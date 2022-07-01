2022年罗马世界街式滑板锦标赛：休斯顿、堀米雄斗、霍夫勒跻身半决赛，奥雷利安·吉罗排名第一

法国选手奥雷利安·吉罗在本周五举行的2022年罗马世界街式滑板锦标赛男子四分之一决赛中将比赛水准带入新高度。

24岁的吉罗凭借精湛的技巧震撼现场裁判的同时也令现场观众如痴如醉。最终他以四分之一决赛第一的身份（85.43分）锁定了本周六的半决赛席位。加拿大选手米奇·帕帕收获82.42分和阿根廷选手毛罗·伊格莱西亚斯爆出冷门，分别以82.42分和81.21分位列第二和第三。

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东京奥运会奖牌得主凯尔文·霍夫勒以及堀米雄斗分别以第8名和第11名的排名斩获本周六半决赛的入场券。可以看出，两人在今天的比赛中都有保留，更炫酷的技巧将留给接下来的比赛。

滑板巨星内贾·休斯顿的表现同样令现场观众掌声雷动，虽然他有膝伤在身，但仍然获得四分之一决赛第4名。

休斯顿是跻身半决赛的三位美国选手之一。另外两位分别是2016年X Games冠军克里斯·乔斯林以及2020年东京奥运会参赛选手杰克·伊拉尔迪。

日本同样有三位选手跻身半决赛，除奥运冠军堀米雄斗外，还有青木勇贵斗和佐佐木音憧佐佐木音憧。

本站赛事是2024年巴黎奥运会滑板街式赛首场资格赛，选手们力争在奥运会世界排名上获得好的名次，因此将会为奥运积分展开激烈争夺。

最终决定奥运席位的奥运会世界排名将在2024年6月24日公布。

罗马滑板街式赛男子四分之一决赛结果：

奥雷利安·吉罗 (法国) 米奇·帕帕 (加拿大) 毛罗·伊格莱西亚斯 (阿根廷) 内贾·休斯顿 (美国) 古斯塔沃·里贝罗 (葡萄牙) 克里斯·乔斯林 (美国) 文森特·米卢 (法国) 凯尔文·霍弗琳 (巴西) 肖恩·奥尼尔 (澳大利亚) 莱恩·德岑佐 (加拿大) 堀米雄斗 (日本) 马蒂亚斯·德尔·奥利奥 (阿根廷) 加布里耶尔·阿奎拉尔 (巴西) 杰克·伊拉尔迪 (美国) 青木勇贵斗 (日本) 佐佐木音憧 (日本)

如何观看2024年巴黎奥运会滑板街式赛资格赛

世界街式滑板锦标赛将于6月26日至7月3日在意大利的罗马举行。

本届赛事为2024年巴黎奥运会滑板街式赛资格赛赛事，可以通过奥林匹克频道观看半决赛和决赛的直播。比赛结束后可以观看比赛重播和集锦。

我们对于本届赛事的直播不设任何地区限制，因此无论你身在何处，都可以访问我们的网站观赛。