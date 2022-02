Grandes rivalidades de los Juegos Olímpicos de Invierno: Arianna Fontana y Suzanne Schulting

Tanto la Italiana Arianna Fontana y como la neerlandesa Suzanne Schulting deslumbraron al público internacional durante PyeongChang 2018. Ahora, las dos estrellas del patinaje de velocidad se enfrentarán de nuevo en la competición de pista corta, que comienza este 5 de febrero.

Con 31 años, Fontana tiene ocho medallas en su currículum - un oro, dos platas y cinco bronces . También grandes planes para Beijing 2022 y más allá.

En los últimos Juegos Olímpicos de Invierno, las dos atletas se enfrentaron en los 1000 metros, en que la patinadora de Países Bajos se llevó puesta la primera medalla de oro de su carrera, dos días después de haber ganado el bronce en relevos. Fue una actuación inolvidable de la atleta, que por entonces tenía 20 años. Logró superar a la canadiense Kim Boutin (plata) y a Fontana (bronce).

Schulting y Fontana subieron al podio juntas, un hecho que se repetiría en la Copa del Mundo de 2021 en Dordretch, Países Bajos, cuando Schulting ganó los 1500 y los 500 metros y Fontana logró la plata.

Pero el camino de Fontana en PyeongChang no terminó con su bronce en los 1000 metros. Se fue de la República de Corea con una medalla más que su rival gracias al oro en 500 metros y a la plata en relevos. Ahora comparte el record de haber llegado más veces al podio (ocho) con Apolo Anton Ohno y Victor An. La italiana ha competido ya en cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos.

Su rivalidad está llamada a continuar en las pistas de hielo de Beijing 2022.

"El verano anterior, hablando con mi entrenador, Anthony, me puse a llorar. Le dije 'Tengo miedo de presentarme y no ser competitiva'. Estaba comenzando a hacerme un poco mayor que las otras atletas. Ese era mi mayor miedo: después de lograr tres medallas en Sochi 2014, conseguir menos hubiera sido muy duro de aceptar. Ese día me convenció que no iba a ser así. Me pidió creyera en él, en su trabajo y en mis habilidades".

Arianna Fontana en entrevista con Olympics.com en noviembre de 2021.

"La primera parte de los Juegos Olímpicos no fue como yo esperaba. Las cosas no fluían porque me caí [en los 500m]. Creo que estaba un poco intimidada por la situación olímpica pero, afortunadamente para mi, la cosa no terminó así. Fui capaz de calmarme un poco y me encontré a mi misma de nuevo. Sabía que [los 1000m] era mi mejor distancia y me sentí realmente cómoda aquel día. Creo que por eso hice un buen trabajo, aunque no esperaba volverme a casa con un oro".