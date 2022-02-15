北京冬奥会女子单人滑短节目回顾：ROC和日本选手占据前五位进入自由滑

第四位出场的日本选手河边爱菜总分获得62.69分，但之后被英国、美国等选手超越，第九位出场的格鲁吉亚选手阿纳斯塔西娅·古巴诺娃以65.40分一直排在第一位，直到被韩国选手金艺林以67.78分超越。

19岁的中国选手朱易在第12位出场，在尝试第一个三周跳时周数不足，无法完成连跳，但在之后还是完成了三周跳连两周跳，技术份上得到了27.07分，总分得到了53.44分，没能进入自由滑环节。

在结束比赛接受采访时，朱易说，北京冬奥会对她来说是第一届冬奥会，有一些做的不好不够完美的地方，但她从中学到了很多，这些体验都会让她变得更强大。

谈到回到中国的体验，她说：“这一整年经历着许多倍感压力的环境和变化，但是同时也有许多诙谐和有趣的事发生。而且我非常感激整个团队对我做的，他们所有人都在帮助我适应和更好的生活，让我很快有了家的感觉“。

日本选手坂本花织是朱易的偶像，她表示：“我特别想看坂本花织的表演，当然还有ROC的女孩儿们，她们一直都很棒。但特别是坂本花织，她2018年的的表演让我印象深刻，现在能跟她一起出现在奥运会的冰面上我感到非常激动和不可思议。”

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比赛在进入最后一组选手的对决时进入白热化。

陷入兴奋剂风波的瓦利耶娃被获准出赛，但由于审理程序尚未完成，根据CAS的判决结果，可能还会有变化。

瓦利耶娃在最开始的阿克塞尔三周跳重心偏差出现失误，但之后的表现非常完美，得到了82.16分。

另一位ROC选手安娜·谢尔巴科娃以完美的表现获得了个人赛季最佳80.20，排在瓦利耶娃之后。

瓦利耶娃队友亚历山德拉·特鲁索娃在阿克塞尔三周跳也有失误，得到74.60分，排在第四位。

最后一个出场的是日本选手坂本花织，以极强的爆发力和圆满的表现力获得79.84分（个人历史最佳），排在第三位进入自由滑环节。

女子单人滑自由滑将在周四2月17日进行。