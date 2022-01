Lo más destacado de cada día en Beijing 2022: cuándo ver los mejores momentos de los Juegos Olímpicos de Invierno

Apenas seis meses después de que se apagara el pebetero olímpico en Tokio, los mejores atletas del mundo en deportes de invierno se darán cita del 4 al 20 de febrero en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

La competición empezará dos días antes de la Ceremonia de Apertura y será el momento de intentar traducir en algo tangible el duro trabajo de los últimos cuatro años.

Pero, ¿cuáles son las principales novedades que se pueden esperar de cada deporte en cada jornada?

Olympics.com ha seleccionado los mejores eventos (entre los más destacados y el calendario de medallas) para ver cada día. Todas las horas que aparecen a continuación corresponden a la hora estándar de la República Popular China (UTC+8). Los detalles del programa están sujetos a cambios a corto plazo.

2 de febrero de 2022

La competición comienza dos días antes de la Ceremonia de Apertura, cuando los equipos de dobles mixtos de curling se lancen al hielo del Centro Acuático Nacional de Pekín, el famoso 'Cubo de Agua' que albergó las pruebas de natación en Beijing 2008 y que se ha transformado en el 'Cubo de Hielo' para Beijing 2022.

Curling

20:05-22:00: fase de grupos de dobles mixtos

Ocho de los 10 equipos de dobles mixtos entrarán en acción en las cuatro pistas de curling del Cubo de Hielo. El partido más destacado será el que enfrenta a Suecia, medalla de bronce en el pasado Mundial, y que estará representada por Almida de Val y Oskar Eriksson, contra la vigente campeona del mundo, Gran Bretaña (Jennifer Dodds y Bruce Mouat).

Australia debutará en los Juegos Olímpicos frente a Estados Unidos, mientras que la anfitriona, la República Popular China, jugará contra Suiza.

3 de febrero de 2022

La víspera de la Ceremonia de Apertura trae acción en tres deportes:

Curling

09:05–11:00, 14:05–16:00; 20:05–22:00: fase de grupos de dobles mixtos

La competición de curling continúa en los dobles mixtos durante la segunda jornada con tres sesiones en el hielo.

Entre los partidos de hoy, el defensor del título, Canadá, se enfrentará a Dodds y Mouat, de Gran Bretaña, en la sesión matutina, y a Noruega en la vespertina.

Esquí acrobático

18:00–18:45: 1° ronda de clasificación de moguls (F); 19:45-20:30: 1° ronda de clasificación de moguls (M)

La ciudad de Zhangjiakou verá su primera entrada en acción el 3 de febrero con las rondas de clasificación en moguls de esquí acrobático, tanto femenino como masculino.

El tricampeón y actual campeón del mundo en categoría masculina, el canadiense Mikaël Kingsbury, es el vigente campeón olímpico; la historia es similar en la prueba femenina, donde la defensora del título, la francesa Perrine Laffont, también es la actual campeona del mundo. Ambos tratarán de situarse entre los mejores atletas para asegurarse un puesto en la final.

Hockey sobre hielo

12:10–14:25: grupo A femenino: Suiza vs. Canadá, grupo B femenino: República Popular China vs. República Checa; 16:40-18:55: grupo B femenino: Japón vs. Suecia; 21:10-23:25: grupo A femenino: Finlandia vs. Estados Unidos

La competición femenina de hockey sobre hielo comienza el 3 de febrero, con cuatro partidos en el calendario.

El último partido del día, a partir de las 21:10 horas en el grupo A, será una tentadora revancha de la semifinal del Mundial de 2021 entre Finlandia y Estados Unidos, mientras que la anfitriona República Popular China comenzará su campaña a las 12:10 horas contra la República Checa, un equipo que consiguió su plaza en Beijing 2022 al ganar su último partido de clasificación.

4 de febrero de 2022

La acción se limita a la mañana y la tarde del 4 de febrero, ya que la ceremonia inaugural es el espectáculo del día que se celebrará en la noche en el Estadio Nacional de Pekín, o Nido de Pájaro. Esto es lo que nos depara el día:

20:00–23:00: Ceremonia de Apertura

Curling

08:35–10:30, 13:35–15:30: fase de grupos de dobles mixtos

Antes de la Ceremonia de Apertura, por la tarde, se disputarán otros siete partidos de dobles mixtos en dos fases sobre el hielo. Canadá jugará en ambas sesiones, primero contra Suiza y después contra la anfitriona, la República Popular China.

También hay un enfrentamiento entre Gran Bretaña y Australia, que añadirá una nueva dimensión, esta vez sobre el hielo, a esa vieja rivalidad deportiva.

Patinaje artístico

9:55: prueba por equipos, programa corto individual masculino; 11:35: prueba por equipos, danza sobre hielo; 13:22-13:15: prueba por equipos, programa corto por parejas

El patinaje artístico, uno de los deportes más populares de los Juegos Olímpicos de Invierno, comienza con las tres primeras rondas de la prueba por equipos, en la que se enfrentan 10 conjuntos. Será la tercera edición de este evento en los Juegos Olímpicos. Canadá es la defensora del título en PyeongChang 2018, pero, ¿quién se alzará con la victoria en Beijing?

En particular, mientras que ROC es fuerte en las categorías femenina, de parejas y de danza sobre hielo, los hombres no suelen ser considerados aspirantes a medalla en la prueba individual, y eso podría influir en la prueba por equipos, donde los atletas hacen puntos para sus equipos en función de sus posiciones finales.

También será interesante la estrategia de selección de los patinadores, ya que no es necesario que participen los mismos en los programas cortos y libres de la prueba por equipos.

Los diez patinadores del programa corto individual masculino patinarán primero el 4 de febrero, seguidos por los dúos de danza sobre hielo y por parejas.

Hockey sobre hielo

12:10–14:25: grupo A femenino: ROC vs. Suiza, 12:10-14:25: grupo B femenino: Dinamarca vs. República Popular China

Hoy solo hay programados dos partidos de hockey sobre hielo femenino antes de la Ceremonia de Apertura. En el grupo A, que cuenta con los cinco mejores equipos de la competición, ROC se enfrentará a Suiza, mientras que las anfitrionas del grupo B se enfrentarán a otro equipo ganador de la fase final, Dinamarca.

5 de febrero de 2022

Las primeras medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 se entregarán por la tarde en el esquí de fondo, cuando la competición se pone en marcha. Será el momento de comprobar si la leyenda sueca Charlotte Kalla logra recuperar su mejor estado de forma.

En salto de esquí entra en acción una de las estrellas de estos Juegos, la japonesa Sara Takanashi. Con seis pruebas de medalla para hoy, echamos un vistazo a algunos de los aspectos más destacados del día que no deberías perderte:

Esquí acrobático - ¿Puede Kingsbury volver a hacerlo?

Los atletas masculinos de moguls vuelven a las pistas de Zhangjiakou para una segunda ronda de clasificación a las 18:00 horas antes de la final a las 19:30 horas, con Mikaël Kingsbury buscando una tercera medalla olímpica consecutiva tras obtener la plata en Sochi y el oro en PyeongChang.

El canadiense, de 29 años, sigue en la cima de su carrera, que comenzó a los 17 años y que incluye 71 victorias en la Copa del Mundo, nueve coronas de moguls en la Copa del Mundo, seis oros en Mundiales (tres en moguls y en moguls paralelos, prueba no olímpica), y dos medallas en los Juegos Olímpicos.

Hockey sobre hielo - Finlandia busca dar la primera sorpresa

Hay un intrigante enfrentamiento de hockey sobre hielo femenino en el grupo A entre las actuales campeonas del mundo, Canadá, y Finlandia (12:10-14:25).

Finlandia eliminó a Canadá en las semifinales del Mundial de 2019, y el equipo nórdico ha sido siempre el que más cerca ha estado de desafiar el dominio canadiense y estadounidense del hockey sobre hielo femenino internacional.

Todas las miradas estarán puestas en este duelo de la fase de grupos, que podría tener revancha más adelante en el torneo.

Patinaje de velocidad en pista corta - Debut de la prueba por equipos mixtos

La acción comienza en el patinaje en pista corta a las 19:00 horas con las primeras rondas de los 500 m femeninos y los 1.000 m masculinos, pero lo más destacado de la tarde en este deporte es la carrera inaugural de la prueba por equipos mixtos en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Curiosamente, esta prueba tampoco se ha celebrado nunca en algún Mundial. Sin embargo, forma parte de las series de la Copa del Mundo de patinaje de velocidad en pista corta de la ISU desde 2018.

La anfitriona olímpica, República Popular China, ganó dos de las cuatro pruebas de la temporada 2021-22, incluida la primera carrera de la temporada en el Estadio Nacional Cubierto, que también acogerá los Juegos Olímpicos, y esto podría suponer la primera medalla del país anfitrión de Beijing 2022.

Eventos de medallas

Biatlón

17:00–18:15: relevos mixtos 4 x 6 km (M+H)

Esquí de fondo

15:45–16:35: 7,5 km (F) + 7,5 km esquiatlón

Esquí acrobático

19:30–20:55: final de moguls (M)

Salto de esquí

18:45–19:20: trampolín normal individual, 1era. ronda (F); 19:35–20:08: trampolín normal individual, ronda final (F)

Patinaje de velocidad

16:30–17:51: 3.000 m (F)

Patinaje de velocidad en pista corta

20:23–21:34: cuartos de final de relevo por equipos mixtos, semifinales, final B, final A

Atletas compiten en el relevo mixto en pista corta de CONs en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno de Lausana 2020 (Foto: Joe Toth para OIS/COI) Foto por Joe Toth for OIS/IOC

6 de febrero de 2022

Siete pruebas de medallas se decidirán en el segundo día completo de competición en Pekín, Yanqing y Zhangjiakou. ¿Cuáles son las más esperadas? No te pierdas nuestra selección de las pruebas del día:

Esquí alpino - El descenso, las primeras medallas

El programa de esquí alpino comienza con el descenso en categoría masculina (11:00), que será la primera medalla de este deporte en Beijing 2022.

El noruego Aksel Lund Svindal, campeón olímpico de la prueba en 2018, se retiró en 2019. Todas las miradas habrían estado puestas en su compañero y dos veces medallista olímpico de descenso, Kjetil Jansrud, que fue plata en 2018 y bronce en 2014, pero una lesión de rodilla en la Copa del Mundo terminó su temporada antes de tiempo.

Los austriacos Vincent Kriechmayr, vigente campeón del mundo, Matthias Mayer, campeón olímpico en 2014, y el suizo Beat Feuz, estarán entre los aspirantes al oro. Entre los hispanohablantes, será el momento de ver competir a Henrik Von Appen (Chile) y Adur Etxezarreta (España).

Esquí de fondo - los terceros juegos de Imanol Rojo

El español Imanol Rojo participa en la prueba de esquiatlón (15km + 15 km), que empieza a las 9:00 hora peninsular española. Serán los terceros Juegos Olímpicos de este vasco de 31 años.

Patinaje artístico - Continúa la prueba por equipos

La prueba por equipos del patinaje artístico entra en la recta final, ya que los 10 equipos participantes se reducen a cinco después del programa corto individual femenino (09:30).

Al no tener por qué utilizar el mismo patinador en el programa corto y el libre, habrá algunas decisiones interesantes, sobre todo para ROC, que enviará a Beijing a tres grandes patinadoras en individual. Al menos una de ellas no podrá participar, pero también deberán tener en cuenta la competición individual que se celebrará más adelante.

Después de la sesión matutina, los cinco mejores equipos elegirán a sus patinadores para el programa libre masculino (11:50). Hay que recordar que el día 8 empieza la competición individual masculina, un factor que podría influir en las elecciones.

Snowboard - Anderson busca su tercer oro

Es siete veces medallista de oro en slopestyle en los X Games de invierno, dos veces campeona olímpica en Sochi 2014 y PyeongChang 2018, y dos veces medallista mundial. La estadounidense Jamie Anderson buscará el triplete en el slopestyle femenino de snowboard el 6 de febrero (09:30) si supera las rondas de clasificación del día anterior.

Ningún snowboarder ha ganado tres oros seguidos en los Juegos Olímpicos. Shaun White es el único que ha ganado tres oros, todos en halfpipe masculino, pero no consecutivos (2006, 2010 y 2018). Por tanto, Anderson podría hacer historia en la joven trayectoria olímpica de este deporte en Beijing.

Eventos de medallas

Esquí alpino

11:00–13:19: descenso (M)

Esquí de fondo

15:00–16:35: Esquiatlón 15 km + 15 km (M)

Esquí acrobático

19:30–20:55: final de moguls (F)

Luge

21:15–21:59: carrera 4, individuales (M)

Snowboard

09:30–10:49: final de slopestyle en snowboard (F)

Salto de esquí

19:00–19:45: trampolín normal individual, 1era. ronda (M); 20:00–20:33: trampolín normal individual, 1era. ronda (M)

Patinaje de velocidad

16:30–18:15: 5.000 m (M)

7 de febrero de 2022

Hoy se disputan ocho pruebas de medallas y entre ellas destaca el debut del salto de esquí por equipos mixtos, donde hombres y mujeres compiten juntos en los Juegos Olímpicos por primera vez.

En patinaje de velocidad destaca la presencia Brittany Bowe (Estados Unidos), campeona del mundo y récord mundial de los 1.000 m, que parte como favorita para obtener el oro. Y en la pista corta, Arianna Fontana (Italia) defiende el título de los 500 m con el objetivo de hacer historia: ser la primera en ganar nueve medallas olímpicas en este deporte.

Comienza el luge femenino, con la presencia de la argentina Verónica Ravenna.

Además, la fase de grupos de dobles mixtos en curling cierra con los últimos cuatro partidos, entre ellos el de Estados Unidos contra Gran Bretaña, antes de que se celebren las semifinales por la tarde.

Y hay mucho más, así que hemos seleccionado algunos de los eventos del día que no hay que perderse:

Esquí alpino - Shiffrin se lanza a las pistas

La bicampeona olímpica Mikaela Shiffrin se presenta hoy en Yanqing para intentar retener su corona de eslalon gigante femenino (10:15, 13:45).

Entre las aspirantes no hay que perder de vista a la sueca Sara Hector, líder de la Copa del Mundo en la especialidad con tres victorias en las últimas cuatro pruebas. Tampoco a Marta Bassino (Italia), Lara Gut-Behrami (Suiza), Petra Vlhová (Eslovaquia) o Tessa Worley (Francia).

La italiana Federica Brignone, plata en PyeongChang en 2018, también es una de las que hay que tener en cuenta, ya que ganó la clasificación de la Copa del Mundo de eslalon gigante en 2020.

En esta prueba también veremos a Sarah Schleper (México), Nuria Pau (España), Emilia Aramburo (Chile) o Sarah Escobar (Ecuador), entre otras.

Patinaje artístico - Entrega de las primeras medallas

La prueba por equipos de patinaje artístico llega a su dramática conclusión con los tres segmentos finales (09:15) para los cinco mejores equipos, que incluyen los programas libres de patinaje por parejas, danza sobre hielo e individual femenino.

La táctica volverá a estar en juego, especialmente en las categorías individuales, ya que los equipos tratarán de determinar qué patinadores estarían mejor situados para ayudarles a alcanzar las posiciones necesarias para conseguir una medalla.

Esquí acrobático - Big Air

Las clasificaciones tienen lugar en la prueba olímpica inaugural de esquí acrobático Big Air, que contará con el interés local de la campeona de los Juegos Olímpicos de la Juventud y medallista de bronce mundial Eileen Gu en la prueba femenina (09:30-11:44).

Es el día para ver competir a la chilena Dominique Ohaco. Entre las aspirantes al podio estarán Tess Ledeux (Francia), Megan Oldham (Canadá), Maggie Voisin (Estados Unidos) y la campeona mundial Anastasia Tatalina (ROC).

Por la tarde es el turno para el Big Air masculino. España tendrá doble representación en esta prueba con Thibault Magnin y Javier Lliso. El sueco Oliwer Magnusson es el vigente campeón del mundo, y tratará de sumar a su palmarés la corona olímpica frente a rivales como Édouard Therriault (Canadá) y Kim Gubser (Suiza), plata y bronce respectivamente en el Mundial de 2021.

Otros nombres que probablemente participarán son el del suizo Andri Ragettli y el estadounidense Alex Hall.

Eventos de medallas

Esquí alpino

10:15–11:55: carrera 1 de eslalon gigante (F); 13:45–15:39: carrera 2 de eslalon gigante (F)

Biatlón

17:00–18:40: 15 km individuales (F)

Patinaje artístico

09:15: prueba por equipos, patinaje libre por parejas; 10:30: prueba por equipos, danza sobre hielo, danza libre; 11:35: prueba por equipos, patinaje libre individual femenino

Snowboard

12:00–13:19: final de slopestyle en snowboard (M)

Salto de esquí

19:45–20:36: 1era. ronda de equipos mixtos; 20:51–21:27: ronda final de equipos mixtos

Patinaje de velocidad

16:30–17:50: 1.500 m femeninos

Patinaje de velocidad en pista corta

19:30–20:51: cuartos de final de 500m femeninos, semifinales, final B, final A; 19:44–21:04: cuartos de final de 1.000 m masculinos, semifinales, final B, final A

8 de febrero de 2022

El 8 de febrero será un día intenso con 10 eventos de medalla. La china Eileen Gu apunta a protagonista en la final femenina de Big Air en esquí acrobático. Los anfitriones también contarán con Ning Zhongyan, mientras que en biatlón veremos el primer duelo entre Johannes Thingnes Bø y Sturla Holm Laegreid.

En luge femenino, se espera una reñida pelea por las medallas entre las alemanas Natalie Geisenberger, cuatro veces campeona olímpica (dos en individual y dos por relevos) y Julia Taubitz, actual campeona del mundo, y la austriaca Madeleine Egle.

En la prueba de esprint de esquí de fondo participarán Yonathan Fernández (Chile) y Carlos Quintana (Colombia), mientras que en la clasificación de esprint vuelve a competir Imanol Rojo (España). Estos son algunos de los otros aspectos más destacados de la jornada:

Esquí alpino - Mayer busca otra medalla

Matthias Mayer parece ser un hombre hecho para las ocasiones olímpicas. El austriaco es el vigente campeón olímpico de supergigante masculino (11:00), y también ganó el oro en descenso en Sochi 2014. Pero, aunque pueda sorpreder, nunca ha ganado una medalla en los Mundiales ni el Globo de Cristal de una disciplina en la Copa del Mundo.

Aquí buscará su tercera medalla olímpica (podría ser la cuarta, dependiendo de cómo vaya el descenso masculino dos días antes). De nuevo deberá vigilar a su compañero Vincent Kriechmayer, pero también al suizo Marco Odermatt, uno de los nombres propios de la temporada y que hará su debut olímpico en Beijing, y el noruego Aleksander Aamodt Kilde, que ha ganado tres de las cuatro pruebas de esta especialidad en la Copa del Mundo de este curso.

La representación hispanohablante la pondrán Henrik Von Appen (Chile) y Adur Etxezarreta (España). .

Patinaje artístico - Comienza el individual masculino

Por única vez, la competición de patinaje artístico individual masculino parece abierta y comienza con el programa corto (09:15).

Como hace cuatro años, la temporada del doble campeón olímpico Hanyu Yuzuru (Japón) ha estado marcada por las lesiones; su gran rival será Nathan Chen, que hasta su tercer puesto en el Skate America Grand Prix de octubre no había perdido una competición internacional desde PyeongChang 2018.

Los también japoneses Uno Shoma, plata olímpica en 2018, y Kagiyama Yuma, oro en Lausana 2020 y plata en el Mundial de 2021, cayeron ante Hanyu en el Campeonato Nacional de Japón, pero también aspiran al podio olímpico.

Es un día marcado para México, que por primera vez en 30 años tendrá un patinador masculino con Donovan Carrillo.

Hockey sobre hielo - EE.UU. vs. Canadá en un probable anticipo de la final

No hay un choque mayor en el hockey sobre hielo femenino internacional. Las dos mejores selecciones del mundo y eternas finalistas de los Juegos Olímpicos y los Mundiales, Estados Unidos y Canadá, se enfrentan por primera vez en este torneo en la ronda preliminar (12:10-14:25).

Como los cinco equipos del grupo A tienen garantizado el pase a cuartos de final, te podríamos perdonar si piensas que hay muy poco en juego. Pero te equivocarías.

Dependiendo de cómo se desarrolle esta fase de grupos, es probable que estos dos equipos se enfrenten de nuevo en la final (o en la semifinal, en un escenario menos probable). Por lo tanto, se trata de un aperitivo antes del plato principal, pero con la misma tensión de siempre.

Con el derecho a presumir en juego (al menos hasta los cruces) será un partido a seguir.

Eventos de medallas

Esquí alpino

11:00–13:14: Supergigante (M)

Biatlón

16:30–18:15: 20 km individual (M)

Esquí de fondo

18:30–20:00: cuartos de final de esprint estilo libre (F), semifinales, final; 18:55–20:14: cuartos de final de esprint estilo libre (M), semifinales, final

Curling

14:05–16:00: partido por el bronce de dobles mixtos; 20:05–22:00: final por el oro de dobles mixtos

Esquí acrobático

10:00–11:05: final de esquí acrobático Big Air (F)

Luge

21:35–22:19: carrera 4 de individuales (F)

Snowboard

14:30–15:57: octavos de final de eslalon gigante paralelo (F), cuartos de final, semifinales, prueba por el bronce, final por el oro; 14:48–16:03: octavos de final de eslalon gigante paralelo (M), cuartos de final, semifinales, prueba por el bronce, final por el oro.

Patinaje de velocidad

18:30–19:50: 1.500 m (M)

9 de febrero de 2022

El 9 de febrero el patinaje artístico, una de las pruebas favoritas de los aficionados, se toma un día de descanso, hay seis eventos de medallas en los demás deportes. La programación incluye el caos imprevisible del snowboard cross femenino (las finales comienzan a las 14:30) o la final masculina de Big Air en esquí acrobático (11:00), que seguro entusiasmará al público.

Comienza el snowboard halfipe con dos nombres propios: el tres veces campeón olímpico Shaun White, que iniciará la defensa de su título (12:30-14:10); y la española Queralt Castellet, que ha subido al podio en las cuatro pruebas que ha disputado esta temporada.

Y la combinada nórdica nos trae el duelo entre Eric Frenzel (Alemania), doble campeón olímpico, y Jarl Magnus Riiber (Noruega), doble campeón del mundo y ganador de tres Globos de Cristal de la Copa del Mundo. A continuación, otros tres puntos destacados de la quinta jornada:

Esquí alpino - La prueba favorita de Shiffrin, el eslalon

El eslalon femenino (10:15, 13:45) es la prueba de esquí alpino del día y todo el mundo estará pendiente de si la estadounidense Mikaela Shiffrin puede recuperar su corona olímpica en su disciplina favorita.

Shiffrin fue la campeona olímpica de eslalon en 2014, ha sido cuatro veces campeona del mundo en esta modalidad y la mayor parte de sus victorias y podios en la Copa del Mundo han sido en esta disciplina, pero en PyeongChang 2018 solo pudo ser cuarta.

En su pelea por volver a lo más alto las rivales más duras apuntan a ser Katharina Liensberger y Petra Vlhová. La representación latina correrá a cargo de Emilia Aramburo (Chile).

Hockey sobre hielo - Comienza el torneo masculino

Hoy comienza la competición masculina de hockey sobre hielo. Aunque no habrá jugadores de la NHL debido a la pandemia, el torneo estará lleno de talento.

ROC, con sus estrellas de la Liga de Hockey Continental (KHL), abre el camino contra Suiza (16:40). Será uno de los favoritos a la medalla, ya que ganó el oro en PyeongChang 2018.

Patinaje de velocidad en pista corta - Ren Ziwei aspira al oro en casa

El mejor patinador masculino de velocidad en pista corta de 1.500 m del mundo en estos momentos es Ren Ziwei.

El chino Ren, medallista de plata en relevos en 2018, ganó dos de las cuatro carreras de la Copa del Mundo de esta temporada para conseguir la victoria general en esa disciplina, y sin duda tendrá un ojo puesto en el podio cuando esa prueba llegue hoy a su fase final.

Tampoco hay que descartar a Shaolin Sándor Liu: el húngaro de ascendencia china, quinto en la final de 2018.

Eventos de medallas

Esquí alpino

10:15–11:50: eslalon, carrera 1 (F); 13:45–15:29: eslalon, carrera 2 (F)

Esquí acrobático

11:00–12:05: final de esquí acrobático Bir Air (M)

Luge

20:20–20:56: dobles, carrera 1; 21:35–22:14: dobles, carrera 2

Combinada nórdica

16:00–16:51: trampolín normal gundersen individual/10km salto de esquí; 19:00–19:35: trampolín normal gundersen individual/10km esquí de fondo

Snowboard

14:30–16:00: octavos de final de snowboard cross (F), cuartos de final, semifinales, carrera por el bronce, final por el oro

Patinaje de velocidad en pista corta

19:00–21:28: cuartos de final1500m (M), semifinales, final B, final A

10 de febrero de 2022

Otra prueba por equipos mixtos debuta hoy en los Juegos Olímpicos. El esquí acrobático por equipos mixtos en aerials se estrena (19:00) con ocho equipos que intentarán convertirse en los primeros campeones olímpicos.

Esta es una de las ocho series de medallas que se repartirán el 10 de febrero, una jornada con grandes atractivos para los aficionados españoles al snowboard: Lucas Eguibar, campeón del mundo de snowboard cross, buscará su primera medalla olímpica; y Queralt Castellet, que llega en un gran estado de forma, hará lo propio en halfpipe. La española tendrá una rival muy dura en Chloe Kim.

Comienza también el skeleton masculino con Ander Mirambell, y el chileno Henrik Von Appen participará en la combinada de esquí alpino. A continuación, otras pruebas a las que hay que prestar atención:

Esquí de fondo - Diggins busca el oro

Jessie Diggins y Kikkan Randall fueron las dos primeras estadounidenses en ganar un oro olímpica en esquí de fondo con su victoria en el esprint por equipos de PyeongChang 2018.

Desde entonces, Diggins ha ganado los títulos de la Copa del Mundo de distancia y de la general en 2020-21, y el prestigioso Tour de Ski. Ahora intentará traducir ese estado de forma en un oro olímpico individual en la carrera de 10 km estilo clásico (15:00).

Patinaje artístico - ¿Quién será el próximo campeón olímpico masculino?

El patinaje artístico individual masculino concluye con el patinaje libre (09:30), en el que los mejores patinadores buscan derrocar al japonés Hanyu Yuzuru.

Hanyu aspira a su tercer título consecutivo, aunque la distancia con sus rivales parece haberse reducido en los últimos años. Y no solo en el extranjero sino también dentro del patinaje japonés. En el Mundial de 2021, Hanyu fue bronce por detrás de su compatriota Kagiyama Yuma, que ganó la plata.

Sin embargo, en el Campeonato Nacional de Japón, Hanyu volvió a reinar por delante del propio Kagiyama y Uno Shoma. Una de sus armas será intentar el cuádruple Axel, algo que nadie ha logrado antes.

Luge - Vuelve el relevo mixto por equipos con los alemanes como protagonistas

¿Puede alguien parar a Alemania en los deportes de trineo? Los mejores lugers del mundo lo intentarán hoy en la última prueba de este deporte en Beijing 2022.

Antes habrían tenido la oportunidad de hacerlo en las pruebas masculina, femenina y de dobles, pero es el relevo por equipos mixtos (21:38), introducido por primera vez en PyeongChang 2018, el que añade un poco de emoción extra, con los mejores atletas de cada una de las otras disciplinas reunidos para participar como equipo.

Tal vez sea sorprendente que Alemania haya ganado solo dos de los cinco relevos por equipos celebrados durante la temporada de la Copa del Mundo de Luge 2020-21, aunque con la advertencia de que es poco probable que las composiciones de los equipos en esas carreras sean con las que vayan durante los Juegos Olímpicos.

Eventos de medallas

Esquí alpino

10:30–12:45: descenso combinado (M); 14:15–15:59: eslalon combinado (M)

Esquí de fondo

15:00–16:30: 10 km clásicos (F)

Esquí acrobático

19:00–20:15: final de aerials por equipos mixtos

Patinaje artístico

09:30: patinaje libre individual (M)

Luge

21:30–22:38: relevo por equipos

Snowboard

09:30–10:49: final de halfpipe snowboard (F); 14:00–15:25: octavos de final de snowboard cross (M), cuartos de final, semifinales, carrera por el bronce, final por el oro

Patinaje de velocidad

20:00–21:16: 5.000 m (F)

11 de febrero de 2022

Nada menos que siete oros están en juego el 11 de febrero, que trae las primeras medallas de skeleton de Beijing 2022 (21:55).

El letón Martins Dukurs, de 37 años, plata en 2010 y 2014, intentará convertirse en el campeón de más edad desde que Duff Gibson ganó el oro en Turín 2006 con 39 años. Además comienza la categoría femenina, con participación de la puertorriqueña Kellie Delka.

En esquí alpino, Sofia Goggia (Italia) y Mikaela Shiffrin (Estados Unidos) lucharán por suceder a Ester Ledecka (República Checa) en el trono del supergigante femenino, que contará con la mexicana Sarah Schleper.

La prueba de 15 km de esquí de fondo tendrá una nutrida representación hispanohablante con Jonathan Soto (México), Imanol Rojo (España), Yonathan Fernández (Chile) y Carlos Quintana (Colombia).

A continuación destacamos algunos de los otros eventos más importantes del día:

Biatlón - Eckhoff, Hermann y Wierer, entre los favoritos en esprint

Todas las miradas apuntan a Tiril Eckhoff en el esprint femenino de 7,5 km (17:00). La noruega es la vigente campeona de la Copa del Mundo en esprint, persecución y general, así como la actual campeona del mundo en la prueba.

Pero eso no quiere decir que no pueda haber sorpresas: Eckhoff ha empezado la temporada 2021-22 por debajo de su nivel y el escenario está muy abierto.

Rivales como Marte Olsbu Røiseland (Noruega), Dorothea Wierer (Italia), Hanna Öberg (Suecia) o Denise Herrmann (Alemania) se lo pondrán muy complicado. Además, está la incógnita de esquiar en un circuito nuevo.

Snowboard - ¿Volverá a hacer historia Shaun White?

Si supera la fase de clasificación, no cabe duda de que toda la atención en la final masculina de halfpipe de snowboard (09:30) estará puesta en Shaun White, que vivirá sus últimos Juegos Olímpicos.

A sus 35 años, el estadounidense atesora tres títulos olímpicos (2006, 2010 y 2018) y en Beijing 2022 buscará el cuarto oro, un logro sin precedentes. Para lograrlo tendrá que superar a grandes rivales como el australiano Scotty James o el tridente japonés que forman Yuto Totsuka y los hermanos Hirano, Ruka y Ayumu.

Patinaje de velocidad - Bloemen se apunta a la historia

Ningún hombre ha ganado nunca medallas de oro consecutivas en la carrera de patinaje de velocidad más larga del calendario olímpico, los 10.000 m (16:00). Pero el canadiense Ted-Jan Bloemen quiere cambiarlo.

El patinador de origen neerlandés, que estableció un récord olímpico de camino al oro en PyeongChang 2018, tendrá sin embargo que lidiar con un nuevo rival.

El sueco Nils van der Poel, también de origen neerlandés, solo tenía 21 años entonces. Ahora, ya ha alcanzado su plenitud y en el Mundial de 2021 batió el récord del mundo para el oro (algo que también hizo en los 5.000 m).

Y no hay que descartar a los propios patinadores de Países Bajos, ya que Jorrit Bergsma (campeón de Sochi 2014) también aspira a subir una vez más a lo más alto del podio.

Eventos de medallas

Esquí alpino

11:00–13:09: supergigante (F)

Biatlón

17:00–18:10: esprint 7,5 km (F)

Esquí de fondo

15:00–16:35: 15 km estilo clásico (M)

Snowboard

09:30–10:49: final de halfpipe (M)

Skeleton

21:55–22:40: manga 4 (M).

Patinaje de velocidad

16:00–17:55: 10.000 m (M)

Patinaje de velocidad en pista corta

19:00–20:49: cuartos de final de 1.000 m (F), semifinales, final B, final A

12 de febrero de 2022

Entre las seis pruebas de medallas que se celebran hoy, el noruego Johannes Thingnes Bø espera recuperar el oro en el esprint del biatlón masculino (17:00), mientras que el saltador de esquí Kamil Stoch (Polonia) buscará su tercer oro olímpico seguido en trampolín largo.

Aunque solo haya seis finales, aún queda una jornada deportiva repleta, en la que destaca el partido de hockey sobre hielo masculino entre Canadá y Estados Unidos.

Otro equipo canadiense, esta vez en curling femenino (Jennifer Jones), se enfrentará a la defensora del título olímpico, Suecia (Anna Haselborg), en un choque entre dos equipos que saben lo que es ganar el oro olímpico. ¿Cuáles son los otros puntos destacados que hemos escogido de la jornada? Descúbrelo:

Patinaje artístico - Papadakis y Cizeron empiezan la búsqueda del oro

Son tetracampeones del mundo en danza sobre hielo y plata en PyeongChang 2018, y ahora los franceses Gabriella Papadakis y Guillaume Cizeron tienen un solo objetivo en mente: el oro olímpico.

En la danza rítmica (19:00), el dúo francés, que ganó cómodamente sus dos pruebas del Grand Prix de la ISU esta temporada, pero que regresa a la competición tras un año y medio de descanso, se enfrentará a los campeones del mundo, Victoria Sinitsina y Nikita Katsalapov (ROC), por primera vez desde que cayeron derrotados ante ellos en el Campeonato de Europa de 2020.

Papadakis y Cizeron son los grandes favoritos, pero hasta siete equipos tienen aspiraciones reales de medalla olímpica. Será también el momento de ver competir a la pareja española formada por Olivia Smart y Adrián Díaz.

Hockey sobre hielo - Canadienses vs estadounidenses en un partido muy esperado

Incluso sin jugadores de la NHL, hay un enfrentamiento que siempre es muy esperado: Canadá vs. Estados Unidos.

Los equipos se enfrentarán (12:10-14:25) por primera vez en la competición olímpica desde las semifinales de Sochi 2014, que ganó Canadá por 1-0, en un choque de la ronda preliminar del grupo A.

Se espera que ambas selecciones alcancen fácilmente los cuartos de final en un grupo que incluye a Alemania y a la República Popular China, por lo que es probable que este encuentro no sea más que un anticipo de una posible revancha más adelante en el torneo.

Snowboard - El snowboard cross por equipos mixtos debuta en los Juegos Olímpicos

El snowboard cross es una carrera de alto voltaje a través de un recorrido con curvas pronunciadas, saltos y caídas. Así que una prueba por equipos mixtos, con ocho corredores por carrera (un hombre y una mujer por equipo) haría que lo que ya es un espectáculo increíblemente emocionante lo fuera aún más

Esta prueba hará su debut olímpico hoy (10:00), con 16 equipos implicados en cuatro carreras de cuartos de final buscando meterse en la lucha por las medallas.

Australia es la actual campeona del mundo, pero dada la naturaleza imprevisible del cross, las medallas están muy abiertas. ¡Mantente atento!

Eventos de medallas

Biatlón

17:00–18:15: esprint 10 km (M)

Esquí de fondo

15:30–16:45: relevo 4 x 5 km (F)

Snowboard

10:00–11:05: cuartos de final de Mixed snowboard cross por equipos mixtos, semifinales, final por el bronce, gran final

Salto de esquí

19:00–19:45: trampolín largo individual, 1era. ronda (M); 20:00–20:33: trampolín largo individual, ronda final (M)

Skeleton

21:55–22:40: manga 4 (F)

Patinaje de velocidad

16:53–17:34: 500 m (M)

13 de febrero de 2022

La segunda parte de los Juegos Olímpicos comienza hoy, en el noveno día de competición, con siete pruebas de medalla.

El día también trae la competición de slopestyle en esquí acrobático (freestyle) con la chilena Dominique Ohaco, y una novedad olímpica, el monobob femenino (09:30-11:45), que permitirá un mayor equilibrio de género en el bobsleigh con dos pruebas masculinas y dos femeninas.

Otros dos eventos que no hay que perderse:

Esquí alpino - Pinturault y Odermatt van a por la corona de eslalon gigante

El eslalon gigante masculino (10:15, 13:45) será una de las pruebas a las que habrá que prestar atención, con un puñado de favoritos luchando por suceder en el trono al retirado Marcel Hirscher.

Marco Odermatt (Suiza) está siendo el gran dominador de este evento en la Copa del Mundo y será el rival a batir para los dos aspirantes franceses: Alexis Pinturault, actual ganador de este Globo de Cristal, y Mathieu Faivre, vigente campeón del mundo.

Tampoco hay que descartar a los austriacos Manuel Feller o Marco Schwarz; o el noruego Henrik Kristoffersen, plata en 2018. Son dos mangas, por lo que ni siquiera una primera carrera fuerte garantiza el podio. Será el día que compita el puertorriqueño William Flaherty.

Hockey sobre hielo - La rivalidad nórdica sale a relucir

Finlandia se enfrenta a Suecia en la ronda preliminar del grupo C de hockey sobre hielo masculino (16:40-18:55) en el Estadio Nacional Cubierto.

Además de ser un encuentro entre los dos viejos rivales nórdicos, este partido probablemente determinará al ganador del grupo, que también incluye a Eslovaquia y Letonia.

Aunque no cuenten con jugadores de la NHL, tanto Finlandia como Suecia cuentan con potentes ligas nacionales (la SM-liga y la Liga Sueca de Hockey) y deberían contar con las dos plantillas más fuertes del grupo.

Eventos de medallas

Esquí alpino

10:15–12:15: eslalon gigante, carrera 1 (M); 13:45–15:49: eslalon gigante, carrera 2 (M)

Biatlón

17:00–17:40: 10mkm persecución (F); 18:45–19:25: 12,5 km persecución (M)

Esquí de fondo

15:00–16:40: relevo 4 x 10 km (M)

Patinaje de velocidad

21:56–22:37: 500 m (F)

Patinaje de velocidad en pista corta

19:00–20:19: cuartos de final 500 m (M), semifinales, final B, final A; 19:35–19:55: relevo 3.000 m (F), final B, final A

14 de febrero de 2022

Puede que solo haya cinco medallas en juego hoy, pero, fuera de las finales, los eventos que más llaman la atención son los de hockey sobre hielo, donde los cuatro últimos equipos femeninos se reducen a solo dos para disputar la final por la medalla de oro.

Esas semifinales (12:10-14:25; 21:10-23:25) podrían ver a Canadá y a Estados Unidos enfrentarse de nuevo si alguno de los dos equipos ha fallado en la primera fase. Pero además:

Bobsleigh – Primera medalla en monobob femenino

Beijing 2022 entregará las primeras medallas olímpicas en monobob femenino (11:00). Estados Unidos cuenta con dos favoritas al oro en Elana Meyers Taylor, triple medallista olímpica en bobsleigh a dos femenino, y Kaillie Humphries, que después de ganar dos oros y un bronce olímpicos por Canadá competirá por primera vez en unos Juegos representando a Estados Unidos.

Sin embargo, Canadá también tendrá sus opciones con Cynthia Appiah y Christine de Bruin.

Esquí acrobático - Eileen Gu vuelve a la acción

Hay otra medalla y un posible oro para los anfitriones en la final de esquí acrobático slopestyle femenino (09:30). Eileen Gu, vigente campeona del mundo en esta prueba, buscará la primera medalla olímpica para la República Popular China en este evento.

Pero la competencia será feroz. Cualquiera entre Mathilde Gremaud (Suiza), Megan Oldham (Canadá), Tess Ledeux (Francia), Issy Atkin (Gran Bretaña) o Maggie Voisin (Estados Unidos) podría igualmente figurar en el podio.

Acto seguido empezará a disputarse la categoría masculina, con presencia de los españoles Thibault Magnin y Javier Lliso.

Patinaje artístico - ¿Papadakis y Cizeron, o Sinitsina y Katsalapov?

La competición de danza sobre hielo llega a su punto álgido con la danza libre (09:15), con una pregunta clara después de que los equipos salieran al hielo para la danza rítmica.

¿Quién se llevará el oro? ¿Gabriella Papadakis y Guillaume Cizeron (Francia), cuatro veces campeones del mundo, o Victoria Sinitsina y Nikita Katsalapov (ROC), que lograron esa corona en 2021?

Los dos equipos llevaban más de dos años sin enfrentarse de manera directa antes de la danza rítmica y, teniendo en cuenta que Sinitsina y Katsalapov vencieron a los franceses en la última ocasión, no hay duda de que esta será la batalla por el oro.

¿O podría haber una sorpresa por parte de uno de los dúos estadounidenses o canadienses?

Eventos de medallas

Bobsleigh

11:00–11:50: monobob, manga 4 (F)

Esquí acrobático

09:30–10:49: final de esquí acrobático slopestyle (F); 19:00–20:15: final de Aerials (F)

Patinaje artístico

09:15: danza sobre hielo, danza libre

Salto de esquí

19:00–19:51: primera ronda por equipos (M); 20:06–20:42: ronda final por equipos (M)

15 de febrero de 2022

Hoy hay nueve pruebas con medallas, incluyendo las dos finales de Big Air en snowboard (09:30, 13:00), un evento que se estrenó en PyeongChang 2018. Los trucos de los riders a decenas de metros de altura son un espectáculo digno de ver.

Además, se disputan las medallas en el dobles masculino de bobsleigh, con Francesco Friedrich como favorito a reeditar el oro de 2018. Comienzan las eliminatorias masculinas de hockey sobre hielo y en curling masculino, se reedita la final del Mundial de 2021 entre Suecia (Niklas Edin), vigente campeona del mundo y plata olímpica en 2018, y Gran Bretaña (Bruce Mouat).

Aquí tienes otros dos eventos que a seguir de este 15 de febrero:

Esquí alpino - ¿Goggia, Gut-Behrami o incluso Ledecká en el descenso?

Si logra recuperarse a tiempo, Sofia Goggia partirá como favorita para revalidar su título olímpico en el descenso femenino (11:00). La actual campeona del Globo de Cristal en esta especialidad había ganado cuatro de las cinco pruebas de descenso de la Copa del Mundo de esta temporada antes de sufrir una lesión de rodilla en una caída.

Las suizas Corinne Suter y Lara Gut-Behrami, oro y bronce respectivamente del Mundial de 2021 en ausencia de Goggia, estarán al acecho. En aquella carrera fue cuarta la checa Ester Ledecká, campeona de supergigante en 2018.

Ledecká habrá completado sus deberes de snowboard en el eslalon gigante paralelo el 8 de febrero, así como la carrera de esquí supergigante el 11 de febrero, y bien podría decidir tener otra oportunidad en el descenso.

Patinaje artístico - Las mujeres de ROC se disponen a dominar

El dominio de las patinadoras que representan a ROC en el patinaje individual femenino ha sido tal en los últimos tiempos que, siendo realistas, es difícil mirar más allá de un probable pleno en el podio por parte de las tres representantes del equipo.

Sin embargo, el programa corto (18:00) presenta una oportunidad para que algunos de los otros patinadores presentar su candidatura a medalla, especialmente porque, por reglamento, no está permitido saltos cuádruples durante el programa corto.

Esto podría abrir la puerta a patinadoras como la estadounidense Alysa Liu, la campeona de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno de 2020, You Young, de República de Corea, y la japonesa Higuchi Wakaba, todas ellas con triples Axels en su arsenal, para colarse en el tercer puesto al llegar al patinaje libre.

Eventos de medallas

Esquí alpino

11:00–12:59: descenso (F)

Bobsleigh

21:50–22:35: bobsleigh a dos (M), manga 4

Biatlón

17:00–18:15: relevo 4 x 7,5 km (M)

Esquí acrobático

09:30–10:50: final de esquí acrobático slopestyle (M)

Combinada nórdica

16:00–16:51: trampolín largo gundersen individual/10km. Prueba de salto de esquí; 19:00–19:35: trampolín largo gundersen individual/10km. Prueba de esquí de fondo

Snowboard

09:30–10:35: final de snowboard Big Air (F); 13:00–14:05: final de snowboard Big Air (M)

Patinaje de velocidad

16:22–16:34: persecución por equipos (F) final B, final A; 16:41–16:53: persecución por equipos (M) final B, final A

16 de febrero de 2022

El 16 de febrero se decidirán siete medallas de oro, además de un partido por el bronce en hockey sobre hielo femenino (19:30).

Espera otra jornada repleta de eventos en Beijing 2022. Entre ellos, el eslalon masculino de esquí alpino, una de las pruebas más abiertas: cada una de las seis carreras que han disputado esta temporada en la Copa del Mundo de esta disciplina ha tenido un ganador distinto.

¿Todavía no sabes qué ver? Aquí tienes una selección de eventos a los que deberías prestar atención hoy:

Esquí acrobático - Maxim Burov busca su primer título olímpico

Hoy se disputa la final de aerials masculinos (19:00), donde el bicampeón mundial Maxim Burov (ROC) parte como favorito.

Su hermano mayor, Ilya Burov, bronce olímpico en 2018, y su compatriota Pavel Krotov, bronce mundial, también estarán en la pelea junto al defensor del título, Oleksandr Abramenko. El ucraniano tiene aún 33 años pero estos serán ya sus quintos Juegos Olímpicos, pues debutó con solo 17 en Turín 2006.

También hay interés para los anfitriones en esta prueba con Jia Zongyang, dos veces medallista olímpico (bronce en 2014 y plata en 2018).

Hockey sobre hielo - Comienzan llos cuartos de final masculinos

Nos acercamos al final de los dos torneos de hockey sobre hielo. Hoy se disputa el partido por el de bronce femenino.

Además se disputan los cuartos de final en el torneo masculino. Los cuatro mejores equipos de la fase de grupos se medirán a los cuatro ganadores de la ronda de clasificación de play-off.

Canadá y Estados Unidos han quedado emparejados en el mismo grupo de la ronda preliminar y es probable que ambos se clasifiquen directamente para esta ronda, por lo que sería una auténtica sorpresa que se enfrentaran entre sí (o con ROC) en los cuartos de final. Para que eso ocurra, uno de los equipos debería haber tropezado en la primera fase.

Pero eso no quiere decir que no vayamos a tener cuatro cuartos de final extremadamente competitivos.

Patinaje de velocidad en pista corta - ¿Puede Hungría hacer doblete?

Cuando Hungría ganó el oro en el relevo masculino de pista corta en PyeongChang, el país enloqueció. Era el primer oro invernal de Hungría y la primera medalla de cualquier color desde Lake Placid 1980.

En aquel equipo había dos atletas de origen chino: los hermanos Shaolin y Shaoang Liu. Se espera que ambos vuelvan a formar parte del equipo húngaro en la final de esta noche (20:32).

Aunque normalmente podrían esperar un apoyo importante debido a su herencia, éste puede verse disminuido por el hecho de que el equipo de relevos masculino de República Popular China es igualmente fuerte, y ganó la plata por detrás de los húngaros hace cuatro años.

Espera una revancha muy atractiva.

Eventos de medallas

Esquí alpino

10:15–12:10: eslalon (M) carrera 1; 13:45–15:39: eslalon (M) carrera 2

Biatlón

15:45–17:00: relevo 4 x 6 km (F)

Esquí de fondo

19:00–19:20: final de esprint clásico por equipos (F); 19:30–20:00: final de esprint clásico por equipos (M)

Esquí acrobático

19:00–20:15: final de Aerials (M)

Hockey sobre hielo

19:30–21:45: partido por la medalla de bronce (F)

Patinaje de velocidad en pista corta

20:32–20:57: relevo 5.000 m (M) final B, final A; 21:11–21:26: 1.500 m (F) final B, final A

17 de febrero de 2022

Una de las pruebas más importantes del calendario de los Juegos Olímpicos de Invierno se decide hoy: el evento individual femenino de patinaje artístico.

Es una de las seis pruebas de medallas programadas para hoy, cuando los Juegos entran en sus últimos días. ¿No tienes tiempo para verlas todas? Pues aquí tienes tres en las que te deberías enfocar:

Curling - El round robin finaliza con los mejores equipos en las semifinales

Las fases de grupos masculina (09:05) y femenina (14:05) terminan hoy, incluyendo un enfrentamiento entre Canadá (Brad Jacobs) y Gran Bretaña (Mouat) en el último duelo masculino de la mañana.

Los cuatro mejores equipos de cada grupo pasarán a las semifinales.

Las semifinales masculinas tendrán lugar por la noche (20:05-23:00), y se espera que equipos como Canadá, Gran Bretaña, Estados Unidos (John Shuster) y Suecia (Niklas Edin) estén entre los equipos que luchen por esas cuatro plazas.

Edin ha sido cuarto, tercero y segundo, respectivamente, en los tres últimos Juegos Olímpicos, y sin duda esperará volver a tener la oportunidad de luchar por el oro.

Patinaje artístico - ¿Habrá pleno de ROC en el podio?

Hoy es el día en el que sabremos si las mujeres de ROC se aseguran un pleno de medallas en el patinaje libre femenino (18:00).

Con la campeona del mundo Anna Shcherbakova, la plusmarquista mundial Kamila Valieva, y Alexandra Trusova, la pregunta es si alguna de las foráneas puede colarse en la posición de bronce.

¿Podrá Valieva volver a batir su récord mundial de puntuación?

Hockey sobre hielo - La revancha entre Canadá y EE.UU. es probable para el oro

Es el momento. La mayor rivalidad en el hockey sobre hielo femenino internacional, excepto que esta vez es por una medalla de oro. O, al menos, eso es lo que parece que va a ocurrir. Alguien más (¿quizá Finlandia?) podría dar la sorpresa.

Sin embargo, si la final vuelve a ser entre las canadienses y las estadounidenses, como ha ocurrido en cinco de las seis finales olímpicas desde que el torneo femenino se estrenó en 1998, es de esperar que se produzca otra final muy apretada.

Y, con las nuevas reglas, no se repetirá lo de 2018, cuando Estados Unidos ganó en una tanda de penaltis. Será una prórroga hasta que se consiga un ganador.

Eventos de medallas

Esquí alpino

10:30–12:00: descenso combinado (F); 14:00–15:19: eslalon combinado (F)

Esquí acrobático

14:00–15:25: octavos de final de skicross (F), cuartos de final, semifinales, final por el bronce, gran final

Patinaje artístico

18:00: patinaje libre individual (F)

Hockey sobre hielo

12:10–14:25: final por el oro (F)

Combinada nórdica

16:00–16:40: trampolín largo gundersen por equipos/4x5km. Prueba de salto de esquí; 19:00–19:55: trampolín largo gundersen por equipos/4x5km. Prueba de esquí de fondo

Patinaje de velocidad

16:30–17:42: 1.000 m (F)

18 de febrero de 2022

Hoy solo se entregarán cuatro medallas de oro, pero eso no significa que la acción sea menos emocionante.

De hecho, también hay una serie de eventos sin medalla que no se pueden perder hoy, como el debut de Laura Barquero y Marco Zandrón, el primer equipo olímpico español en patinaje artístico por parejas:

Curling - Canadá busca la redención

En 2018, Canadá no pudo ganar una medalla por equipos en curling por primera vez en su historia, ya que se quedó fuera del podio masculino y femenino (ganó el oro en dobles mixtos).

Jennifer Jones intentará cambiar eso. Ampliamente reconocida como la mejor jugadora de curling de todos los tiempos en categoría femenina, Jones (que saltó al equipo campeón olímpico en Sochi 2014) vuelve a vestir la hoja de arce en los Juegos Olímpicos.

De ella se espera que lleve a Canadá hasta las semifinales femeninas (20:05-23:00). Esas semifinales llegan después del partido por el bronce masculino por la tarde.

Patinaje artístico - Sui y Han se llevan los aplausos

La competición por parejas no suele ser la última en disputarse de los Juegos Olímpicos, pero en Beijing 2022 será así porque aquí está la atracción estrella para los anfitriones: los bicampeones mundiales Sui Wenjing y Han Cong. Desde las 18:30 se disputa el programa corto.

La pareja china, plata en PyeongChang 2018, ganó la medalla de oro en sus dos participaciones en el Grand Prix de este año y será una de las aspirantes al título.

Anastasia Mishina y Aleksandr Galliamov (ROC) , también campeones del mundo, se lo pondrán muy difícil. En esta competición Laura Barquero y Marco Zandrón harán historia como el primer equipo olímpico español en patinaje artístico por parejas.

Hockey sobre hielo - Los cuatro últimos salen al hielo

Llega la hora de la verdad en el torneo masculino de hockey sobre hielo con las semifinales (12:10-14:25; 21:10-23:25). Quien pierda, puede irse de vacío. Quien gane, tendrá la medalla asegurada.

Dependiendo de cómo se desarrolle la ronda preliminar, podríamos ver aquí un enfrentamiento entre Estados Unidos o Canadá vs. ROC, o incluso entre Estados Unidos y Canadá, si cualquiera de los dos equipos tuviera un rendimiento inferior en la primera ronda.

Sea cual sea el resultado del sorteo, solo se puede esperar lo mejor de los equipos que luchan por un puesto en la final.

Eventos de medallas

Biatlón

17:00–17:45: salida en masa 15 km (M)

Curling

14:05–17:00: partido por la medalla de bronce (M)

Esquí acrobático

09:30–10:49: final de esquí acrobático halfpipe (F); 14:45–16:10: octavos de final de skicross (M), cuartos de final, semifinales, prueba por el bronce, final por el oro

Patinaje de velocidad

16:30–17:40: 1.000 m (M)

19 de febrero de 2022

Nueve pruebas (y dos medallas de bronce adicionales) se decidirán en el penúltimo día de acción en Beijing 2022, incluyendo lo que solía ser la tradicional salida en masa masculina de 50 km en esquí de fondo (14:00), que, al igual que en 2018, se ha intercambiado con la prueba femenina para el último día.

El programa de esquí alpino se cierra con la segunda carrera de la prueba paralela por equipos mixtos (11:00), mientras que también está el partido por la medalla de bronce en hockey sobre hielo masculino (21:10). ¿Todavía no sabes qué seguir? Aquí está nuestra selección:

Esquí de fondo - Los especialistas masculinos en distancia, listos para brillar

Alexander Bolshunov (ROC), campeón de distancia y de la general de la Copa del Mundo 2020-21, llega a los 50 km libres masculinos (14:00) como favorito.

El ganador del Tour de Ski 2021 consiguió la plata en la prueba correspondiente de 50 km en PyeongChang, disputada en estilo clásico.

También ganó la plata en el Mundial de 2021 (clásico), por detrás del noruego Emil Iversen y por delante de Simen Hegstad Krüger, que probablemente será el que más se oponga a Bolshunov.

Patinaje artístico - ¿Conseguirán Sui/Han el oro en casa?

Las competiciones de patinaje artístico llegan a su fin con el patinaje libre por parejas (19:00). Con el apoyo del público local, ¿serán capaces Sui Wenjing y Han Cong de realizar un programa libre limpio que les permita superar a sus rivales de ROC?

Sin duda, parece una lucha directa por las medallas entre Sui/Han y los tres dúos de ROC que estarán en Beijing 2022. Si pasaron el corte, será otra oportunidad para ver en acción a Laura Barquero y Marco Zandrón.

Eventos de medallas

Esquí alpino

11:00–12:54: octavos de final de la prueba paralela por equipos mixtos, cuartos de final, semifinales, final por el bronce, gran final

Bobsleigh

21:30–22:15: bobsleigh a dos (F), manga 4

Biatlón

17:00–17:45: salida en masa 12,5 km (F)

Esquí de fondo

14:00–16:45: salida en masa estilo libre 50 km (M)

Curling

14:05–17:00: final por el oro (M); 20:05–23:00: partido por el bronce (F)

Esquí acrobático

09:30–10:49: final de esquí acrobático halfpipe (M)

Patinaje artístico

19:00: patinaje libre por parejas

Hockey sobre hielo

21:10–23:25: partido por el bronce (M)

Patinaje de velocidad

16:30–16:45: final de salida en masa (M); 17:00–17:15: final de salida en masa (F)

20 de febrero de 2022

En el último día de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 se entregan las cuatro últimas medallas y, por la noche, nos espera la Ceremonia de Clausura.

Y fuera de competición, los patinadores artísticos tendrán una última salida al hielo en la gala de exhibición (12:00-14:30). Esto es lo que se puede esperar de las cuatro finales del día:

Bobsleigh - ¿Continuará el dominio alemán en bobsleigh a cuatro masculino?

Los trineos alemanes han ganado cinco de las últimas siete pruebas a cuatro masculinas celebradas en los Juegos Olímpicos desde Lillehammer 1994. Las únicas excepciones fueron Estados Unidos en 2010 y Letonia en 2014.

Y no parece que la tónica vaya a cambiar, pues Alemania también ha dominado en la Copa del Mundo desde PyeongChang 2018.

El nombre a seguir continúa siendo Francesco Friedrich, doble campeón olímpico de PyeongChang, que también tiene 13 medallas de oro en los Mundiales.

Esquí de fondo - ¿Quién sustituirá a Marit Bjørgen?

Antes de retirarse, la leyenda noruega del esquí de fondo Marit Bjørgen ganó la carrera de 30 km en estilo clásico de PyeongChang 2018, la última de sus ocho medallas de oro olímpicas.

Eso significa que tendremos una nueva campeona. ¿Podría ser la estadounidense Jessie Diggins? Es la vigente campeona de la Copa del Mundo de distancia, pero tendrá una dura competencia con sus rivales noruegas.

Curling - ¿Podrá Jones completar el cuento de hadas?

Ocho años después de ganar el oro en Sochi 2014, ¿estará Jennifer Jones en la final de curling femenino para completar una carrera de ensueño?

Sería sin duda una redención para el programa de curling canadiense tras la decepción en PyeongChang.

La sueca Anna Hasselborg, defensora del título, tendrá sin duda algo que decir al respecto, al igual que otras aspirantes como la británica Eve Muirhead.

Hockey sobre hielo - ¿Más éxito para ROC o Canadá recuperará el oro?

El plato fuerte de la última jornada es la final de hockey sobre hielo masculino, y si los canadienses se salieran con la suya, tendrían un equipo en las finales de curling femenino y de hockey masculino de forma consecutiva.

No cabe duda de que Canadá vs. Estados Unidos sería una final soñada (como lo fue en Vancouver 2010) pero, sin jugadores de la NHL, ROC parte como principal favorita.

Eventos de medallas

Bobsleigh

11:20–12:10: bobsleigh a cuatro (M), manga 4

Esquí de fondo

14:30–16:30: salida en masa estilo libre 30 km (F)

Curling

09:05–12:00: partido por la medalla de oro (F)

Hockey sobre hielo

12:10–14:25: partido por la medalla de oro (M)

20:00–22:00: Ceremonia de Clausura