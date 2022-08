Mundial de Bádminton 2022: Carolina Marín ya está en cuartos de final

Carolina Marín es un ave fénix por cómo sabe volver a lo más alto tras situaciones difíciles, como la lesión de rodilla que le apartó de Tokio 2020 y, en la competición de su regreso, se proclamó campeona de Europa por sexta vez.

Ahora ha vuelto a suceder, pero en la pista.

En su segundo partido en el Campeonato del Mundo de Bádminton 2022 de la BWF, que tiene lugar en el Gimnasio Metropolitano de Tokio (Japón), la campeona olímpica en Río 2016 ha tenido que esforzarse al máximo y tirar de épica para superar a Bing Jiao He, de la República Popular de China.

Este jueves, 25 de agosto, la jugadora española salvó cuatro puntos de partido para avanzar a cuartos de final del Campeonato del Mundo en un partido que duró una hora y 16 minutos y en el que tuvo que remontar: 16-21, 21-15 y 22-20.

Esta es la segunda victoria de Carolina Marín en el Mundial 2022, después de la inaugural ante Wen Yu Zhang, de Canadá.

La siguiente rival que se interpone entre Marín y las medallas es Yamaguchi Akane, que defiende el título en el Campeonato del Mundo y que es la actual número 1 del mundo.

"(Carolina Marín) suele tener ritmo y siempre ha sido una jugadora agresiva y atacante. Pero desde su lesión, no sé qué tipo de estilo ha adoptado. No he jugado contra ella en un tiempo, así que tengo muchas ganas", ha expresado Yamaguchi sobre la española.

"Tengo que tomar el control de la lucha. Si no lo hago, ella va a dictar el ritmo. Más que un plan, tengo que tener corazón ante ella".

Carolina Marín: "Cada partido va a ser un test para mí"

Después de su victoria ante Bing Jiao He, Carolina Marín ha hablado para Olympics.com: "Estoy muy feliz de haber superado a una jugadora así".

"He Bing Jao es una jugadora muy dura. Sabe realmente cómo jugar contra mí. Las dos somos zurdas, y no estamos acostumbradas a enfrentarnos a jugadoras zurdas, pero algo que puedo aprender de hoy es que tengo que seguir esforzándome, seguir adelante, seguir luchando por cada punto. Y esto es lo que he hecho en la última parte del partido".

"No quería irme en este partido. Quería luchar por cada punto. En el primer juego, estaba en la parte larga y a veces es difícil controlar el volante desde atrás. Pero en el segundo, estaba en la zona lenta, así que lo he podido controlar mucho mejor", ha confesado Marín.

La jugadora española, además, se ha referido a su regreso al Mundial después de la lesión.

"Este partido ha sido muy importante para mí. Me da mucha confianza".

"Cada partido va a ser un test para mí. Como dije en mi primer día aquí, quiero llegar lo más lejos que pueda. Quiero ser la mejor versión de mí misma en la pista".