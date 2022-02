¿Qué música escuchan Javi Lliso y Thibault Magnin al competir? Descúbrelo antes de las clasificatorias de slopestyle

Van descontando los días de competición en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Pero eso no significa que la acción decaiga. Si tenías alguna duda, vuelven los españoles Javier Lliso y Thibault Magnin. Tras la competición de big air, en la que Lliso logró un diploma olímpico (6ª posición), vuelven los dos a volar en otra prueba de esquí acrobático: el slopestyle.

La primera cita será el 15 de febrero, con la clasificatoria, en la que los doce mejores esquiadores accederán a la final, que tendrá lugar el día 16.

¿Qué tener en cuenta en slopestyle?

En slopestyle hay seis secciones: tres de rails en la parte alta; grandes saltos en la parte baja.

Puntuaciones: amplitud, variedad, ejecución y progresión en los trucos.

La puntuación total de cada ronda dependerá en un 60% de la puntuación por secciones y un 40% de la impresión general.

Los participantes cuentan con dos rondas para dar lo mejor de sí, y solo cuenta para la clasificación final la mejor nota de las dos.

Sin renunciar a nada

En declaraciones a la Federación Española de Nieve, tanto Lliso como Magnin se han mostrado optimistas de cara a su participación en slopestyle.

"Es el mejor slopestyle en el que he esquiado en mi vida ¡Es increíble! No es nada fácil porque los rails son muy grandes y se deben cuadrar muy bien con la velocidad y los saltos, pero está muy bien construido. He podido hacer tanto la ronda de saltos como rails que quería varias veces así que no puedo pedir más", ha manifestado Lliso.

"Llevamos ya cuatro días de entrenamientos y para mí es el mejor circuito del mundo, ya lo comenté en cuanto al big air olímpico de Shougang. Aquí en el slopestyle de Genting Snowpark he visto incluso posibilidad de probar trucos nuevos. He entrenado varias veces ya mi ronda para la clasificatoria y el objetivo está claro: luchar para la clasificación en semifinales. Si el día 15 sale bien, pues a darlo todo el 16 en finales optando a diploma en primer término y evidentemente sin renunciar a optar por la medalla... Lo importante es darlo todo y disfrutar al máximo de mi esquí. Tengo claro que solo estar compitiendo en los Juegos Olímpicos ya es un sueño", ha dicho por su parte Magnin.

La música, una inspiración

Al ser una disciplina en la que la creatividad es necesaria, tanto Lliso como Magnin se inspiran en la música cuando compiten.

Pero, ¿qué escucha cada uno?

Tras su diploma olímpico en Big Air, Lliso dijo que durante Beijing 2022 está escuchando la música rock de un grupo de amigos, que tienen un grupo llamado TourJets.

Por su parte, Magnin prefiere escuchar reggaeton y bachata. En estos Juegos Olímpicos no está faltando la música de Bad Bunny.

LEER MÁS: Entrevista cruzada entre Magnin y Lliso.

¿Cuándo compiten Javi Lliso y Thibault Magnin en slopestyle?