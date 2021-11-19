2021/22赛季雪车比赛前瞻

激烈、紧张的雪车世界杯赛季即将打响，全世界最优秀的选手将在为期4个月的比赛中展开角逐，并争取最终的大奖——2022年北京冬奥的金牌。

弗朗西斯科·弗雷德里希还能主宰男子比赛吗？高手如云的女子比赛中，谁会站在最高领奖台？谁会在明年冬奥会上成为首位女子单人雪车冠军？

现在，我们还无法知晓答案，但有一件事可以确定，就是你不能错过本赛季的精彩表演。

谁来挑战弗雷德里希？

如果说当今男子雪车赛场有位传奇运动员，那无疑是德国人弗朗西斯科·弗雷德里希。早在2015年，他还是新秀时，教练就认为他是“百年一遇的天才”。看来他说的没错。

弗雷德里希在世锦赛上连续7次获得男子双人冠军，其中包括2021年在阿尔滕堡获得的冠军。他还在过去三届世锦赛的四人项目中登上冠军领奖台，成为历史上唯一获得10枚世锦赛金牌的人。

“洛赫纳是这个星球上最棒的，”国际雪车联合会(IBSF)的评论员在2021世锦赛上说，“但弗雷德里希在另一个星球上滑行。”

整个德国在这项运动中有雄厚的人才储备，谁能在这个北京冬奥世界杯赛季击败他们？看看德国队在2021年双人世界锦标赛的表现，整个领奖台被他们占据，约翰内斯·洛赫纳和埃里克·弗兰克位居第二，汉斯-彼得·汉尼霍夫和克里斯蒂安·罗德位居第三。

2020/21年的雪车世界杯比赛也是类似的情况，在因斯布鲁克，弗雷德里希和舒勒获得了年度冠军，洛赫纳和弗兰克获得第二。在四人项目中，德国队更具优势，赢得了本赛季世界杯四站比赛的所有冠军。然而，争夺第二和第三名的竞争非常激烈，奥地利队的本杰明·迈尔、萨沙·斯蒂潘、马库斯·萨默尔和达努特·摩尔多瓦获得了4枚银牌，加拿大队的贾斯汀·克里普斯、瑞恩·索默、卡梅隆·斯通和本·科克威尔获得了1枚银牌和2枚铜牌。

但要说在2022年北京冬奥会上的这项比赛，千万不要轻视其他球队。德国队在上届平昌冬奥会上赢得了四人项目的冠军。然而，双人比赛却出现了惊喜，因为加拿大的克里普斯和亚历山大·科帕茨组合与德国组合的用时完全一样，两队同时获得了金牌。

北京冬奥还会出现意外或惊喜吗？

女子比赛谁主沉浮？

如果说男子比赛没有太多悬念，那么女子的竞争则是完全开放的。两届奥运冠军美国人凯莉·汉弗莱斯是2021年世锦赛的大赢家，她在单人项目（该项目将在北京冬奥上首次亮相奥运赛场）和双人项目（与前夏奥运动员洛罗·琼斯搭档）中均获得金牌。

明年的北京冬奥会上，汉弗莱斯会在双人比赛的金牌争夺战中面临威胁吗？

德国的金·卡里基很可能向美国队发起竞争。这位2020年世界青年锦标赛冠军在最近两届世锦赛中获得两枚银牌，在2021年阿尔滕堡举行的世锦赛上，她与安·克里斯汀·斯特拉克搭档，仅落后美国组合0.35秒。

在2020/21赛季的世界杯上，卡里基的双人项目总排名是第2，此前她6次登上领奖台，其中一次是冠军。她在2021年世界杯国王湖站的冠军正是击败了汉弗莱斯，从而使她成为冬奥夺冠的热门选手。

2020/21双人雪车世界杯的总冠军是奥地利人凱特琳·拜尔，她在整个赛季表现出了极强的稳定性，总分达到1506，成为史上首位获得该赛事冠军的奥地利女运动员。

还有奥运女子两人项目的卫冕冠军玛丽亚马·贾曼卡，德国人同样两次获得世锦赛冠军（2017年、2019年），并在2017年获得了欧锦赛冠军。

在新赛季中，另一个值得关注的运动员是2016年青奥单人冠军和欧锦赛双人冠军劳拉·诺尔特。22岁的运动员正处于职业生涯的起步阶段，但她已证明自己有能力在2022年北京冬奥会上争夺双人赛的金牌。

诺尔特在2021年世锦赛上向全世界展示了巨大的能量，她在单人赛和双人赛中获得了两枚铜牌。在新赛季，她将在此基础上再接再厉，努力在明年的冬奥会上登上领奖台。

2021/22 雪车比赛日历