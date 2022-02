Donovan Carrillo: "Podemos lograr cosas aún mayores en Milano Cortina 2026"

Donovan Carrillo insiste en que su actuación en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 es solo el comienzo.

Después de regresar a Ciudad de México desde la República Popular China, el patinador de 22 años ya tiene la vista puesta en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026.

“Hemos logrado cosas importantes en Beijing”, dijo a su llegada al aeropuerto. “Y estoy seguro de que con los cuatro años de preparación que ahora tendremos antes de Milano Cortina 2026 podremos lograr cosas aún mayores”.

Carillo fue recibido como un héroe a su regreso a México después de enamorar al mundo en Beijing 2022. Para él, acaba de comenzar un nuevo viaje.

En el aeropuerto, los seguidores de Donovan Carrillo mostraban fotos y carteles en los que podía leerse, “bienvenido a casa Donovan, estamos orgullosos de ti”, o “gracias por hacer que México se sienta orgulloso”-

“Es para mí todo un sueño hecho realidad. Es solamente la prueba de que cuando uno se esfuerza, se empeña, se dedica de lleno a sus metas, las puede alcanzar”.

El 24 de febrero, Carrillo pueblo para su casi medio millón de seguidores en Instagram:

"Si le pudiera decir algo al Donovan de 8 años, le diría que no va a ser fácil, pero que definitivamente valdrá la pena".

“Aún estoy sorprendido por el cariño y apoyo que me han demostrado después de mi participación en los Juegos Olímpicos de Invierno. Me quedo con tan lindos recuerdos de mi participación. Siento una gran gratitud con todas las personas que pusieron su granito de arena y me ayudaron a lograrlo”.

Carrillo se hizo viral en Beijing 2022 por su gran actuación y por convertirse en el primer patinador artístico mexicano en clasificarse para el programa libre, después de terminar el programa corto en 19ª posición.

El patinador de Zapopan terminó su participación en el puesto 22º de una prueba que incluía a algunos de los mejores patinadores de la historia, como el estadounidense Nathan Chen, que ganaría la medalla de oro, o el doble campeón olímpico japonés Hanyu Yuzuru.

La historia de Carrillo hace que sus logros sean aún más impresionantes, pues entrena en la pista de hielo de un centro comercial, normalmente con 40 o 50 personas más a su alrededor.

En Beijing 2022 subió el listón con un gran programa corto, completando con éxito un cuádruple toe loop, un triple Axel y una combinación triple Lutz-triple toe loop al ritmo de ‘Black Magic Woman’ y ‘Shake It’, del legendario músico mexicano Carlos Santana.

Los videos de Carrillo patinando alcanzaron millones de visitas durante los Juegos, y su reacción a la nota del programa corto (en la foto inferior) fue uno de los momentos más memorables de Beijing 2022.

Donovan Carrillo reacciona a su puntuación en el programa corto de patinaje artístico de Beijing 2022. (Foto por Matthew Stockman/Getty Images) Foto por 2022 Getty Images

Donovan Carrillo ya había despertado una gran ilusión al convertirse en el primer patinador artístico mexicano en 30 años en competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Hasta Beijing 2022, solo cuatro patinadores artísticos mexicanos habían llegado a unos Juegos. Los más recientes en Albertville 1992, donde Ricardo Olavarrieta y Mayda Navarro no lograron avanzar al programa libre.

Donovan Carrillo: Rompiendo barreras y estereotipos camino de Milano Cortina 2026

El revuelo continuó en casa, donde CNN Español lo entrevistó mientras visita una escuela. Allí firmó autógrafos y posó para fotografías con los seguidores que esperaban para verlo.

“Como todo en la vida, se viven emociones altas, emociones bajas, pero creo que de Beijing 2022 me quedo con toda la satisfacción de haber cumplido un sueño, de todo el esfuerzo de 14 años practicando para llegar a ese punto”, declaró a CNN.

“Y también agradezco a mi entrenador por haber hecho esto posible, y a mi familia por haber confiado siempre en mí”.

“Para mí es todo un privilegio poder poner mi granito de arena en construir algo en pro de los sueños de los jóvenes”.

“En algún momento y aún a día de hoy he admirado a deportistas mexicanos que han logrado romper barreras, romper estereotipos, y es para mí todo un privilegio estar ahora del otro lado”.

Donovan Carrillo: El patinaje artístico, "un sueño loco"

"Mucha gente me dijo al comienzo de mi carrera que esto era un sueño loco", dijo Carrillo en Beijing. “La gente siempre se reía o me decía que era imposible que un mexicano se clasificara”.

Su madre ha contado en muchas ocasiones que no podían permitirse los entrenamientos de patinaje”.

"Para nosotros lo que nos fue muy difícil fue económicamente. Y le dije a Goyo [Gregorio Núñez, el entrenador de Donovan] que al siguiente mes dejarían de ir porque no se podía pagar el hielo", recuerda su madre, Diana.

“Es complicado, no voy a mentir”, reconoció Donovan.

“Pero en lugar de lamentarme y pensar en lo que no tengo, siempre intento trabajar con lo que tengo, esa es la clave para estar aquí. Es mejor centrarse en lo que tienes, tratar de aprovecharlo al máximo y vivir el sueño”.

MÁS: Cómo Donovan Carrillo se enamoró del patinaje artístico

La inspiración de Donovan Carillo

Carrillo encontró una inspiración en diversos atletas durante su camino olímpico.

"Antes del patinaje artístico hice gimnasia y clavados, y tuve la oportunidad de conocer a muchos atletas olímpicos y entrenar con ellos, como Iván García, Germán Sánchez y Jahir Ocampo", contó Carrillo a Olympics.com.

“Siempre fueron muy amables conmigo y me enseñaron mucho”

En Beijing, Carrillo confesó a Olympics.com que le gustaría probar los clavados con el mexicano Rommel Pacheco:

"Sería maravilloso. Sería maravilloso hacer clavados con Roma. Y creo que él también lo haría bien en patinaje", dice Carrillo.

Es un nuevo comienzo para Carrillo, y todos los caminos conducen hacia Milano Cortina 2026.