Indonesia Masters 2021: Watch Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, Greysia Polii and Apriyani Rahayu live in action

This year's badminton season draws to an end with the penultimate world tour round, the Indonesia Masters 2021, taking place in Bali, Indonesia from 16 to 21 November.

The event is the first of three back-to-back world tour events to be held in Bali, which will then host the Indonesia Open from 23 to 28 November with the top eight players in the tour rankings invited to participate in the World Tour Finals from 1 to 5 December. The Indonesian Masters is a Super 750 event while the Indonesian Open is a Super 1000 event.

The season then closes with the 2021 BWF World Championships from 12 to 19 December in Spain to cap off an eventful year which also included the Tokyo 2020 Olympic Games.

Indonesians playing in the Indonesia Masters 2021

The following Indonesian players will be playing in the Indonesia Masters 2021 from 16-21 November, seeding in brackets:

Men's singles: Anthony Sinisuka GINTING [5], Jonatan CHRISTIE [6], Shesar Hiren RHUSTAVITO, Tommy SUGIARTO, Chico Aura DWI WARDOYO

Women's singles: Ruselli HARTAWAN, Fitriani FITRIANI, Gregoria Mariska TUNJUNG, Yulia Yosephine SUSANTO

Men's doubles: Marcus Fernaldi GIDEON & Kevin Sanjaya SUKAMULJO [1], Mohammad AHSAN & Hendra SETIAWAN [2], Fajar ALFIAN & Muhammad Rian ARDIANTO [4], Muhammad Shohibul FIKRI & Bagas MAULANA, Sabar Karyaman GUTAMA & Moh Reza Pahlevi ISFAHANI, Pramudya KUSUMAWARDANA & Yeremia Erich Yoche Yacob RAMBITAN, Panjer Aji Siloka DADIARA Indonesia & Bryan Sidney ELOHIM, Galuh DWI PUTRA & Gabriel Christopher Winta WIJAYA, Leo Rolly CARNANDO & Daniel MARTHIN

Women's doubles: Greysia POLII & Apriyani RAHAYU [2], Fitriani FITRIANI & Yulia Yosephine SUSANTO, Febby Valencia Dwijayanti GANI & Jesita Putri MIANTORO, Melani MAMAHIT & Tryola NADIA, Febriana Dwipuji KUSUMA & Amalia Cahaya PRATIWI, Siti Fadia Silva RAMADHANTI & Ribka SUGIARTO, Nita Violina MARWAH & Putri SYAIKAH

Mixed doubles: Praveen JORDAN & Melati Daeva OKTAVIANTI [2], Hafiz FAIZAL & Gloria Emanuelle WIDJAJA [6], Zachariah Josiahno SUMANTI & Hediana JULIMARBELA, Alfian Eko PRASETYA & Masita MAHMUDIN, Adnan MAULANA & Mychelle Crhystine BANDASO, Rinov RIVALDY & Pitha Haningtyas MENTARI, Rehan Naufal KUSHARJANTO & Lisa Ayu KUSUMAWATI

Malaysia's group-stage schedule and live Malaysia start times for Indonesia Masters 2021

All times are in Central Indonesian Time (WITA, GMT +8)

Here are the fixtures for Indonesian in action at the Indonesia Masters 2021 on Wednesday, 17 November:

Sessions start at 9:00 AM

Women's doubles: Febriana Dwipuji KUSUMA & Amalia Cahaya PRATIWI (INA) v BAEK Ha Na & LEE Yu Rim (KOR) - Court 2, 9:00 AM

Mixed doubles: Rehan Naufal KUSHARJANTO & Lisa Ayu KUSUMAWATI (INA) v Supak JOMKOH & Supissara PAEWSAMPRAN (THA) - Court 1, second match

Men's doubles: Panjer Aji Siloka DADIARA & Bryan Sidney ELOHIM (INA) v Galuh DWI PUTRA & Gabriel Christopher Winta WIJAYA (INA) - Court 3, second match

Mixed doubles: Praveen JORDAN & Melati Daeva OKTAVIANTI (INA) v Dhruv KAPILA & REDDY N. Sikki (IND) - Court 3, fourth match

Women's doubles: Nita Violina MARWAH & Putri SYAIKAH (INA) v MATSUMOTO Mayu & SAKURAMOTO Ayako Court 1, fifth match

Women's doubles: Siti Fadia Silva RAMADHANTI & Ribka SUGIARTO (INA) v Puttita SUPAJIRAKUL & Sapsiree TAERATTANACHAI (THA) - Court 3, fifth match

Women's singles: Gregoria Mariska TUNJUNG (INA) v TAKAHASHI Sayaka (JPN) - Court 1, sixth match

Men's singles: Jonatan CHRISTIE (INA) v Sitthikom THAMMASIN (THA) - Court 3, sixth match

Mixed doubles: Rinov RIVALDY & Pitha Haningtyas MENTARI (INA) v TANG Chun Man & TSE Ying Suet (HKG) - Court 1, seventh match

Men's singles: Anthony Sinisuka GINTING (INA) v Kunlavut VITIDSARN (THA) - Court 3, seventh match

Mixed doubles: Hafiz FAIZAL & Gloria Emanuelle WIDJAJA (INA) v REDDY B. Sumeeth & Ashwini PONNAPPA (IND) - Court 1, eight match

Men's doubles: Leo Rolly CARNANDO & Daniel MARTHIN (INA) v LU Ching Yao & YANG Po Han (TPE) - Court 3, eight match

Men's singles: Shesar Hiren RHUSTAVITO (INA) v SAI PRANEETH B. (IND) - Court 3, ninth match

Men's doubles: Pramudya KUSUMAWARDANA & Yeremia Erich Yoche Yacob RAMBITAN (INA) v Vladimir IVANOV & Ivan SOZONOV (NBFR) - Court 3, tenth match

Men's doubles: Mohammad AHSAN & Hendra SETIAWAN v Christo POPOV & Toma Junior POPOV (FRA) - Court 3, eleventh match

Mixed doubles: Adnan MAULANA & Mychelle Crhystine BANDASO (INA) v YAMASHITA Kyohei & SHINOYA Naru (JPN) - Court and time to be announced

Women's singles: Yulia Yosephine SUSANTO (INA) v Phittayaporn CHAIWAN (THA) - Court and time to be announced

Click here for the full tournament schedule.

Where to watch the Indonesia Masters 2021 live in Indonesia?

The Indonesia Masters 2021 will be broadcast free to air on MNCTV & iNews.

It is also available on MNC Vision, K-Vision, and MNC Play. All broadcast at MNC sport 2 and MNC Sport 3 channel as well as being streamed on RCTI+ and Vision+