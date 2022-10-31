通往巴黎2024之路：乒乓球奥运资格体系详解

乒乓球运动在1988*年首尔奥运会上完成了奥运首秀，当时共设4个奖牌项目，包括男子、女子单打和男子、女子双打。

2008年北京奥运会上，乒乓球竞赛项目进行了大调整，团体项目取代了双打项目。单打和团体四个项目的设置一直延续到2020年东京奥运会，那届奥运会上，增加了一个新项目——混双。

2024*年巴黎奥运会乒乓球比赛的五个奖牌项目和东京奥运会时相同。未来不到两年的时间里，运动员将会竭尽所能，为自己的NOC锁定巴黎奥运会入场券。

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2024年巴黎奥运会乒乓球比赛参赛人数

将会有合计172位运动员（男子、女子各86位）参加2024年巴黎奥运会乒乓球比赛的争夺。其中164个席位（男子、女子各82席）供运动员争取。东道主法国锁定6个席位（男子、女子各3席），另有2个席位将会作为参与席位分配。

每个NOC最多可以获得6个席位（男子、女子各3个），涵盖5个竞赛项目。每个NOC最多可以有男子、女子各2位运动员参加巴黎奥运会男单和女单的比赛。

男团和女团项目上，每个NOC最多可以派男子、女子各一支队伍参赛，每支队伍由3位运动员组成。混双项目上，每个NOC最多只能由1对组合（1男1女）参赛。

单打和混双席位为运动员席位，团体席位为NOC席位。

2024年巴黎奥运会乒乓球晋级之路

2024年巴黎奥运会男子、女子晋级之路相同，晋级途径如下：

团体席位

NOC有4种途径获得巴黎奥运会团体席位（每个团体席位包括3位运动员）：

1 - 洲际资格赛赛事 - 6个团体席位

ITTF各大洲联合会将会在现有赛事中确定一项赛事作为洲际奥运资格赛赛事。

非洲、亚洲、欧洲、大洋洲洲际资格赛上最终排名最高的球队将会锁定1个团体席位。泛美洲洲际资格赛赛上将会产生*2个团体席位，由最终成绩排名前二的球队获得。

2 - 2024年团体世锦赛 - 8个团体席位

2024年团体世锦赛将于2024年2月16-25日在韩国釜山举行。

八强球队将会锁定2024年巴黎奥运会团体席位。

3 -* 世界排名 - 1个团体席位

2024年团体世锦赛结束后公布的NOC排名中排名最高且为锁定奥运席位的NOC将会获得奥运席位。

4 - 东道主 - 1个团体席位

如果东道主法国队未通过此前任何途径获得奥运席位，他们将自动获得1个团体席位。

混双席位

NOC有4种途径获得巴黎奥运会混双席位：

1 - 洲际资格赛赛事 - 6个混双席位

非洲、亚洲、欧洲、大洋洲洲际资格赛上最终排名最高的混双组合将会锁定1个混双席位。泛美洲洲际资格赛赛上将会产生2个混双席位，由最终成绩排名前二的组合获得。

2 - 2024年3月或4月举行的混双资格赛赛事 - 4个混双席位

2024年3月或4月举行的混双奥运资格赛上的四强组合将会锁定巴黎奥运会混双席位。

只有此前未获得奥运混双席位的组合可以参加奥运会混双资格赛赛事。每个NOC只可以获得1个混双席位。

3 - 世界排名 - 5个混双席位

2014年第19周世界排名（2024年5月7日）最高的5对尚未获得奥运席位且并非来自已经锁定席位NOC的混双组合将会获得巴黎奥运会混双席位。

4 - 东道主席位 - 1个混双席位

如果东道主法国队未通过此前任何途径获得奥运混双席位，他们将自动获得1个席位。

获得团体席位的NOC需注意：

如果已经获得团体席位的NOC确定接受混双席位，那么获得混双席位的两位运动员必须入选团体赛大名单并参加团体赛。

伊藤美诚和水谷隼庆祝斩获2020年东京奥运会冠军 照片出自： 2021 Getty Images

单打席位

每个NOC有四种途径获得单打席位：

1 - 团体席位 - 32位运动员（来自16个获得团体席位的NOC）

获得团体赛席位的NOC将会自动获得相对应相别的两个单打席位。

2024*年第25周（2024年6月18日）世界排名上，每个获得团体席位的NOC旗下排名最高的两位运动员将参加巴黎奥运会单打席位。

2 - 洲际资格赛或单打世界排名 - 22位运动员

各大洲自己确定自己手中的单打席位归属是通过资格赛产生还是世界排名产生。

各大洲单打席位数量如下：

非洲4席、亚洲6席、欧洲6席、泛美洲5席、大洋洲1席。

3 - 单打世界排名 - 最多15位运动员

最多15位运动员将通过2024年第25周（2024年6月18日）的单打世界排名获得席位。须遵守每个NOC席位上限以及上述的大洲席位数量。

此途径最多产生15个单打席位，具体数量需等混双席位分配后确定。

4 - 参与席位 - 1位运动员

符合规定**的1个NOC将会获得1个参与席位

获得参与席位的NOC必须在2023年7月1日至2024年6月23日登上国际乒联世界排名。

2024年巴黎奥运会乒乓球比赛赛制和赛程

2024年巴黎奥运会乒乓球比赛共设5个奖牌项目：男单、女单、男团、女团、混双。从预赛开始，乒乓球比赛就讲采用淘汰赛赛制。

2024年巴黎奥运会乒乓球比赛将于2024年7月27日至8月10日展开，首枚金牌将在7月30日产生。

2024年巴黎奥运会乒乓球比赛将在南法竞技场4号馆进行，巴黎奥运会期间，那里将承办多个运动项目比赛。

陈梦、孙颖莎、王曼昱斩获2020年东京奥运会女团金牌 照片出自： 2021 Getty Images

通往*2024年巴黎奥运会之路值得关注的乒乓球运动员

中国乒乓球国家队多年来一直是这项运动霸主般的存在，至今为止斩获奥运历史上37枚乒乓球金牌中的32枚。自1988年至今，中国队共斩获60枚奖牌，包括32金20银8铜。

由历史最佳球员马龙（奥运5金得主）、樊振东（世界排名第一）以及王楚钦（新科世界杯男单冠军、世界排名第三）领衔的中国男乒以及陈梦（奥运冠军）、孙颖莎（世界排名第一）以及王曼昱（世界排名第三）领衔的中国女乒在2022年成都世锦赛上帮助中国男乒和女乒斩获各自历史上的第22个世锦赛团体冠军。

2020年东京奥运会上，中国乒乓球队收获了除混双金牌以外的其余四枚金牌。2024年巴黎奥运会上，包揽五金毫无疑问将成为中国队的首要目标。

日本队在东京奥运会之后完成了男子、女子阵容的更新换代，在2024年成都世锦赛上展现了实力。男队虽然在半决赛负于中国队，但是球队领袖张本智和在半决赛中击败了樊振东和王楚钦，令人印象深刻。2020年东京奥运会上，伊藤美诚和水谷隼搭档从中国队许昕/刘诗雯手中夺走了混双金牌，那枚金牌也是日本奥运历史上首枚乒乓球金牌。2024年巴黎奥运上，全新的日本队将会取得怎样的成绩值得期待。

另外，欧洲选手也在崛起当中。欧锦赛冠军邱党、瑞典新星特鲁尔斯·*莫雷高德、法国的勒布伦兄弟均为年轻实力派，他们有望在2024年巴黎奥运会上掀起一番波澜。

另外，韩国、中华台北、中国香港的选手也有实力冲击领奖台。

2011年乒乓球世锦赛瑞典新星莫雷高德在对阵樊振东的比赛中 照片出自： 2021 Getty Images

2024年巴黎奥运会乒乓球晋级之路时间线

待定 ：非洲、亚洲、欧洲、泛美洲、大洋洲团体、混双资格赛。

：非洲、亚洲、欧洲、泛美洲、大洋洲团体、混双资格赛。 2024年2月16-25日 ：2024年釜山团体世锦赛（团体席位资格赛）

：2024年釜山团体世锦赛（团体席位资格赛） 釜山世锦赛之后立刻公布团体世界排名 ：确定奥运会团体席位

：确定奥运会团体席位 2024年3月至4月，具体时间待定 ：混双世界奥运资格赛

：混双世界奥运资格赛 2024年5月7日 ：混双世界排名公布（2024年第19周）和确定奥运会混双席位归属

：混双世界排名公布（2024年第19周）和确定奥运会混双席位归属 2024年第19洲（2024年5月6-12日） ：五大洲单打奥运资格赛

：五大洲单打奥运资格赛 2024年6月18日 ：单打世界排名公布（第25周）、确定奥运席位

：单打世界排名公布（第25周）、确定奥运席位 每项赛事结束两天内 ：国际乒联以书面形式向NOC确认席位分配

：国际乒联以书面形式向NOC确认席位分配 上一步结束后一周内 ：NOC向国际乒联确认获得席位的使用

：NOC向国际乒联确认获得席位的使用 上一步结束5天之内 ：国际乒联重新分配未使用的席位

：国际乒联重新分配未使用的席位 世界排名公布2天内 ：国际乒联以书面形式向NOC确认席位分配情况。

：国际乒联以书面形式向NOC确认席位分配情况。 上一步结束一周内 ：NOC向国际乒联确认获得席位的使用情况

：NOC向国际乒联确认获得席位的使用情况 上一步结束5天内 ：国际乒联重新分配未使用的奥运席位

：国际乒联重新分配未使用的奥运席位 日期待定 ：三方委员会以书面形式向NOC确认参与席位获得情况

：三方委员会以书面形式向NOC确认参与席位获得情况 2024年6月30日 ：国际乒联重新分配任何没有使用的席位

：国际乒联重新分配任何没有使用的席位 2024年7月8日 ：2024年巴黎奥运会报名截止日期

：2024年巴黎奥运会报名截止日期 2024年7月26日至8月11日：2024年巴黎奥运会

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