花滑女子单人滑前瞻：五位选手可向ROC“三娃”主导地位发起挑战

虽然ROC选手是2022年北京冬奥会花样滑冰女子单人滑项目的夺冠热门，但是其它选手当中也有几位有能力在首都体育馆向ROC选手的统治地位发起挑战。她们在2月15日举行的短节目比赛中已经展现了自己的实力。

根据赛前预期，世界纪录保持者卡米拉·瓦里耶娃、世锦赛冠军安娜·谢尔巴科娃、世锦赛季军亚历山大·特鲁索娃有望实现对于前三的包揽。她们每个人都可以熟练使用四周跳。但是不要忘记，冬奥会花滑赛场从来不是一个缺少冷门的地方。

根据CAS的判决结果，瓦里耶娃将会继续参加2022年北京冬奥会的比赛。但是，她的比赛结果只是临时的，因为针对该运动员反兴奋剂检测结果的审理程序尚未完成。

日本选手坂本花织是两届全日本锦标赛冠军得主，这一次是她第二次参加冬奥会。2018年平昌冬奥会上，她位居第6，之后在2019年世锦赛上位居第5。在15日的短节目比赛中，她位居第3。

除了21岁的坂本花织外，以下选手也有望挑战ROC选手的霸主地位，值得关注：

樋口新叶，2018年世锦赛亚军（短节目排名第5）

刘永，2020年洛桑冬青奥会冠军（短节目排名第6）

刘美贤：16岁美国新星（短节目排名第8）

勒娜·昂德里克斯，比利时（短节目排名第4）

坂本花织、樋口新叶领衔挑战者阵容

2017年世锦赛季军坂本花织转入成人赛场后发挥稳定，她干净利落的动作、投入的表演以及稳定的跳跃令人印象深刻。虽然她尚未拥有阿克塞尔三周跳或其它四周跳技术，但她依旧赢得了两次全日本锦标赛冠军以及本赛季的大奖赛NHK杯冠军。

21岁的坂本目前状态正佳，有望代表日本队登上北京冬奥会的领奖台。

樋口新叶、刘永、刘美贤也位居本届冬奥会女子单人滑赛场上七位可以完成阿克塞尔三周跳的运动员之列。和坂本花织一样，樋口新叶也已经在国际赛场上证明过自己，同时也已经拥有五枚全日本锦标赛奖牌。

从本届冬奥会团体赛女子短节目比赛中的表现来看（日本队夺铜），樋口新叶已经为单项比拼做好了准备，她表示：“这是我第一届冬奥会，我想要为团队贡献自己最大的力量。比赛中我非常紧张，但是我觉得自己展现了应有的实力。这对我备战之后的个人赛而言非常有利。”

韩国名将刘永是另一位武器库中拥有阿克塞尔三周跳选项的运动员，虽然2020年的疫情导致比赛取消，致使她当年刚转成人赛场后的好状态延续受阻，但是在韩国国内锦标赛上，她赢得了冠军。本赛季在她参加的两站大奖赛比赛中，刘永均位居第三。冬青奥会夺冠的经历是刘永身上的宝贵财富，也许有助于她在北京赛场再创佳绩。

谈到洛桑冬青奥会经历时，刘永表示：“我觉得这是一个感受奥林匹克氛围的哈机会。感觉就像是参加冬奥会一样。那种感觉和参加大奖赛完全不同，我认为这对所有参赛者而言都是一个一生难忘的尽力。”

刘美贤和亨德里克斯同样有希望

代表美国队参赛的三位选手刘美贤、陈楷雯、玛利亚·贝尔都是美国全国冠军得主，其中贝尔夺冠是距离现在最近的，在教练亚当·里彭的陪伴下，她已经调整好了状态。陈楷雯参加了此前团体赛的争夺，在世锦赛上也有过第四名的经历，其中就包括2021年世锦赛。

刘美贤是三人当中技术难度最高的选手，在短节目和自由滑比赛中，她可以稳定完成阿克塞尔三周跳。经历成人赛场新秀赛季后，刘美贤如果能够在短节目中发挥出阿克塞尔三周跳优势，她有望争取不错的名次。

参加过两届冬奥会的亨德里克斯今年22岁，她是比利时国内锦标赛五冠王，他的哥哥约里克·亨德里克斯同样是奥运选手，目前也是她的教练。

2021年世锦赛上，亨德里克斯位居第5，这也是她生涯世锦赛最佳战绩。2021年11月，她成为比利时首位花滑大奖赛女子奖牌得主。之后的欧锦赛中，她位居三位ROC选手之后排在第四位。那场赛事过程中，她在短节目发挥强势。如果能在自由滑比赛中有良好发挥，她的竞争力不可小觑。

女子单人滑：赛程和观赛方法

花样滑冰女子单人滑比赛在晚间举行，短节目和自由滑分别在周二和周四进行，比赛场馆是首都体育馆。

北京冬奥会花样滑冰完整赛场

周二，2月15日 - 18:00（北京时间）- 女子单人滑 - 短节目

周四，2月17日 - 18:00（北京时间）- 女子单人滑 - 自由滑

如何观赛？无论你身在那里都可以观看到冬奥会比赛实况。在这里了解一下。