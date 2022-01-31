短道速滑传奇苏珊娜·舒尔廷：对胜利 "上瘾 "

自从在2018年平昌冬奥会上赢得荷兰有史以来第一枚短道速滑奥运金牌以来，苏珊娜·舒尔廷已经成为这项运动的领军人物。在去年3月的多德雷赫特世界短道速滑锦标赛上，她赢得所有五个项目的金牌。

在接受Olympics.com采访过程中，她和我们展望了2022年北京冬奥会，并回顾了她参加冬奥会的经历，以及更早之前参加2012年因斯布鲁克冬季青年奥林匹克运动会（YOG）的经历。

苏珊娜·舒尔廷在平昌冬奥会 照片出自： 2018 Getty Images

Olympic.com: 祝贺你在2020/21赛季取得了令人难以置信的成绩，你赢得了四个欧洲冠军和五块世锦赛金牌。你怎么看待你的成功呢？

苏珊娜·舒尔婷：“我所做的事情确实是不可思议的。我认为这是一个了不起的赛季，我超级满意，当然，也超级兴奋。现在，我必须把注意力放在这个赛季，一切又从零开始。”

Olympic.com: 对你来说，上个赛季的亮点是什么？

"当然，是欧锦赛和世锦赛，而且，我还获得了[2月]速滑世锦赛的资格。我对此感到超级自豪，因为我是一个短道速滑运动员，而速度滑冰在荷兰是一件大事。"

*在世锦赛和欧锦赛上取得如此大的成功，对你来说意味着什么？

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“这意味着我的状态相当好。另外，我在500米比赛中创造的圈速，以及在1000米比赛中几乎创下世界纪录—这都表明我的状态很好，我希望我能够在这种良好状态的基础上再接再厉，然后在本赛季我能够有相同的表现，甚至更好。”

过去18个月，疫情对你来说有多大的影响？

“一开始我以为会有很大的影响，因为我不能参加世界杯的比赛，但是，幸运的是，我能够进行大量的长距离比赛。因此，这个赛季感觉几乎像一个正常的赛季。没有短道世界杯，但我在荷兰参加了很多速滑比赛。我在这些比赛中仍然非常紧张，就像我在短道世界杯上一样，所以这样其实很好。”

*回顾2018年平昌冬奥会，你怎样看待你的那段经历以及你获得的历史性的金牌？

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“冬奥会的开始并不像我希望的那样—进展并不顺利，因为我[在500米]摔倒了。我想我对整个冬奥会的情况有点惊慌失措，但幸运的是这并不是终点。我能够稍稍平静下来，我又找回了自己。我知道[1,000米]是我最优势的距离。我只是觉得那天真的很舒畅，我想这就是为什么我做得非常好的原因，但我从来没有想过要带着金牌回家。如果我只是赢得银牌或铜牌，我也会非常高兴的。"

2018年平昌冬奥会上苏珊妮·舒尔廷夺得金牌 照片出自： 2018 Getty Images

*成为奥运冠军后，你的生活有什么变化？

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"在我成为奥运冠军后，我想'好吧，现在我必须向世界和自己证明，我也能赢得更多'。因此，我在那个夏天进行了极其艰苦的训练，我真的想向世界证明，这不仅仅是一次性的。我想证明，我总是能够获得金牌。我真的很有动力向所有人展示，我也能够成为欧洲冠军和世界冠军，并获得世界杯冠军。当你尝到了一点甜头，或者说你感受到了赢得金牌的滋味，你就会想要越来越多，你就会沉迷于此。"

*你是否感受到了作为奥运冠军带来的压力？

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"当然。但我超级自豪，我想让大家知道我是那个项目的奥运冠军，要想打败我真的很难。"

*在平昌冬奥会之前，你还参加了2012年在因斯布鲁克举行的冬季青年奥运会—那段经历是怎样的？

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“真的很有趣。我也在努力做到最好，但这一切都是为了兴趣，这是肯定的。在我的一生中，我一直将速滑和短道相结合。在运动会上，我可以滑短道，也可以滑长距离，我想，’好吧，我想我可以在长距离上做得更好'。因此，我决定滑长距离，而且我认为—就整个经历而言—是短道或长距离其实并不重要。你总是能感受到冬奥会的气氛。当你超级年轻时，你做每件事都是很兴奋的。"

*你如何看待从青少年到成年比赛的转变？

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"我第一次参加成人比赛时是16或17岁，我只是对比赛感到超级兴奋。一切都很有趣，很新奇，特别是看到那些伟大的运动员时。我记得很清楚，如果我和一个非常优秀的韩国选手或非常优秀的加拿大选手滑冰，我就想，'哦，我的上帝，我很高兴我能和这些非常棒的滑冰选手同场竞技'。你在仰视他们，这一切真的很有趣。"

*冬奥会对你意味着什么？

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“我认为这是最特别的。对我来说，这是你能赢得的最高荣誉。冬奥金牌—不可能比它更高了。我认为，这对每个运动员来说都非常特别。"