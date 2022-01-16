北京冬奥新增项目介绍：女子单人雪车

谁说雪车只能是团队运动？2022年北京冬奥将首次推出女子单人雪车比赛，这是女性运动员独有的比赛项目。

以希腊语“mónos”（即“单人”）命名，单人雪车（Monobob）提升了女性运动员在冬奥雪车比赛的参与度，女子运动员还可参加双人比赛。男子则有4人赛和双人赛这两个比赛项目。

该项比赛是2016年利勒哈默尔青年冬奥会和2020年洛桑青年冬奥会的比赛项目，男女均可参加。

单人雪车的独特之处

雪车比赛中，队员们各司其职，单人雪车则必须由一名运动员在162公斤重的雪车里独自完成比赛。

参加过两届冬奥的牙买加运动员贾兹明·芬拉托-维多利亚说：“有时候确实会感到孤独。雪车几乎和两名女运动员一样重，得有人帮忙才能搬得动。”

巴西人玛丽娜·托诺在2021年初的世界单人雪车系列赛中获得了三枚奖牌，她向Olympics.com分享了她的好办法，“我的男队友来帮我搬。”

不过，个人赛对选手也有积极的一面。托诺表示，“你身后没有别人，也就伤不到别人，只有你自己。”。

芬拉托-维多利安也认为个人赛的压力更小。“如果翻车了，就只有一个人。这就没有了双人比赛时的担忧。因为你要为另一个队员负责。每次有点小碰撞，你都要说‘抱歉’，但个人赛就无所谓了。”

雪车比赛的多样性

2002年盐湖城冬奥会，女子运动员开始参加雪车比赛。20年后，这项运动为各国女子运动员提供了更多夺得奥运奖牌的机会。

美国人凯莉·亨弗莱斯是最成功的女子雪车运动员之一，也是女运动员在这项比赛中的支持者，她非常支持这个新项目。“很高兴，女运动员有更多的机会赢得奖牌。赢得史上第一个冠军（世锦赛）只是一次小小的胜利，”她说，“我非常努力地训练，希望能赢得这两个项目的金牌（女子个人赛和双人赛）。”

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此外，女子单人赛还为那些冰雪运动薄弱的奥运代表团提供了参加冬奥女子雪车比赛的机会。芬拉托-维多利安说：“让更多的国家参与这项运动，对它发展很重要。”

共有20名运动员将参加冬奥女子个人雪车比赛。排名最高的4个国家（地区）奥委会将有2个参赛名额。另外6个已经获得女子双人比赛资格的国家（地区）奥委会，也可以各派一名运动员参赛。最后，未获得女双比赛的国家（地区）奥委会也有6个预留名额。

值得关注的运动员

凯莉·亨弗莱斯目前是单人雪车的世锦赛冠军，也是两届冬奥女子双人赛的冠军，她有望成为首位冬奥单人雪车的金牌得主。这位美国人在2020年以前一直代表加拿大参赛。

在2021/22赛季期间，亨弗莱斯于12月在德国赢得了阿尔滕堡的比赛冠军。本赛季到目前为止，她还在其它比赛中两次闯进前五名。

另一位来自美国的顶级运动员是37岁的三届冬奥奖牌得主埃琳娜·梅耶斯·泰勒，她仅在本赛季就赢得了4场胜利。澳大利亚选手布里亚娜·沃克在最近三场比赛中都排名第2。

当然，提到雪车比赛就不能低估德国运动员，参加过两届冬奥会的斯蒂芬妮·施奈德和劳拉·诺尔特在上届世锦赛上分别获得了银牌和铜牌，后者还是2016年利勒哈默尔青年冬奥会单人雪车的金牌得主。

北京冬奥赛程

女子单人雪车比赛将于北京时间2月13日9:30打响，前两场是预赛，第三场和最后的决赛在2月14日9:30举行。11点45分左右，延庆的国家雪车雪橇中心将诞生史上首枚冬奥单人雪车赛的金牌。