con un deporte cuando puedes dominar dos al 100%.

“Pensaba, ‘vale, ahora van a cambiar el tiempo. Voy a esperar un momento a que lo cambien y añadan unos segundos más’. Pero me quedé mirando al marcador y no pasaba nada. Todo el mundo estaba gritando. Ahí empecé a pesar, ‘vale, esto es raro’”.

Los deportistas británicos no suelen ganar muchos oros en los Juegos Olímpicos de Invierno. Pero es evidente que Lizzy Yarnold no se enteró de eso.

Después de ganar el oro en skeleton en Sochi 2014 (la 10º medalla de oro para un británico en noventa años de Juegos de Invierno), repitió en PyeongChang 2018, rompiendo de paso dos récords de la pista.

La victoria fue aún más impresionante si tenemos en cuenta que Yarnold sufrió algunos episodios de mareos que le hicieron plantearse abandonar los Juegos de 2018.

Yarnold es la deportista británica de invierno que más éxitos ha cosechado y la atleta que más laureada de la historia en el skeleton olímpico.

"En el deporte nunca sabes lo que puede pasar. He tenido una temporada irregular en la Copa del Mundo y eso me ha enseñado a base de golpes que las cosas pueden ir mal. Pero el deporte es creer en ti mismo, saber que los Juegos de Invierno son en febrero y no en diciembre, cuando me estaba cayendo del trineo y llegando 23º”.