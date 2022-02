Kevin Rolland, estrella del halfpipe en esquí acrobático: "Me respeto más a mí mismo"

"Si tuviera que describir mi estado mental durante cada una de mis participaciones en los juegos con una palabra diría 'conquistador', para Sochi, [donde ganó una medalla de bronce]; 'kamikaze' para PyeongChang; y 'sereno' para Beijing".

El esquiador francés Kevin Rolland, afronta este nuevo reto olímpico con serenidad y sabiduría. Compite en esquí acrobático de halfpipe cuya final será el 19 de febrero.

Muchas cosas le han sucedido desde su última participación en PyeongChang 2018, en la que terminó 11º en la clasificación: un accidente de esquí le inmovilizó durante varias semanas, nacieron sus dos hijos y se ha hecho más mayor, algo que le convierte en 'el decano' del circuito internacional.

"Me siento más maduro, pero no estoy seguro de que la madurez sea siempre algo bueno en nuestro deporte", admite mientras ríe antes de añadir: "Pero todavía estoy bien, si no, ya hubiera parado hace tiempo".

Kevin Rolland habló a Olympics.com el pasado mes de diciembre sobre su nueva preparación mental antes de afrontar estos Juegos Olímpicos.

Retomar la pasión por el esquí tras recuperarse de un accidente casi mortal

El sueño olímpico de Kevin Rolland podría haber terminado de manera brutal en 2019. Un año después de PyeongChang 2018 el esquiador de Saboya decidió batir el récord del mundo en la altura de un salto en quarterpipe en La Plange, Francia, pero las cosas no fueron como planeaba y sufrió una tremenda caída.

"Pasé tres días en coma. Me rompí la pelvis, las costillas, las vértebras: tuve un traumatismo en la cabeza y muchos de mis órganos se vieron dañados. Especialmente mis pulmones. Fue muy serio".

Después de tres meses postrado en la cama y pasar varias veces por quirófano, Rolland solo tenía una cosa en mente: volver a los esquíes. No para convertirse en campeón de nuevo, sino para tener un objetivo que le empujara a salir de esta situación.

"Primero tuve que aprender a caminar otra vez, luego a correr. Mi cuerpo reaccionó perfectamente bien a la recuperación. Después de solo cinco meses fui capaz de esquiar de nuevo, muy lento, por supuesto, pero esquiaba".

Ponerme de nuevo los esquíes después de un periodo de tiempo tan corto fue casi un milagro. "Si tienes roto un ligamento cruzado te toma más tiempo", bromeó.

Pero aunque su cuerpo sí que reaccionara, psicológicamente aún le quedaban miedos que superar.

"Me había lesionado muchas veces durante mi carrera y nunca había tenido ningún tipo de miedo. Pero esta vez sí, tenía miedo. La única manera para superarlo era volver a encontrar de nuevo el placer. Aprender una vez más lo básico y, lentamente, volver a hacer algunos saltos pequeños. Al tiempo que el placer se expandía, los miedos fueron desapareciendo".

En un momento dado el deseo de competir también llegó.

Su primera competición después del Campeonato del Mundo en 2019, en la que ganó la plata, fue el Campeonato del Mundo de 2021 en Aspen, USA. Terminó octavo. Un resultado magnífico, considerando las circunstancias de sus dos años anteriores.

Papá sobre los esquíes

Pero si hay algo que le ha cambiado la vida a Kevin Rolland es seguramente el nacimiento de sus dos hijos.

Como si fuera cosa del destino, su primer hijo, Rio, llegó unos pocos días más tarde de que él se despertara del coma. Dos años más tarde, después de su primera competición en Aspen, su segundo hijo, Dali, completó la familia.

"Esto ha cambiado muchas cosas, por supuesto. He cambiado como hombre pero también como atleta. No tengo las mismas prioridades. Antes, cuando una competición no iba bien era algo muy grave para mí. Ahora cuando las cosas no van como las había planeado, no es un problema y encuentro consuelo en mi familia".

No es un secreto que en esquí acrobático el riesgo es considerable. Y cuando te conviertes en padre de familia tienes que ser consciente de los riesgos que corres.

"Aún los tomo, pero están más bajo control. Antes algunos eventos eran tan importantes para mí que mi seguridad no era la prioridad número uno, e intentaba cosas que tenían un riesgo muy alto de lesión. Ahora me respeto a mí mismo un poco más".

Sería un error pensar que Kevin Rolland no va a dar su máximo para subir al podio en Beijing 2022, pero también se va a asegurar de que vuelve a casa de una pieza.

Su edad: fortaleza y debilidad

"El actual campeón del mundo [Nico Porteous, de Nueva Zelanda] tiene 19 años y yo tengo 32...es importante prepararme para eso". Al igual que Rolland, Porteus también competirá en la prueba de halfpipe de esquí acrobático en estos Juegos.

La nueva generación de esquiadores acrobáticos está llegando, y rápido. Además de Porteous, en la categoría femenina también hay nuevas estrellas en las que fijarse, como Ailing (Eileen) Gu o Tess Ledeux, que es prima de Rolland. Ambas han ganado ya medallas en Beijing 2022.

Esto significa que Kevin Rolland, de 32 años, es uno de los esquiadores más mayores del circuito internacional. Y esta situación ha significado para él hacer cambios en su entrenamiento.

"Hago mucha preparación física. Siento que me estoy haciendo mayor. Es más difícil recuperarse y tener músculo, por lo que trabajo mucho para mejorar mi condición física. Pongo más atención a lo que como también. Y a los esquís, prefiero calidad a cantidad e intento exprimir al máximo del tiempo que paso durante las sesiones de entrenamiento específico".

Su larga carrera también hace de él uno de los atletas con más experiencia. Esta es su tercera participación en la competición de halfpipe en unos Juegos Olímpicos. O sea, con esta participación habrá estado presente en todos los eventos de halfpipe desde que el deporte fue introducido en el programa olímpico en Sochi 2014.

"Nuestra disciplina es un deporte que se realiza al aire libre, por lo que hay muchos componentes con los que tenemos que lidiar, como las nevadas. Tener experiencia es muy importante en la competición y creo que es una de mis fortalezas a día de hoy".

Es una experiencia que le gusta compartir como mentor que es de su prima, Tess Ledeux. Ella admira la carrera de Rolland.

"Tiene una trayectoria sobresaliente y, si logro lo mismo que él hacia el final de mi carrera, estaré muy orgullosa de mí misma", confesó Ledeux en una entrevista exclusiva con Olympics.com antes de lograr su plata en esquí acrobático en Beijing 2022.

Con su experiencia y un nuevo estado de ánimo, Kevin Rolland vuelve para conquistar la gloria olímpica.