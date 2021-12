60 días para Beijing 2022: Rivales que hacen más fuertes a los olímpicos #StrongerTogether

En el deporte, los rivales directos marcan el listón de un deportista. Los más fuertes motivan al resto para seguir creciendo. Los más valientes sirven de aliento para asumir riesgos y ser más atrevidos. Y, como ha pasado a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos, cuando alguien cae siempre hay un rival dispuesto a dar la mano.

A 60 días para los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, Olympics.com ha preguntado a deportistas de hockey sobre hielo, luge, patinaje de velocidad en pista corta, patinaje artístico, snowboard y esquí acrobático qué rivales les hacen más fuertes y quiénes son su fuente de inspiración

Luge: Roman Repilov (ROC), inspirado por Felix Loch (Alemania)

Roman Repilov, tres veces campeón del mundo y dos veces ganador absoluto de la Copa del Mundo, buscará en Beijing 2022 su primera medalla olímpica. Para él, el rival que le ha empujado a ser más fuerte es el triple campeón olímpico Felix Loch.

“Al principio de mi carrera, veía a Felix Loch y a cualquiera que estuviera en mi camino hacia las medallas como un obstáculo. No intentaba copiar su estilo o su técnica. Pero durante mis dos últimos años en el equipo júnior, y después en la selección absoluta, Felix es quien me ha motivado".

"Era tan dominante que no dejaba que nadie se acercara al título de la Copa del Mundo. Estaba fuera del alcance del resto en términos de técnica, estado físico y mentalidad. Es bueno que haya seguido compitiendo porque me sirve de motivación”

Roman Repilov felicita a Felix Loch en el Mundial de luge de 2021 Foto por 2021 Getty Images

Figure skating: Loena Hendrickx (Bélgica), inspirada por Elizaveta Tukhtamysheva (ROC)

La patinadora artística belga Loena Hendrickx firmó un gran inicio de esta temporada olímpica ganando una medalla de bronce en el Grand Prix de Turín. Hendrickx admitió que, durante su adolescencia, se fijaba en la italiana Carolina Kostner. Con los años, también ha encontrado una fuente de inspiración en Elizaveta Tuktamysheva.

“Cuando competí en mi primer Europeo, [mi inspiración] era Carolina Kostner, porque se mantuvo en lo más alto durante mucho tiempo. Es algo muy inspirador permanecer a ese nivel durante tantos años. Y ahora me pasa lo mismo con Elizaveta Tuktamysehva. Nunca se da por vencida y siempre trabaja duro. Hace unos años se proclamó campeona del mundo, luego estuvo fuera un tiempo y después volvió. No es fácil competir [al más alto nivel], pero ella llegó a lo más alto y ahora ha vuelto. Hacer algo así es especial”.

Hockey sobre hielo: Kendall Coyne Schofield (USA), inspirada por Jenni Hiirikoski (Finlandia)

Kendall Coyne Schofield, capitana de la selección de Estados Unidos de hockey sobre hielo y campeona olímpica en PyeongChang 2018, se fija en la finlandesa Jenni Hiirikoski, considerada como una de las mejores defensoras del mundo.

“Sentimos un respeto mutuo entre todas porque sabemos lo duro que hemos tenido que trabajar para llegar hasta aquí, y los obstáculos que hemos tenido que superar. Cosas que no podemos controlar. Muchas de ellas basadas en nuestro género y que no nos merecemos, pero que hemos superado juntas. Me siento muy orgullosa de todas las jugadoras de hockey sobre hielo. De todo lo que han conseguido y lo que han superado para llegar hasta la élite, porque no es nada fácil”.

“Una jugadora a la que admiro y contra la que he competido es Jenni Hiirikoski. Siento mucho respeto por todo lo que ha conseguido. Siempre tienes que estar dónde está en la pista. Es una de las mejores jugadoras que hayan practicado este deporte”.

Kendall Coyne pelea por el disco con Jenni Hiirikoski en los Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018 Foto por 2018 Getty Images

Pista corta: Semen Elistratov (ROC), inspirado por Charles Hamelin (Canadá)

Puede que el campeón olímpico Semen Elistratov no sea el único patinador de velocidad en pista corta que se sienta inspirado por la increíble longevidad del canadiense Charles Hamelin, un cinco veces medallista olímpico que ha competido en los Juegos Olímpicos de Invierno desde Turín 2006.

“Admiro a Charles Hamelin. Para mí es un misterio cómo ha podido ser campeón del mundo con 36 años. Si miras su trayectoria, ves que ha estado compitiendo en los Mundiales desde 2006. Este año se celebran en Montreal y ya ha dicho que Beijing 2022 serán sus últimos Juegos, así que me gustaría darle la mano. Es un deportista que admiro”.

Semen Elistratov, compitiendo con Charles Hamelin en PyeongChang 2018 Foto por 2014 Getty Images

Snowboard: Ono Mitsuki (Japón), inspirada por Chloe Kim (Estados Unidos)

En Beijing 2022 habrá muchos ojos puestos en Ono Mitsuki, que ganó la medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos de la Juventud. Esta estrella emergente japonesa sucedió en el palmarés del halfpipe a Chloe Kim, que ganó el título en Lillehammer 2016.

"Chloe Kim lleva mucho tiempo en la cima, ha ganado muchas medallas de oro, pero es muy amable. Nunca se comporta como si estuviera sola allí arriba como la mejor snowboarder. Quiero ser como ella”.

“Ahora estoy entrenando la rutina que hizo Chloe en PyeongChang. Pero sé que no basta con hacer lo mismo. Estoy aprendiendo maniobras más evolucionadas y a enlazar trucos como el 1080 frontal - cab 1080, que Chloe hizo por primera vez en los Juegos de 2018”.

Esquí acrobático: Mathilde Gremaud (Suiza), inspirada por Sarah Hoefflin (Suiza)

Mathilde Gremaud, medallista de plata en PyeongChang 2018, siente admiración por su compañera y campeona olímpica Sarah Höfflin, que quedó un peldaño por encima en la competición de slopestyle en la República de Corea.

“Si alguien tenía que quedar por delante de mí, que fuera Sarah. Fue muy motivador. Siempre es mejor compartir el podio con alguien cercano. Fue muy inspirador para mí”.

Esquí acrobático: Alex Hall (USA), inspirado por Ferdinand Dahl (Noruega)

El esquiador acrobático estadounidense Alex Hall se fija en el noruego Ferdinand Dahl, de quien admira la técnica.

“Hay varias personas contra las que compito y que me sirven de gran inspiración por su actitud, su forma de esquiar o las maniobras que hacen. Y una es Ferdinand Dahl. Es uno de los esquiadores acrobáticos con más estilo, más elegantes y más creativos que conozco. Siempre encuentra la manera de subir un peldaño más en las competiciones y llegar al podio”.

“Representa perfectamente mi concepción del esquí acrobático, la esencia de este deporte”.