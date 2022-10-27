孙颖莎：青奥会是生涯转折点，难忘东京奥运会经历

孙颖莎5岁开始接触乒乓球，15岁夺得全国少年锦标赛女单冠军敲开国家队大门，17岁进入国家一队并于同年在日本公开赛上完成国家队生涯的国际赛场首秀斩获女双、女单两个冠军，在国际乒坛一鸣惊人。

2018年10月，未满18岁的莎莎迎来了运动生涯中的重要转折点——2018年布宜诺斯艾利斯青奥会。

采访中和我们聊起参加那届赛事的感受时，孙颖莎感觉四年前的种种经历依旧历历在目。

孙颖莎回忆道：“我是18岁那年参加的青奥会，而且那次比赛是我一个人打青奥会（女单）。当时只有两位教练带我和王楚钦去打比赛。现在回想起来，青奥会真的很难忘。”

2018年青奥会上，孙颖莎代表中国队参加女单比赛，王楚钦参加男单比赛。先后斩获单打冠军后，二人又携手赢得了混合团体赛的冠军，二人包揽了那届青奥会乒乓球全部三个项目的金牌。

“当时日本队报名的是平野（美宇），她是亚锦赛冠军和世界杯单打冠军。当时我觉得自己各项综合素质确实不如平野强，也没太交手过。当时备战青奥会的比赛过程当中还是挺难忘的，准备好了可能会输的心态去参加每一堂训练课。所以当我最终打到决赛和平野打的时候，我的心态还是挺好的。 当你真正把自己位置放下来去拼每一分，赢下比赛的时候心里会特别释怀，特别舒服。”孙颖莎在回顾当年青奥会是的心路历程时如是说。

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2018年青奥会混合团体赛决赛对阵日本队的比赛中，孙颖莎率先登场，最终她苦战5局完成了大逆转，胜平野美宇。在第二盘王楚钦1-3输给张本智和后，“小魔王”/“大头”组合在混双决胜盘中3-1胜平野/张本组合，登上了青奥会最高领奖台。

回首那场决赛的经历时，莎莎说道：“团体赛（决赛），我一度1-2，4-8落后，而且我还是第一场，当时我如果输了之后“大头”必须要赢第二场男单的比赛，当时张本也在打。我觉得我们俩那次比赛真的经历了很多，我俩当时真的是相互鼓励，当时也没别人了，就我们两个和两位教练。天天有压力、有情绪都是在互相倾诉。”

在18岁人生重要的转折点参加过青奥会令孙颖莎感到受益匪浅，为她今后在国际赛场上的进一步腾飞打下了基础。因此对于青奥会赛场之于年轻运动员的意义，孙颖莎给出了极高的评价。

她表示：“我觉得青奥会还是很锻炼人的，在年轻的时候，青奥会这个舞台真的非常好。它是你从青少步入成年的一个过程，也是在考验你心理承受力以及检验你到底能打到怎样的一个程度。而且真的是你一个人在打，你输了以后没有同伴可以弥补你，“救”你，自己也知道这种残酷性。青奥会在我进入主力层，再到进入绝对主力层这个过程当中，对我而言是最好的开始。包括为什么人们觉得我在奥运会上心理强大，我觉得这和我打过青奥会还是有很大关系的。”

孙颖莎在2022年WTT澳门锦标赛中夺得女单冠军 照片出自： WTT/ Rémy Gros

青奥会夺冠之后，孙颖莎的下一个目标就锁定在2020年东京奥运会上，2019年她迎来了运动生涯的强势爆发。国际乒联世界巡回赛德国公开赛，她获得女单及混双两项冠军，之后又在T2钻石赛新加坡站再度战胜日本队名将伊藤美诚夺得女单冠军。同年11月在日本东京举行的国际乒联团体世界杯，她的表现更是十分亮眼。在决赛作为第一单打的她与伊藤美诚上演了焦点之战。在落后两局的情况下，她顶住压力进行战术变化，最终连扳三局上演“绝地逆转”。

最终，功夫不负有心人，孙颖莎凭借不懈的努力和稳定的表现赢得了属于自己的东京奥运会入场券，回想得知自己入选大名单时的感受时，孙颖莎表示：“当时无比的激动，因为这个赛场我没有去尝试过，所以新鲜感很足，可能年轻气盛多一些吧。自己也在2019 - 2020年那段时间里很努力，其实我是真有这个目标和决心去参加这届奥运会，报上名。”

孙颖莎庆祝2020年东京奥运会女单半决赛胜伊藤美诚 照片出自： 2021 Getty Images

孙颖莎在自己的第一届奥运会上没有辜负人们的期待，单打位列亚军，团体赛夺得冠军，两个项目的关键战中都击败了当时被视为“中国队最大威胁”的日本女单头号选手伊藤美诚。

回顾东京之旅时，孙颖莎略显得意的表示：“现在回想起来，还是真的很难忘的。可能以后我退役了，回想起来的话，我觉得东京奥运会可能是特别难忘的一届。首先，它是我的第一次奥运会之旅，再一个就是因为我在单打半决赛碰到的是“伊藤选手”（伊藤美诚），对自己也是有一定的考验。很开心和值得庆幸的是，我赢下了比赛。这一刻的美好肯定会一直在自己心中。这辈子如果让我说最难忘的奥运会，可能是这一届最难忘。当然，以后如果我有幸再参加奥运会，或者甚至再拿到金牌，也有可能有比这次更难忘的瞬间。但我觉得就目前而言，已经算是我心目中很难忘的一个瞬间了。”

陈梦、孙颖莎、王曼昱为中国队赢得2020年东京奥运会女团金牌 照片出自： 2021 Getty Images

经历奥运会的辉煌之后，孙颖莎对于这一世界体坛规模最盛大的综合性体育赛事有了切实的感受。奥运会之于她，有怎样的意义？莎莎是这样回答的：“奥运会对于每个运动员而言真的是一个最高的赛场了，都很渴望拿奥运会的金牌。对我而言，要想完成我的梦想，奥运会就是一个我必须要全力以赴拿下金牌的比赛。此外，奥运会上整个团队的凝聚力让我特别难忘，尤其打到后面的团体赛，左右一看，身边的两个队友真的是世界上最强的。”

很多运动员在奥运会赛场总能激发出自己的潜能，在成绩上取得突破，东京之旅孙颖莎看到了、也感受到了对手们在比赛中的每球必争。谈及原因，孙颖莎表示：“奥运会四年一届，它的时间在这放着呢，输了可能只有再等下一个四年了。不像世界杯一年一届，世锦赛两年一届。我觉得奥运会，一转眼我从20变成24，再转眼就28了，再打我都30多了，太快了。所以我觉得这就是为什么运动员在奥运会赛场永远能够激发自己无限的潜能的原因。”