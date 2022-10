¿Quién ganaría? ¿El 'Dream Team' de 1992 o el 'Redeem Team' de 2008?

Es una pregunta sobre la que los aficionados al baloncesto han debatido durante años.

¿Quién ganaría entre el 'Dream Team' de Barcelona 1992 y el 'Redeem Team' de Beijing 2008?

El 'Dream Team' puso a las estrellas de la NBA de Estados Unidos a jugar en el torneo olímpico de baloncesto masculino por primera vez, con figuras como Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird y Charles Barkley arrasando.

El 'Redeem Team', llamado así tras el éxito después del fracaso del equipo de Estados Unidos al perder el oro ante la Generación Dorada argentina en Atenas 2004, contaba con Kobe Bryant, LeBron James, Dwyane Wade y Carmelo Anthony.

Con el estreno del documental "The Redeem Team", que repasa el torneo de Beijing 2008 y que se lanzará en todo el mundo en exclusiva en Netflix a partir del 7 de octubre, el tema ha vuelto a salir a la luz.

"The Redeem Team", producido por James y Wade, es el primer documental en colaboración entre el Comité Olímpico Internacional (COI) y Netflix.

'Dream Team' vs 'Redeem Team': cómo se emparejan por posición

Base

'DREAM TEAM': Magic Johnson, John Stockton

'REDEEM TEAM': Jason Kidd, Chris Paul, Deron Williams

Escolta

'DREAM TEAM': Michael Jordan, Clyde Drexler

'REDEEM TEAM': Kobe Bryant, Dwyane Wade, Michael Redd

Alero

'DREAM TEAM': Scottie Pippen, Larry Bird, Chris Mullin

'REDEEM TEAM': Carmelo Anthony, Tayshaun Prince

Ala pívot

'DREAM TEAM': Karl Malone, Charles Barkley, Christian Laettner

'REDEEM TEAM': LeBron James, Carlos Boozer

Pívot

'DREAM TEAM': Patrick Ewing, David Robinson

'REDEEM TEAM': Dwight Howard, Chris Bosh

'Dream Team' vs 'Redeem Team': lo que piensan los jugadores

En mayo de 2020, LeBron James dijo a Uninterrupted que un encuentro entre ambos equipos "habría sido genial, eso seguro".

Y añadió: "No sé quién habría ganado. Voy a decir que nosotros, obviamente, porque estoy en ese equipo. Pero cuando tienes tantos buenos jugadores, hombre, nunca se sabe. El que tuviera el último balón podía ganar el partido".

"Una cosa sobre el equipo del 92, tenían muchos hombres fuertes. Esos tipos levantaban coches. ¿Has visto alguna vez el concurso del hombre más fuerte en ESPN? Charles, Malone, Ewing, ya sabes, esos tipos, David Robinson, esos tipos son brutalmente fuertes".

Pero James pensaba que el equipo de 2008 tenía "mucho ritmo" en su juego. Y añadió: "Puede que nos maten en el tablero. Pero creo que no se van a fallar muchos tiros de todos modos con estos dos equipos".

Las opiniones de los miembros del 'Dream Team' de 1992 sobre el hipotético enfrentamiento son escasas.

En 2011, Magic Johnson insistió en que su equipo habría ganado, diciendo: "Kobe y ellos ganaron por 22 puntos. Ehh, ¿22 puntos? Nosotros ganamos por una media de 44 puntos. Así que cuando quieran dar un paso al frente, les dices que los esperamos".

Cuando Tom Haberstroh, de NBC Sports, le dijo en el podcast 'The Habershow' en 2020 que no había mejor equipo olímpico de baloncesto que el 'Dream Team' de 1992, Chris Mullin se limitó a responder: "No conseguirás que te discuta".

El entrenador principal del 'Dream Team', el fallecido Chuck Daly, dijo: "Verás más equipos con jugadores profesionales en los Juegos Olímpicos, pero no creo que veas otro igual. Era un equipo majestuoso".

El entrenador del 'Redeem Team', Mike Krzyzewski, no quiso hacer una comparación directa cuando fue consultado por Olympics.com, pero sí dijo del 'Dream Team': "En su mejor momento estás hablando de 11 miembros del Salón de la Fama y del mejor equipo".

Póster promocional de "The Redeem Team".

Antes del estreno de "The Redeem Team", las opiniones de los jugadores de Beijing 2008 son ciertamente variadas.

Carmelo Anthony dijo: "Para mí, personalmente, creo que habríamos conseguido la ventaja. Teníamos algo. Lo digo porque habríamos jugado probablemente más cerca del partido de hoy, no del de 1992. Hoy somos más rápidos, más atléticos, los escoltas son diferentes, tiramos mejor".

"Tenían grandes jugadores, tenían un equipo del Salón de la Fama, eso es indiscutible. Te digo que habría sido un partido muy competitivo. Súpercompetitivo, con duras faltas, quizás un par de peleas. Salir después, tomar una copa, ir de fiesta, volver al día siguiente, ir a por todas, habría sido ese tipo de energía. Habría sido como una pelea interminable".

"Estoy contento de que hayan establecido algo... han creado algo a nivel mundial para atraer la atención a nuestro deporte desde un punto de vista internacional. Crearon esa cultura, así que hay que quitarse el sombrero ante ellos. También eran mayores. Nosotros teníamos 20 años, ellos 30, 34, 35, Larry Bird ni siquiera podía jugar y aun así ganaron. Eso dice mucho de ese equipo".

Chris Paul está de acuerdo y afirma: "El 'Redeem Team' supera al 'Dream Team', sin duda. Es la opinión de cualquiera, pero tienes que darte cuenta de que yo, D-Wil (Deron Williams) y D-Wade salimos del banquillo".

Pero Chris Bosh lo ve de otra manera: "El 'Dream Team' va a ganar. Mira, como competidor, nunca me voy a echar atrás. ¿A quién iba a escoltar? ¿A Patrick Ewing? ¿Karl Malone? ¿Charles Barkley?" 'Eh, CB, tienes a Chuck.' '¿Qué?'".

"Quiero decir, lo haría bastante bien, pero ¿qué es bastante bueno? ¿Mantenerlos en 30? Si realmente estamos hablando, 2012, ese equipo... no sabemos quién ganaría entre ese equipo y el 'Dream Team'. No puedo decirte, eso es un cara o cruz. Ese equipo estaba lleno de talento de arriba a abajo, no hay nada que puedas hacer con esos tipos. Pero nosotros (el 'Redeem Team') lo estábamos descubriendo, éramos todavía un poco jóvenes".

Y Wade no estaba dispuesto a dar una respuesta sobre si el 'Redeem Team' derrotaría al 'Dream Team': "No, nunca podemos decir eso. Nunca podemos decirlo. Quiero decir que crecimos idolatrando al 'Dream Team'. Es difícil para nosotros decir que vamos a ganarles. Pero éramos un equipo bastante bueno. Y creo que si los juntas, eso es lo que demuestra lo grande que es nuestro juego, que tenemos argumentos".

"El equipo de 2012 también era muy bueno. Es la discusión de: 'Oh, ¿quién es el mejor equipo?' Es decir, todos éramos geniales. Eran los que veíamos y queríamos emular. Así que estoy agradecido por el 'Dream Team' y agradecido por estar en el 'Redeem Team'".

Pero la última palabra la tiene Larry Bird que, justo después de retirarse como presidente de los Indiana Pacers en 2012, salió con esta joya de respuesta.

"Probablemente podrían (ganar al Dream Team). No he jugado en 20 años y ya estamos mayores".