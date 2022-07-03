2022年罗马世界街式滑板赛决赛：内贾·休斯顿夺男子组冠军，日本选手横扫女子组领奖台

内贾·休斯顿在7月3日的2022年罗马世界街式滑板赛决赛中拿出了上佳的表现，在线路滑行和技巧项目上都取得了全场最高分，最终摘得冠军。

27岁的美国名将的夺冠成绩为279.43分，领先第二名法国选手奥雷利安·吉罗不足3分。

整场决赛中，休斯顿和吉罗之间的争夺就呈现出白热化状态。由于休斯顿半决赛排名位于吉罗之前，因此决赛中后出场的他在动作选择上更加有目的性，以确保自己能够处在领先状态当中。

周六半决赛位居第一的葡萄牙名将古斯塔沃·里贝罗在决赛中位列季军，成绩为261.40分。奥运冠军堀米雄斗位列第8。

2022年罗马世界街式滑板赛：男子决赛比赛结果

内贾·休斯顿 (美国) - 2179.43 奥雷利安·吉罗 (法国) - 275.96 古斯塔沃·里贝罗 (葡萄牙) - 261.40 马蒂亚斯·德尔·奥利奥 (阿根廷) - 255.40 毛罗·伊格莱西亚斯 (阿根廷) - 255.40 文森特·米卢 (法国) - 247.39 莱恩·德岑佐 (加拿大) - 238.26 堀米雄斗 (日本) - 169.39

中山枫奈

中山枫奈斩获女子组冠军，日本选手横扫领奖台

日本名将中山枫奈在罗马站决赛中凭借强势表现摘得冠军。

中山枫奈在决赛技巧展示环节取得全场单个动作最高分91.92分，从而确保自己最终以264.13分夺冠。

赛后接受采访时，她表示：“我特别开心，我尽力了，毫无保留。”

17岁的中山枫奈在本届赛事中状态火热，四分之一决赛和半决赛全部位列第一。今天的比赛中，她在技巧环节前两个动作全部失败后承受了一定的压力。

赛后她表示：“今天的第一个动作我在昨天一次就完成了，所以今天我觉得再做这个动作妥妥的，但是最终我失败了。第二个动作失败的时候确实是个打击，当时我就在想今天可能没戏了。但是现在我释放了所有压力，因为我做到了。”

奥运冠军，14岁的西矢椛在今天的比赛中以255.64的成绩位居亚军。织田梦海位列第三，成绩为254.91分。赤间凛音254.62分位居第四。

奥运会银牌得主、巴西明星选手雷莎·莱亚尔决赛的表现不能令自己满意，最终她247.69分位列第五；她的同胞、女子街式赛世界排名第一的帕梅拉·罗莎205.80分位列第八。后者在路线滑行环节最高分只有44.43分，在技巧环节开始前，就已经确定无缘奖牌争夺了。

澳大利亚12岁小将克洛伊·科维尔给观众留下深刻印象，最终她以230.59分位列第七。

科维尔在路线环节斩获85.03分，位列全场最高。但是在技巧展示环节，目前的她在难度上尚无法和同场竞技的高手们抗衡。但是未来的她值得关注。

2022年罗马世界街式滑板赛：女子决赛比赛结果