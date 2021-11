Alex Hall, medallista en los Juegos Olímpicos de la Juventud: “Busco un equilibrio entre mi calendario de competición y las grabaciones”

Con el oro en la competición Real Ski de 2021, Alex Hall se convirtió en el único esquiador acrobático en haber subido al podio en las cuatro disciplinas de los X Games.

Después de haber ganado una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Invierno de la la Juventud Lillehammer 2016, el estadounidense quiere ampliar su espectacular colección con otra medalla, esta vez en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

Olympics.com: A menos de tres meses para Beijing 2022, ¿cómo llevas la preparación?

Alex Hall: Fantástico. Acabamos de empezar la temporada en Europa. Normalmente venimos en otoño y vamos a Suiza o Austria para esquiar en glaciares. Este año vinimos a mediados de septiembre y he estado aquí, moviéndome entre Austria, Italia y Suiza, esquiando un montón. Hasta ahora, muy divertido.

O: ¿Cómo ves la clasificación?

AH: Me encuentro bien. Voy paso a paso. Esquío mejor cuando no pienso demasiado en las cosas, y ahora me estoy divirtiendo mucho, así que intento seguir centrado en divertirme y esquiar con mis amigos. Creo que eso es lo que me va a dar mejor resultado. Me siento genial. Ha sido un inicio de temporada divertido.

Alex Hall en Lillehammer 2016.

O: Beijing serían tus segundos Juegos Olímpicos de Invierno después de PyeongChang, ¿cómo valoras tu experiencia allí?

AH: Fue una gran experiencia [competir en PyeongChang 2018]. Tuve mucha suerte de ir pero, viéndolo ahora, no lo hice tan bien como quizá habría podido o querido. Era muy joven y aún me quedaba mucho por aprender. El resto de la selección de Estados Unidos tenía mucha más experiencia y era mayor que yo, y en cierto modo me sentí fuera de lugar. Hubo algunas cosas que quizá me perdí por ser más joven, creo que todos ellos estaban en una fase muy distinta de sus carreras. Todos tenían como objetivo subir al podio, y yo simplemente me sentía afortunado por haberme clasificado. Así que teníamos una mentalidad diferente, pero en general fue increíble, muy divertido. Además tuve tiempo para hacer otras cosas típicas, como ver otros deportes y convivir con otros atletas en la Villa Olímpica. Me lo pasé muy bien.

O: También competiste en los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud Lillehammer 2016, ¿cómo fue?

AH: Estuvo muy bien. De nuevo, también era muy joven, pero ahí era lo mismo para todos, y fue muy divertido. Había estado ya un par de veces en Lillehammer, así que no era nuevo para mí, y me lo pasé muy bien. Pudimos hacer slopestyle en Lillehammer, y también competí en halfpipe en Oslo. Además gané una medalla de plata [en slopestyle], y eso fue la guinda del pastel.

O: ¿Crees que aprendiste algo en los Juegos Olímpicos de la Juventud?

AH: Sí, fue algo único en el sentido de que había mucho compañerismo, y te interesabas mucho por otros deportes a los que normalmente no prestas atención. Fue divertido seguir a todo el mundo y sentir ese espíritu de equipo. Y también me gustó ser parte de un evento de esa magnitud, algo que creo que no había hecho hasta entonces. Fue único en un montón de formas, y me ayudó a abrir los ojos para ver lo que venía por delante.

O: ¿Veías los Juegos Olímpicos cuando eras pequeño?

AH: Si hablamos de esquí acrobático o slopestyle, creo que mucha gente de mi edad o un poco mayor te dirá algo parecido, que veíamos los X Games, porque en esa época el slopestyle todavía no era olímpico. Se estrenó en 2014. Entre los 10 y los 16 años, cuando me enamoré del esquí acrobático pero aún no estaba en los Juegos Olímpicos, creo que los X Games eran lo que más veía y lo que aspiraba a hacer: competir en los X Games, ganar medallas y ser parte de eso.

Después llegaron los Juegos Olímpicos, cuando yo tenía unos 16 años, y estuvo genial verlo. Aquel día no fui a clase y me quedé en casa para verlo. Me dejaron mis padres. El equipo de Estados Unidos ganó todas las medallas en slopestyle, y ahora soy amigo de todos los que lo consiguieron. Así que sin duda fue algo que me inspiró, y que me sirvió de motivación para querer ir yo también algún día a los Juegos Olímpicos..

O: ¿Crees que su inclusión en los Juegos Olímpicos ha sido importante para el slopestyle?

AH: Muchos de los chavales jóvenes con los que hablo hoy día han crecido viéndolo. Chavales que ahora tendrán unos 15 o 16 años, crecieron en una época en la que los Juegos Olímpicos eran lo más importante en el esquí acrobático. Así que creo que a ellos les ha ayudado a interesarse por ese deporte. Y mola que cada cuatro años tengamos un par de días en los que mucha gente nos mira, gente que no necesariamente está acostumbrada a ver esquí acrobático. Y está genial demostrar cómo es [este deporte] en un escenario mucho más grande de lo normal.

Alex Hall en acción en Lillehammer 2016.

O: Recientemente hemos visto a muchos deportistas hablar sobre el impacto del cambio climático. Tú también has hablado del creciente deshielo que has visto en las pistas de esquí. ¿Te identificas con esta causa?

AH: Cuando era pequeño, no sé si podríamos decir que me apasionaba, pero sin duda sabía lo que era y conocía sus efectos. Desde muy pequeño aprendí que es un problema real y muy urgente. Como esquiador profesional, afecta mucho a nuestro deporte y en mi corta experiencia ya he visto una gran diferencia con el paso de los años; ahora mismo estoy esquiando en un glaciar que se llama Stubai, cerca de Innsbruck. Puede ser fácilmente la menor cantidad de nieve que he visto a estas alturas del año; está muy fundido y prácticamente estamos esquiando sobre hielo glaciar, no hay nieve fresca.

Los hechos son súper obvios. Como esquiador, es algo que ves de primera mano. Y es increíble ver todo lo que ha cambiado en solo un par de años, que si lo piensas es un periodo muy corto de tiempo.

O: ¿Es algo de lo que cada vez más esquiadores están hablando?

AH: Sin duda. Es una conversación que mucha gente está teniendo. Y los esquiadores en particular hablamos mucho, sobre todo del impacto y las diferencias que vemos. Pero, si tengo que ser sincero, no se habla mucho de posibles soluciones. Hay pequeñas cosas que cada uno puede hacer, pero a gran escala hay muchas otras que influyen en las soluciones, pero es más fácil decirlas que hacerlas. Pero sin duda es algo de lo que muchos, si no todos mis amigos y deportistas profesionales, son conscientes.

O: Más allá de la competición, haces muchos vídeos de tus carreras de esquí, algo que también te llevó a ganar la primera competición Real Ski de los X Games. ¿Es algo a lo que has pensado dedicarte en el futuro?

AH: Quiero seguir esquiando y divirtiéndome con eso. Lo que me gusta del esquí acrobático es que una parte muy importante de nuestro deporte es crear proyectos de vídeo y contenidos. Es algo que me ha atraído muchísimo durante mi carrera, y he intentado buscar un equilibrio entre mi calendario de competiciones y de rodaje. A veces es difícil porque hay muchas competiciones, pero siempre que tengo algo de tiempo libre, intento filmar algún proyecto. Sin duda en un futuro quiero dedicarme a la parte de la grabación y ahora intentar encontrar ese equilibrio. Aparte de eso, quiero seguir divirtiéndome. Creo que llegará un momento en que no me divierta lo suficiente, pero ahora mismo me encuentro bien y me estoy divirtiendo muchísimo.