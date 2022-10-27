2022年WTT世界杯新乡总决赛首日综述

来自多个国家的31位运动员在中国河南省新乡市聚首，争夺2022年WTT世界杯总决赛冠军的归属。本届赛事设男单、女单两个项目。

10月27日，首日比赛结束，男单、女单8强选手全部产生。

男单方面，世界排名第一的中国选手樊振东首轮轮空，他的四分之一决赛对手是德国名将迪米特里·奥恰洛夫。后者在今天的比赛中经历5盘大战3-2力克中华台北名将庄智渊后晋级8强。

另一位中国男单选手林高远在今天的比赛中对阵41岁的德国传奇名将蒂莫·波尔，在11-9先胜一局的情况下，林高远最终被波尔5局逆转，2-3止步首轮。波尔四分之一决赛的对手是日本名将张本智和，后者今天3-0轻取另一位德国选手弗朗奇斯卡。

下半区，奥运5金王马龙首局9-11落后之后连下三城，3-1逆转淘汰了斯洛文尼亚的达尔科·约奇克。龙队的下一场比赛对手是中华台北名将林昀儒，后者今天3-1击败了尼日利亚名将阿鲁纳。

上周先后击败马龙和樊振东夺得WTT澳门锦标赛冠军的王楚钦今天的对手是欧锦赛冠军、德国小将邱党，这是一场新生代球员之间的较量。

邱党开局发力12-10拿下后，王楚钦在此后找到了取胜之匙，11-8、11-8、11-5连下三城，总比分3-1逆转取胜。

下一场，王楚钦的对手是世界排名第三的瑞典新锐特鲁尔斯·莫雷高德。后者今天对阵巴西名将雨果·卡尔德拉诺展现了强烈的进攻欲望，3-1赢得比赛胜利。其中第四局5-9落后连得6分11-9取胜赢得比赛胜利令人印象深刻。

陈幸同

女单方面，世界排名第一的孙颖莎首场比赛对手是德国选手妮娜·米特哈姆。整场比赛，孙颖莎没有遭遇太多挑战就以11-8、11-4、11-6直落三局赢得比赛胜利。下一场比赛，孙颖莎将和日本名将石川佳纯争夺半决赛席位。后者在今天和队友平野美宇展开“内战”，最终以3-1逆转取胜。

世界排名第四的王艺迪今天的对手是韩国一姐、世界排名第16位的田志希。比赛中，王艺迪取得强势开场，11-1、11-2大比分连胜两局。第三局，田志希的表现有所复苏，但王艺迪最终仍以13-11拿下，总比分3-0晋级八强。下一场比赛，她的对手是波多黎各名将阿德里安娜·迪亚兹，排名第12位的迪亚兹今天3-1逆转击败中国香港名将杜凯琹。

下半区，奥运冠军陈梦的对手是法国选手袁佳楠。首局比赛中，世界排名第2的陈梦面对对手的高抛发球显得很不适应，连续吃对手发球失分，7-11首局告负。次局比赛，陈梦仍在适应对手的发球过程中，因此比分焦灼。陈梦13-11扳回一城。经过调整后，陈梦在接球时的表现更加坚决，此后两局以两个11-4连续拿下，总比分3-1逆转胜出。陈梦的四分之一决赛对手时队友陈幸同，后者以3-1淘汰了摩纳哥选手杨晓欣。

世界排名第5的日本名将伊藤美诚在今天3-0轻取葡萄牙选手付玉之后将在四分之一决赛中对阵中国选手王曼昱。世界排名第三的王曼昱在今天3-1逆转淘汰了德国削球老将韩莹后跻身八强。