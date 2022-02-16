北京冬奥会花样滑冰女子自由滑前瞻

2022年北京冬奥会花样滑冰女子自由滑比赛将于2月17日周四晚间在北京首都体育馆拉开战幕。

女子单人滑各项目世界纪录保持者卡米拉·瓦里耶娃在短节目比赛过后暂居领先，她的队友安娜·谢尔巴科娃和日本名将坂本花织分列第2和第3。

根据CAS的判决结果，瓦里耶娃将会继续参加2022年北京冬奥会的比赛。但是，她的比赛结果只是临时的，因为针对该运动员反兴奋剂检测结果的审理程序尚未完成。

15岁的瓦里耶娃在短节目比赛中得到82.16分，比赛中她挑战了阿克塞尔三周跳、后内冰三周跳以及勾手三周跳节后外点冰三周跳的组合技。

世锦赛冠军谢尔巴科娃（80.20）和日本名将坂本花织（79.84）与瓦里耶娃的分数差距不到3分。

21岁的坂本花织和比利时名将勒娜·昂德里克斯是2018年平昌冬奥会前十名选手中仅有的两位即将参加北京冬奥会自由滑比赛的选手（平昌冬奥会时，坂本花织位居第6，昂德里克斯位列第7）。

世锦赛铜牌得主亚历山大·特鲁索娃短节目排名第4（74.60），比赛中她在做阿克塞尔跳跃时摔倒，日本选手樋口新叶位居第5（73.51）。樋口新叶在北京冬奥会短节目比赛中成为第五位在冬奥赛场成功完成阿克塞尔三周跳的运动员。

韩国选手刘永在短节目比赛中位居第6（70.09），身为2020年洛桑冬青奥会冠军的她在比赛中阿克塞尔三周跳完成度不高，被降级。昂德里克斯（70.09）位居第7。

16岁的刘美贤是美国选手中排名最高的选手，位居第8（69.50分）

韩国选手金艺林（67.78）、格鲁吉亚选手阿纳斯塔西亚·古巴诺娃（65.40）位居第10。美国选手玛利亚·贝尔 （65.38）位居第11位。

自由滑：赛程、观赛方法

短节目比赛中，共有6位选手尝试了阿克塞尔三周跳，樋口新叶是唯一一位成功的。自由滑比赛中，瓦里耶娃、特鲁索娃、谢尔巴科娃定将挑战四周跳，以期获得更高的分数。

上周团体赛中，瓦里耶娃成为首位在奥运赛场完成四周跳的女子运动员。

瓦里耶娃和特鲁索娃的节目安排中将至少包括一个阿克塞尔三周跳。当然，不要忽视樋口新叶和刘美贤，她们也都有三周半跳技术。

短节目排名第16的日本选手河边爱菜同样掌握着这个跳跃技巧。

赛程：如何观看女子自由滑

女子自由滑比赛将于本周四北京时间晚间举行。在这里了解完整赛程。

周四，2月17日 - 18:00 - 女子单人 - 自由滑

无论你身在何方，都可以在这里了解如何观看比赛