2022年罗马滑板街式赛锦标赛：前瞻、赛程和参赛名将

通往2024年巴黎奥运会滑板街式赛之路将于本周在意大利罗马启动，世界轮滑联合会滑板街式赛锦标赛将在意大利首都拉开战幕。

罗马滑板街式赛锦标赛为职业巡回赛赛事，将于6月26日至7月3日举行。本站赛事为2022赛季首场巴黎奥运会滑板街式赛资格赛赛事，参赛选手将会为奥运会滑板世界排名（OWSR）争取宝贵积分。

最终决定奥运会参赛席位的奥运会滑板世界排名将于2024年6月24日发布，届时运动员将会获悉最终是否收获巴黎奥运会入场券。在那之前，每一个积分对他们而言都至关重要。

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滑板街式赛顶尖高手将在意大利首都齐聚，其中包括2020年东京奥运会的全部6位奖牌获得者。他们将联袂呈现一届不可错过的精彩赛事。

本届赛事将在Olympics Channel直播。比赛开始之前，通过本文了解关于本届赛事您需要了解的一切。

堀米雄斗在2020年东京获得了最高奖，他能否在巴黎再次奥运会再现辉煌？ 照片出自： 2021 Getty Images

2022年罗马滑板街式赛锦标赛：赛制

2022年罗马滑板街式赛锦标赛首先将展开公开资格赛阶段的比赛。

公开资格赛阶段，运动员有两次路线滑行机会，取其中最好的一次成绩进行排名。公开资格赛阶段男子、女子排名前32位的选手跻身四分之一决赛。

2020年东京奥运会奖牌获得者以及2022年5月24日奥运滑板世界排名前5的选手无需参加公开资格赛，将直接以种子选手身份参加四分之一决赛。

根据5月24日的奥运滑板世界排名显示，帕梅拉·罗莎（1）、雷莎·莱亚尔（2）、西村碧莉（3）、西矢椛（5）、中山枫奈（11）分列女子组前五名。

男子组排名前五的选手分别是内贾·休斯顿（1）、堀米雄斗（2）、白井空良（3）、凯尔文·霍夫勒（4）、古斯塔沃·里贝罗（5）以及贾戈尔·伊顿（8）。

四分之一决赛和之前的公开资格赛赛制相同，只有排名前16位的选手可以晋级。

从半决赛开始，将会采用巴黎奥运会滑板街式赛新计分系统，排名前8的选手晋级决赛。

决赛和半决赛一样，同样采用巴黎奥运会计分系统，最终决出本届赛事的冠军。

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西矢椛庆祝东京奥运会主场夺冠 照片出自： 2021 Getty Images

2022年罗马滑板街式赛锦标赛：赛程

6月26日，周日

男子、女子公开资格赛训练 - 08:30 - 17:35

6月27日，周一

男子、女子公开资格赛训练 - 08:30 - 17:35

6月28日，周二

男子、女子公开资格赛训练 - 08:30 - 17:35

提前锁定种子席位的女子选手训练 - 17:40 - 18:25

提前锁定种子席位的男子选手训练 - 18:30 - 19:15

6月29日，周三

女子公开资格赛 - 08:45 - 13:45

提前锁定种子席位的女子选手训练 - 14:45 - 15:30

提前锁定种子席位的男子选手训练 - 15:35 - 16:20

6月30日，周四

男子公开资格赛 - 08:45 - 17:45

提前锁定种子席位的女子选手训练 - 17:50 - 18:35

提前锁定种子席位的男子选手训练 - 18:40 - 19:25

7月1日，周五

女子四分之一决赛 - 10:20 - 13:05

男子四分之一决赛 - 15:55 - 18:40

7月2日，周六

女子半决赛 - 16:30 - 19:05

男子半决赛 - 19:30 - 22:05

7月3日，周日

女子决赛 - 19:00 - 20:15

男子决赛 - 21:00 - 22:15

颁奖仪式 - 22:30 - 23:00

(所有时间均为中欧时间，北京时间需在此基础上+6个小时)

2022年罗马滑板街式赛锦标赛：应该关注的明星选手

男子滑板街式赛，内贾·休斯顿是当仁不让的天王巨星。

26岁的休斯顿凭借惊人的滑板天赋以夺冠热门身份参加了2020年东京奥运会的滑板奥运首秀。但是，他的日本之旅并没有按照人们预想的结局发展。

这位世界排名第一的滑板巨星最终只位列第7，爆出了滑板奥运首秀中“最令人意想不到的冷门”。东京奥运会赛场，休斯顿的后四个技巧展示全部以失败告终，是导致他最终成绩不理想的主因。

2024年巴黎奥运会资格赛开启对他而言意味着一个全新的开始，毫无疑问，他心中一定憋着一口气，期待在罗马展现实力。他最终能否重振雄风值得期待。

如果说休斯顿是以技巧见长的大师，那么奥运冠军堀米雄斗则是稳定的代名词。

日本名将拥有强大的抗压能力，本次来到罗马他也是带着明确目标出征的。

今年4月下旬，X Games极限运动会首次在日本境内举行。该赛事是堀米雄斗继东京奥运会历史性夺冠以来参加的首项赛事，最终他在千叶摘得金牌。

比赛中，堀米雄斗拿出了一系列新技巧，包括nollie backside 180 switch front Smith grind，让他在那届赛事上成为独一档的存在。

奥运卫冕冠军和这项运动传奇巨星在首场奥运资格赛中的表现将为接下来的一系列奥运资格赛定下基调。延伸阅读：

现在即未来：现在即未来：堀米雄斗承载一个国家的期待

女子组方面，奥运冠军西矢椛将是观众瞩目的焦点，她能否延续东京奥运会时的优异表现是本届赛事的一大看点。

但是据西矢椛自己透露，东京奥运会后，她有很大改变，包括她的身高长高了8厘米。这位日本奥运历史上最年轻的奥运冠军意识到外界的关注已经成为对她而言的一大挑战。

外界的瞩目激励她再次将滑板重点放倒展现创意这一面，她希望以此方式来释放一些比赛压力。14岁的西矢椛能否卸下压力，重新出发，在罗马再次取得成功呢？

挑战者团队中的领军人物当属巴西小童星雷莎·莱亚尔，自2020年东京奥运会后她的知名度如火箭般蹿升。

她不仅在东京摘得银牌，还通过自己的活力、以及友好、友爱的态度激励着奥运体育迷。

东京奥运会滑板首秀中，人们看到莱亚尔在比赛过程中拥抱对手并给对手加油打气的暖心画面。这位滑板童星的影响力自东京奥运会摘银之后一直在不断飙升。

4月在千叶摘得久负盛名的极限运动会冠军后，她表达了要成为世界最佳的目标。收获这枚期待已久的金牌后，莱亚尔开心的哭成了泪人。

延伸阅读：认识巴西滑板天才少女雷莎·莱亚尔

休斯顿、堀米雄斗、莱亚尔以及西矢椛只是有望在罗马呈现精彩表现的众多选手中的代表人物。

其它选手方面，2次世锦赛冠军得主帕梅拉·罗莎、2020年东京奥运会男子滑板街式赛亚军凯尔文·霍夫勒将和莱亚尔一起为巴西争取佳绩，他们都曾经品尝过赢得大赛冠军的滋味。

和巴西一样，日本和美国同样拥有多位高手参赛。

2021年世锦赛季军白井空良以及2020年东京奥运会铜牌得主中山枫奈将会努力提升自己的名次，美国选手贾戈尔·伊顿以及两届极限运动会金牌得主玛利亚·杜兰也有望取得佳绩。

东京奥运会女子街式赛第6名、中国选手曾文蕙，法国选手樊尚·米卢、奥雷利安·吉罗，菲律宾选手玛吉莲·迪达尔以及荷兰选手鲁斯·兹维特斯洛特同样值得关注。

2022年罗马滑板街式赛锦标赛：如何观看奥运资格赛赛事

2022年罗马滑板街式赛锦标赛将于6月26日至7月3日在意大利罗马举行。

您可以通过Olympcs.com的Olympic Channel版块观看本场2024年巴黎奥运会滑板资格赛的实况直播。