2022年罗马世界街式滑板赛半决赛综述

女子半决赛：中山枫奈闪光表现位居女子组半决赛第一，曾文蕙无缘决赛

本周六（7月2日），中山枫奈再次展现了统治力，领衔半决赛排名前八的选手晋级本届罗马世界街式滑板锦标赛女子组决赛。

东京奥运会女子滑板街式赛季军得主中山枫奈在本场半决赛比赛过程中拿出了本届赛事至今为止得分最高的技巧，以252.41的总分锁定决赛入场券。

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东京奥运会亚军巴西明星选手雷莎·莱亚尔以246.47分位居第二，奥运金牌得主西矢椛以228.22分位居第五。今天的莱亚尔除了展现精湛技巧外，她在比赛过程中全程保持着微笑，感染了在场的每一位观众。技巧赛阶段前两次展示全部取得成功后，没有压力在身的莱亚尔尝试了更复杂的技巧，算得上是对于明天决赛表现的一点点“剧透”。

日本女子滑板水平之高在本届赛事上再次得到印证，8位决赛选手中，日本选手有5人。

赤间凛音发挥平稳，245.56分位列第三。本次赴罗马参赛过程中完成生涯首次飞机之旅的吉泽恋是本届赛事的一大惊喜，在面对经验更加丰富的对手时没有任何胆怯，最终以241.56分位居第四。织田海梦226.03分位列第6。

千叶X Games极限运动会铜牌得主帕梅拉·罗莎224.28位列第7，澳大利亚12岁小将克洛伊·科维尔在技巧展示环节前两次全部失败后压力倍增，最终她经受住了考验，以224.14分位列第8名，锁定决赛末班车。

中国选手曾文蕙昨天以四分之一决赛第16名的身份晋级半决赛，今天的比赛中她的两次路线滑行成绩均不理想，5次技巧展示也只有1次有成绩，最终位列半决赛第16位，无缘决赛。

葡萄牙滑板名将古斯塔沃·里贝里 照片出自： Bruno Mezzelani

男子半决赛：古斯塔沃·里贝罗力压内贾休斯顿和堀米雄斗以第一身份跻身决赛

葡萄牙选手古斯塔沃·里贝罗在今天的比赛中展现了出色的抗压能力，以半决赛第一的身份跻身决赛。

21岁的里贝罗在今天的比赛中无论是在路线滑行阶段（90.05分）还是技巧展示阶段（92.30分），都取得了今天比赛的最高分。总成绩为262.50分（上述两个成绩+技巧展示第二好成绩80.15分）。

奥运冠军堀米雄斗在今天的比赛中获得了254.60的总成绩，以第三身份晋级。排在他前面的是滑板巨星、美国名将内贾·休斯顿。后者总成绩为255.00分。

东京奥运会银牌得主凯尔文·霍夫勒今天在技巧展示阶段发挥不理想，只取得1个有效成绩，无奈排在第14位，无缘决赛。他的出局也意味着堀米雄斗将是明天男子组决赛中唯一一位东京奥运会奖牌得主。

本站赛事从半决赛开始改用2024年东京奥运会计分系统，两次线路滑行中取最好成绩和5次技巧展示中的两个最好成绩相加，得到选手最终成绩。

延伸阅读：了解2024年巴黎奥运会滑板街式赛计分系统

2022年罗马世界街式滑板锦标赛女子组决赛参赛选手一览：

中山枫奈 (日本) 雷莎·莱亚尔 (BRA) 赤间凛音 (日本) 吉泽恋 (日本) 西矢椛(日本) 织田海梦 (日本) 帕梅拉·罗莎 (巴西) 克洛伊·科维尔 (澳大利亚)

2022年罗马世界街式滑板锦标赛男子组决赛参赛选手一览：

古斯塔沃·里贝里 (葡萄牙) 内贾·休斯顿 (美国) 堀米雄斗 (日本) 毛罗·伊格莱西亚斯 (阿根廷) 马蒂亚斯·德尔·奥利奥 (阿根廷) 奥雷利安·吉罗 (法国) 文森特·米卢 (法国) 莱恩·德岑佐 (加拿大)

如何观看2024年巴黎奥运会滑板街式赛资格赛

世界街式滑板锦标赛将于6月26日至7月3日在意大利的罗马举行。

本届赛事为2024年巴黎奥运会滑板街式赛资格赛赛事，可以通过奥林匹克频道观看半决赛和决赛的直播。比赛结束后可以观看比赛重播和集锦。

我们对于本届赛事的直播不设任何地区限制，因此无论你身在何处，都可以访问我们的网站观赛。