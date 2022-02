Beijing 2022 - 2 de febrero: lo que no te puedes perder

¡Comienza la competición en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022! El 4 de febrero tendrá lugar la flamante Ceremonia de Apertura y el pistoletazo de salida oficial de los Juegos.

Pero, entre tanto, este miércoles, 2 de febrero, podrás abrir boca con los primeros partidos de dobles mixtos de curling. En el menú del día para este 2 de febrero está el inicio de la competición de dobles mixtos de curling. Los equipos se lanzarán al hielo del Centro Acuático Nacional de Pekín, el famoso 'Cubo de Agua' que albergó las pruebas de natación en Beijing 2008 y que se ha transformado en el 'Cubo de Hielo' para Beijing 2022.

El torneo de dobles mixtos arrancará de este modo su segunda participación en los Juegos Olímpicos de Invierno, tras su debut en PyeongChang 2018.

Desde las 20:05 (hora local) podrás ver la fase de grupos de la competición de dobles mixtos. Ocho de los 10 equipos en liza entrarán en acción en las cuatro pistas de curling del Cubo de Hielo.

Curling - la expectativa sobre los nuevos competidores

La competición de dobles mixtos de curling en Beijing 2022 verá a algunas de las duplas y atletas más destacados de este deporte, como el campeón John Morris, de Canadá, y el resto del podio de PyeongChang. Los entonces medallistas de plata, los suizos Jenny Perret y Martin Rios, y los noruegos Kristin Skaslien y Magnus Nedregotten, que se hicieron con la presea de bronce, volverán a intentar subirse al podio.

Ling Zhi y Fan Suyuan, de la República Popular de China, subirán el telón de la competición para la nación anfitriona de los Juegos en su enfrentamiento ante Perret y Rios.

Los campeones del mundo y favoritos sobre el papel, Bruce Mouat y Jenn Dodds, de Gran Bretaña, estarán entre los equipos favoritos. En esta primera jornada se enfrentarán a los suecos Oskar Eriksson y Almida de Val, quienes se alzaron con el bronce en el Campeonato del Mundo del año pasado.

La competición de dobles mixtos, además, llega a Beijing 2022 con nuevos equipos. Es el caso de Australia y la República Checa, que harán su debut en esta disciplina en los Juegos de Invierno.

Los curlers checos Paulova y Tomas Paul comenzarán su camino olímpico ante la pareja de Noruega formada por Skaslien y Nedregotten. Dean Hewitt y Tahli Gill, que abrirán el camino de Australia, se enfrentarán a los Estados Unidos de Chris Plys y Victoria Persinger en el primer partido.

Morris y Rachel Homan arrancarán la defensa del título en el segundo día de competición de curling (3 de febrero), en el que se enfrentarán a Mouat y Dodds.

Después de una primera ronda de round-robin, los cuatro mejores se clasifican a las semifinales, y los partidos por la medalla de dobles mixtos tendrán lugar el 7 y el 8 de febrero.

Programa del 2 de febrero

Todas las horas son horas locales de Pekín

Curling

20:05-22:00: liguilla de dobles mixtos – Suecia vs Gran Bretaña; Australia vs EE.UU.; Noruega vs República Checa; República Popular de China vs Suiza.

¿Dónde ver los Juegos Olímpicos?

Si no te quieres perder los principales hitos de los Juegos Olímpicos Beijing 2022, esta guía diaria te dará pistas sobre lo más relevante de cada jornada.