Donovan Carrillo: ¿Cuál es su secreto mejor guardado?

Quizá sepas ya muchas cosas de Donovan Carrillo tras su histórica participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022: que en ellos realizó la mejor actuación de su carrera, que terminó en 21ª posición en su debut olímpico, que nunca un mexicano había llegado tan lejos en unos Juegos Olímpicos de Invierno en patinaje artístico...

Pero quizá haya detalles sobre la vida del patinador mexicano, el primero en competir en unos Juegos en 30 años, que se te escapen. En una entrevista para Olympics.com tras su presentación en Beijing 2022, Carrillo ha confesado su secreto mejor guardado y algunas curiosidades más sobre su vida. Descúbrelas.

El "gozo culposo" de Donovan Carrillo

Donovan Carrillo se ríe cuando le preguntan por tres cosas que el mundo no sabe sobre él. Es un libro abierto y le cuesta encontrar más de una, así que no puede más que hacer una confesión.

"Una cosa que muy poca gente sabe sobre mí es que me encanta ver series. Es como mi gozo culposo. A veces me desvelo viendo series, y para entrenar no es muy bueno porque mi cuerpo no se alcanza a recuperar muy bien, pero es algo que me gusta mucho", reconoce.

LEER MÁS: Cinco cosas sobre Donovan Carrillo

Otras curiosidades de Donovan Carrillo

Sin embargo, en esta entrevista Donovan Carrillo ha contado otros detalles sobre su vida y su experiencia en Beijing 2022 que quizás desconocías. Sigue enterándote de más sobre él con sus propias palabras.

Su mejor experiencia en Beijing 2022

"Mi experiencia favorita en Beijing 2022 fue cuando me di cuenta de que había clasificado para el programa libre, después del corto. Estaba con mi entrenador [Gregorio Núñez] y la líder del equipo, Nancy García, y, cuando recibimos la Q de que estaba clasificado [qualified] no pude resistirme a celebrarlo: dejé que las emociones me contralaran a mí por un momento. Y fue un momento muy especial para mí".

El momento más difícil de su carrera

"Yo creo que uno de los puntos más difíciles que he afrontado en mi carrera en el patinaje fue la falta de apoyos. Para que yo comenzara a tener apoyos tuvieron que pasar 11 años. En ese tiempo, mi entrenador, mi familia y mis amigos tuvieron que ayudarme y esforzarse. Por supuesto que hubo muchas veces que no hubo recursos para ir a una competencia. Pero, lejos de rendirme, intenté dar lo mejor de mí con lo que tenía y aprendí a valorar el costo de las cosas".

LEER MÁS: Hanyu, Chen, Javier Fernández: los ídolos de Donovan Carrillo

Cuádruple toe loop en Beijing 2022

"La sensación de aterrizar el cuádruple toe loop [en el programa corto] por primera vez en una competencia internacional, y que esa competencia fueran los Juegos Olímpicos, fue algo que me emocionó muchísimo. Me hizo sentir pleno. Es el resultado de todo el esfuerzo de mi entrenador, de mí y de todas las personas que han confiado en mí".

Llevar la música de Latinoamérica a competiciones

"Llevar la música de Latinoamérica y enseñársela al mundo me enorgullece mucho y me motiva a dar lo mejor de mí. Es muy importante compartir con todo el mundo nuestra música y nuestras tradiciones".

LEER MÁS: El amor que llevó a Carrillo hasta el patinaje artístico