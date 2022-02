Javi Lliso: "Mi cabeza estaba en las nubes"

¿Qué se siente al llegar a la primera final del debut de una prueba (en este caso el big air de esquí acrobático) en los Juegos Olímpicos? ¿Y al conseguir un diploma olímpico en tu propia primera participación olímpica?

El español Javier Lliso lo explica tras haber finalizado en una increíble sexta posición en la final masculina de big air este 9 de febrero, en el día 5 de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. En ella, han copado el podio Birk Ruud (Noruega), oro; Colby Stevenson (Estados Unidos) plata; y Henrik Harlaut (Suecia), bronce.

“Mi cabeza estaba en las nubes. Llevaba mucho tiempo soñando con esto. Estoy muy contento por que me hayan salido los trucos. He esquiado lo bastante bien para estar aquí. He podido manejar la presión, que es difícil, porque suelo ser bastante duro conmigo. Estoy muy, muy feliz de vivir esta experiencia”, ha confesado en zona mixta, tras planchar su último truco, el segundo mejor de su final (89.00 en la segunda manga y 82.50 en la tercera, para un total de 171.50 puntos).

LEER MÁS: Entrevista exclusiva con Javier Lliso.

MÁS: Sigue toda la acción de Beijing 2022 a través de nuestro blog en directo.

Juntos más fuertes (StrongerTogether)

Lliso, además, ha querido destacar lo que ha sentido al vivir los Juegos Olímpicos de Invierno junto con otros esquiadores del circuito internacional. “Tengo que decir que el ambiente es muy diferente al de la Copa del Mundo, porque aquí somos 30 en lugar de 60. Somos bastante buenos amigos, nos vemos por todo el mundo y ahora poder compartir unos Juegos Olímpicos con algunos de mis amigos es precioso”, ha dicho.

Uno de estos amigos es Thibault Magnin, que compite junto a Lliso en esquí acrobático, aunque no pudo acceder a la final tras la clasificatoria de big air del pasado 7 de febrero.

Precisamente estos amigos, que no rivales más que en la pista, también han disfrutado hoy de la música. En esquí acrobático es frecuente que los deportistas se motiven antes de tomar la rampa con las melodías de sus cascos. Y el español ha confesado su banda sonora en estos Juegos: “Sé exactamente cuál es porque hay una canción que llevo escuchando una y otra vez mucho tiempo. Es una canción de un grupo de amigos. La canción se llama ‘Night Temples’ y esos se llaman los Tourjets”.

LEER MÁS: Crónica de la final masculina de big air.

Javi Lliso (ESP) reacciona en la final de big air de esquí acrobático en Beijing 2022. Foto por Getty Images

Todas las puntuaciones de Lliso en la final

Manga 1

Ronda 1: 51.25 puntos (9º)

Ronda 2: 89.00 puntos (6º)

Ronda 3: 82.50 puntos (5º)

Total: 171.50 puntos: sexta posición.

MÁS: Todos los resultados de la final masculina de big air.

¿Cuándo vuelven a competir Lliso y Magnin?

Los dos representantes de España en esquí acrobático volverán a entrar en acción en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 en la competición de slopestyle.

14 de febrero. Slopestyle. Clasificatorias. 12.30, hora local (5:30, hora española)

15 de febrero. Slopestyle. Final. 9:30, hora local (2:30, hora española)

MÁS: Calendario completo del esquí acrobático.

MÁS: Todos los resultados de los atletas españoles.