马龙专访：回首奥运生涯的心路历程

5枚奥运金牌，13次夺得世锦赛冠军、金满贯。34岁的马龙已经成为乒乓球传奇、当之无愧的历史最佳球员。

过去的十年当中，马龙始终处于世界顶尖选手行列。期间他赢得的奥运金牌数无人能及，此外也成为二战后世锦赛赛场上最成功的男子乒乓球运动员。

至今为止参与过四届奥运会（北京奥运会时以陪练身份）、征战过三届奥运会的马龙和我们分享他的奥运感受，以及今后的目标。

作为参加过多届奥运会并取得空前成功的运动员，马龙认为“奥运会是运动员一生最大的梦想”。同时他认为奥运会有那种引人关注的魅力，让他无法抗拒。

“奥运会比赛时不管你了不了解这个运动，看到有人代表你的国家去比赛，你都会去看，去加油、关注这个运动项目。奥运会让更多人的认识我，自己拿到冠军让更多人喜欢上我，让很多人喜欢上了乒乓球，都是通过奥运会。奥运会对于乒乓球运动而言，是最大的舞台。”——马龙

回首过去10年里自己征战过的伦敦、里约、东京奥运会，经历过一切的马龙认为三届奥运会自己的心态都有很大的不同。

2012年伦敦奥运会上的马龙 照片出自： 2012 Getty Images

伦敦奥运会一圆奥运冠军梦

2012年伦敦奥运会是马龙作为运动员身份参加的生涯第一届奥运会，那届赛事上，他和张继科、王皓一起赢得了男子团体赛金牌，生涯首次登上奥运会最高领奖台。

回顾那届奥运会的参赛感受时，马龙分享道：“2012年伦敦奥运会的时候，自己只是团体赛球员。当时就是先看队友打单打比赛，单打完了才是团体。单打比赛（两个中国选手之间）肯定会有一个人会输掉决赛，无论谁输了肯定都特别遗憾。当时我想的就是无论谁赢谁输，我就努力将大家再拉回到团体赛当中，大家一起努力去拿到这个志在必得的团体冠军。”

马龙还分享了当时团体赛时激励队友和他一起努力冲击冠军时的一个有趣的小插曲：“12年张继科夺得了单打冠军，而王皓在那场比赛之前已经是奥运冠军了，所以我就跟他们说：你俩都是奥运冠军了，我还不是呢，团体赛你俩抓点儿紧，带我一把呗？第一次参加奥运会，我的想法非常简单，我当时就觉得如果我赢得了奥运冠军，我以后打什么比赛都不会再怕了。但是没想到拿到奥运冠军之后，大家的关注和期待越来越多，自己身上的包袱感觉更重了一些。”

2016年里约奥运会上的马龙 照片出自： 2016 Getty Images

里约奥运会实现大满贯伟业

2016年里约奥运会之前，马龙已经在国际赛场上取得了所有荣誉，唯一或缺的就是一枚奥运会单打金牌。当年的马龙作为乒坛最炙手可热的男单选手，带着必胜的信念前往巴西，最终得偿所愿，拿到了期待已久的奥运会单打金牌。

回顾巴西之旅的心路历程时，马龙说道：“第二次里约奥运会时，我当时也有自己的梦想，就是像那些成功的运动员一样，成为大满贯运动员，所以当时就抱着一个去拼的态度，最终自己做到了。”

“单打拿到冠军以后，自己心里想的就是，单打我都拿了，团体就更不能输了，团体输了单打也没用啊。所以当时和许昕、继科我们三个同一批的球员一起努力，拼下了团体金牌。”

2020年东京奥运会上的马龙 照片出自： 2021 Getty Images

东京奥运会上成为卫冕奥运男单冠军第一人

随着樊振东的崛起，积劳成疾、饱受伤病困扰的马龙开始逐渐远离中国男单第一人的头衔。此外，东京奥运会还经历了延期举办，对于本来年龄本就偏大的马龙而言，挑战更多了一分。

回首东京奥运会经历时，马龙表示：“东京奥运会周期，我经历了手术，然后也经历了疫情，其实中间过程还是比较波折的。也有很多人不理解，说你都拿了这么多冠军了，为什么还要打东京奥运会啊？其实对我而言就是因为自己太热爱这项运动了，如果说放弃了，或者不打了的话，自己会有些不舍。另外家人和教练也一直在给我信心，给我动力，认为我还有机会，还可以再打。我也是借着他们给我的这股劲儿最终站到了东京奥运会的赛场上，当然中间的世锦赛上我的表现不错，也给了我信心。”

“东京奥运会我求胜的欲望肯定没有里约奥运会那么强，当时自己的发挥也是很一般，有一种想拿（冠军）又不敢拿，放弃又不甘心的感觉。最终通过刘国梁主席的开导，我才最终找回了自己。单打决赛对阵樊振东，我多年来（和他比赛）一直处于下风球，所以当时我就是抱着一个拼的心态去的，没想到自己打出了近年来最好的一场球，赢得冠军，超额完成了任务。”

“团体赛时，自己的身份又变了，先是和许昕打双打，中间也有几场开局落后的情况，但是当时我想的就是即使我输了，后面还有小胖、许昕，他们还能扳回来。所以说，我这三届奥运会每一届心态和所处的位置都不一样。”

2022年澳门公开赛上的马龙 照片出自： WTT/ Rémy Gros

巴黎奥运会力争参与

2022年10月，马龙以队长身份带领中国男乒在成都世锦赛上第22次斩获斯韦思林杯，期间马龙在比赛中扮演了球队定海神针的角色。从本届世锦赛的表现来看，马龙的实力依旧在线，同时有他在场外“指导”，队友的心里也可以更踏实。

当我们把是否能在2024年巴黎奥运会赛场看到他的问题抛给他时，马龙笑着表示：“我现在不确定大家是否会在巴黎奥运会上看到我。”

于此同时，他也分享了自己接下来的计划，龙队表示：“没有到自己说退役的那一天，那就一直往那条路（奥运会）走，即使说很艰难，或者说你自己也不确定到底是否能够走到。但是在一天，就要认真负责，对的起乒乓球、对的起国家、对的起自己。”

个人奥运生涯最精彩的瞬间

采访的最后，马龙还和我们分享了他认为自己奥运生涯中最精彩的瞬间。那个球出自2016年里约奥运会团体半决赛中国队对阵日本队，他和水谷隼的那场较量。

当时那场比赛中，马龙3-0领先后被对手追成3-2，第6局开局2-1的那个球是马龙心中个人的奥运生涯最精彩瞬间。

马龙分享道：“双方一直攻防转换，打了好多回合。我觉得那个球是非常关键的一球，也是非常精彩的一球。那个球对整场比赛而言有可能都是非常重要的一个转折点。所以我觉得那个球是我奥运会生涯最重要的一个球。”

本周，世界排名第二的马龙将参加即将于10月27日在中国新乡开幕的WTT世界杯总决赛的争夺。Olympics.com将为您带来本届赛事的报道，敬请关注。