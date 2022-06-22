巴黎奥运会滑板街式赛资格赛开赛在即：关于职业系列赛罗马站，您需要了解的一切

滑板在2020年东京奥运会上首次亮相奥林匹克赛场，2年后它将继续在2024年巴黎奥运会上绽放！

2020年东京奥运会滑板街式赛上见证了平均年龄最低的奥运奖牌获得者。女子组比赛中，三位奖牌获得者的平均年龄仅为14岁。男子组比赛中，世界顶尖选手尽显精湛技艺，高难度空中动作令观众看得如痴如醉。

现在，2024年巴黎奥运会滑板街式赛首场资格赛即将于6月26日在罗马拉开战幕。通过本文了解关于这项运动您需要了解的一切。

运动员：罗马奥运资格赛上应该关注的运动员

滑板街式赛奥运资格赛罗马站比赛吸引了东京奥运会男子、女子全部奖牌获得者的参与。

男子组比赛中，世界排名第一的美国巨星内贾·休斯顿以及奥运冠军日本名将堀米雄斗将会亮相。

休斯顿已经成为这项运动的传奇巨星，生涯至今他已经6次赢得世锦赛冠军、手握12枚夏季X-Games极限运动会金牌。但是在奥运会赛场上，这位美国加州极限运动名将尚有未完成的任务。2020年东京奥运会滑板街式赛上，休斯顿最终仅位列第7。今年27岁的他在两年后巴黎奥运会举行时，仍然很有机会去冲击奥运金牌。

堀米雄斗在家门口举行的奥运会上成为国家的骄傲。22岁的他在街式赛中收获37.18分（满分40分）的高分，将这项运动的首枚奥运金牌留在了日本。

另外，奥运银牌得主巴西名将凯尔文·霍夫勒、铜牌得主美国名将贾戈尔·伊顿以及日本名将白井空良值得关注。霍夫勒目前世界排名第四，伊顿第八；白井空良则排在休斯顿和堀米雄斗之后，高居第三。

女子滑板街式赛中，巴西和日本选手实力更胜一筹，世界排名前二的选手分别是巴西选手帕梅拉·罗莎以及奥运银牌得主雷莎·莱亚尔。莱亚尔登上东京奥运会领奖台时年仅13岁，22岁的罗莎在奥运首秀中成绩位列第10。

罗马赛上，她们若想夺冠需要面对日本选手的强劲挑战，日本队选手中包括冠军西矢椛、铜牌获得者中山枫奈以及世界排名第三的西村碧莉。

西矢椛以13岁年纪在东京奥运会上夺冠震惊世界，2021年，她曾经在罗马斩获过世锦赛银牌。

东京夺冠后，身为奥运冠军的西矢椛迅速将注意力转移到巴黎奥运会上，她表示：“我希望成为全世界都认识的名人，我想要赢得2024年巴黎奥运会冠军。”

现在，她即将在罗马开启她的奥运卫冕之路。

2024年巴黎奥运会滑板街式赛计分系统

罗马站比赛中将使用2024年巴黎奥运会滑板街式赛积分系统。

运动员先进行2次路线滑行，每次的滑行时间为45秒，之后来到技巧环节（大绝招展示），展示5个技巧。但是，运动员的计分系统发生了巨大变化。

2020年东京奥运会上，每个技巧和每次路线滑行的计分区间都在0-10分之间，最终的总成绩是4个最好成绩相加（从2个滑行成绩以及5个技巧成绩，合计7个成绩当中综合选出）。

2024年巴黎奥运会上，单趟滑行和单个技巧的计分区间改为0-100分。对于总成绩的计算方式进行了调整，改为1个路线滑行成绩+2个技巧成绩的方式。运动员两次滑行中的最好成绩纳入总成绩统计（0-100分）；另外最好的两个技巧分数也将纳入总成绩，每个技巧的打分区间也在0-100分。因此，运动员最终的总成绩在0-300之间。

这项规则的修改意味着对于运动员的考验更加全面。

延伸阅读：2024年巴黎奥运会滑板街式赛计分系统详解

滑板街式赛赛制

前面已经说过，罗马站街式赛比赛将由路线滑行和技巧展示两个环节组成。路线滑行有两次机会，每次45秒。技巧展示环节，运动员有5次机会。

奥运滑板世界排名前五的选手以及2020年东京奥运会奖牌获得者将直接跳过公开资格赛阶段的争夺，直接进入罗马站正赛。届时她们将直接以种子选手身份参赛。

奥运滑板世界排名第6位至第30位的非奥运奖牌获得者将作为公开资格赛种子选手参赛。

公开资格赛阶段男子、女子排名前32位的选手将晋级四分之一决赛，排名依据是他们在比赛中最好的两次滑行成绩总和。四分之一决赛中，采用同样的计分系统对选手进行排名，男子、女子各16位选手晋级半决赛。

从半决赛开始采用新的奥运会计分系统核算选手成绩，每位选手参加2次滑行和5个技巧展示：其中1个滑行的最好成绩+2个技巧展示环节的最好成绩纳入总成绩统计，男子、女子各8位选手晋级决赛。

滑板技巧名词解释

Rotations（旋转）

2024年巴黎奥运会资格赛中，运动员的旋转需要注意。比赛中他们的身体和滑板将会在空中旋转不同的周数。比赛中180度旋转和360度旋转很常见，街式赛顶尖高手将会在比赛中向540度发起挑战。

Hand plants（单手倒立）

这个动作是运动员单手撑支撑让身体倒转过来，同时另一只手握住滑板让板面紧贴在脚底。

Grinds（呲，指滑板和障碍物摩擦）

滑板运动中grind动作五花八门，这个动作是指运动员通过滑板的不同部位和障碍物表现摩擦完成滑行技巧展示。滑板可以摩擦的部位包括板桥、前板面、后板面、单桥、双桥等等。运动员可以通过这个动作衍生出更多令人目瞪口呆的高难度技巧。

Foot plant（落脚招）

这个动作和单手倒立类似，只是手脚互换。

Grabs（抓板）

运动员在空中抓住滑板的动作，可以是腿前抓板也可以是腿后抓板。

Ally-oop

滑板运动中最常见的技巧，和转体相似，但是运动员在最高点时需要有一个静止动作。