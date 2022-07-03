2022年罗马世界街式滑板赛决赛：内贾·休斯顿夺男子组冠军，日本选手横扫女子组领奖台

男子滑板街式赛世界排名第一的选手休斯顿在整场决赛中扛住了法国选手奥雷利安·吉罗制造的压力，在2024年巴黎奥运会滑板街式赛首场奥运资格赛中登上最高领奖台。2020年东京奥运会女子滑板街式赛铜牌得主中山枫奈在决赛中通过强势表现力压奥运冠军西矢椛登顶。

作者: Chloe Merrell
滑板
内贾·伊曼尼·休斯顿
照片出自： World Skate

内贾·休斯顿在7月3日的2022年罗马世界街式滑板赛决赛中拿出了上佳的表现，在线路滑行和技巧项目上都取得了全场最高分，最终摘得冠军。

27岁的美国名将的夺冠成绩为279.43分，领先第二名法国选手奥雷利安·吉罗不足3分。

整场决赛中，休斯顿和吉罗之间的争夺就呈现出白热化状态。由于休斯顿半决赛排名位于吉罗之前，因此决赛中后出场的他在动作选择上更加有目的性，以确保自己能够处在领先状态当中。

周六半决赛位居第一的葡萄牙名将古斯塔沃·里贝罗在决赛中位列季军，成绩为261.40分。奥运冠军堀米雄斗位列第8。

2022年罗马世界街式滑板赛：男子决赛比赛结果

  1. 内贾·休斯顿 (美国) - 2179.43
  2. 奥雷利安·吉罗 (法国) - 275.96
  3. 古斯塔沃·里贝罗 (葡萄牙) - 261.40
  4. 马蒂亚斯·德尔·奥利奥 (阿根廷) - 255.40
  5. 毛罗·伊格莱西亚斯 (阿根廷) - 255.40
  6. 文森特·米卢 (法国) - 247.39
  7. 莱恩·德岑佐 (加拿大) - 238.26
  8. 堀米雄斗 (日本) - 169.39
中山枫奈

中山枫奈斩获女子组冠军，日本选手横扫领奖台

日本名将中山枫奈在罗马站决赛中凭借强势表现摘得冠军。

中山枫奈在决赛技巧展示环节取得全场单个动作最高分91.92分，从而确保自己最终以264.13分夺冠。

赛后接受采访时，她表示：“我特别开心，我尽力了，毫无保留。”

17岁的中山枫奈在本届赛事中状态火热，四分之一决赛和半决赛全部位列第一。今天的比赛中，她在技巧环节前两个动作全部失败后承受了一定的压力。

赛后她表示：“今天的第一个动作我在昨天一次就完成了，所以今天我觉得再做这个动作妥妥的，但是最终我失败了。第二个动作失败的时候确实是个打击，当时我就在想今天可能没戏了。但是现在我释放了所有压力，因为我做到了。”

奥运冠军，14岁的西矢椛在今天的比赛中以255.64的成绩位居亚军。织田梦海位列第三，成绩为254.91分。赤间凛音254.62分位居第四。

奥运会银牌得主、巴西明星选手雷莎·莱亚尔决赛的表现不能令自己满意，最终她247.69分位列第五；她的同胞、女子街式赛世界排名第一的帕梅拉·罗莎205.80分位列第八。后者在路线滑行环节最高分只有44.43分，在技巧环节开始前，就已经确定无缘奖牌争夺了。

澳大利亚12岁小将克洛伊·科维尔给观众留下深刻印象，最终她以230.59分位列第七。

科维尔在路线环节斩获85.03分，位列全场最高。但是在技巧展示环节，目前的她在难度上尚无法和同场竞技的高手们抗衡。但是未来的她值得关注。

2022年罗马世界街式滑板赛：女子决赛比赛结果

  1. 中山枫奈 (日本) - 264.13
  2. 西矢椛 (日本) - 255.64
  3. 织田梦海 (日本) - 254.91
  4. 赤间凛音 (日本) - 254.62
  5. 雷莎·莱亚尔 (巴西) - 247.69
  6. 吉泽恋 (日本) - 242.51
  7. 克洛伊·科维尔 (澳大利亚) - 230.59
  8. 帕梅拉·罗莎 (巴西) - 205.80

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